10 января 2018, 12:24

Honda представит современные решения в области автопилотов

На выставке потребительской электроники CES 2018 новые технологии Honda продемонстрирует 6 стартапов, которые смогут изменить мобильность будущего. В первую очередь они сфокусированы на проблемах, стоящих перед автономными автомобилями.
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Honda представит современные решения в области автопилотов Honda

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Так, совместно со студией DeepMap компания покажет навигационную технологию для автономных машин. Она  обеспечивает автономный транспорт точными картами в высоком разрешении и локализацией в режиме реального времени. Технология работает эффективно благодаря тому, что использует данные с самих автономных автомобилей вместо тех, которые были получены с исследовательского транспорта. Благодаря соединению множества датчиков в единую сеть система практически не допускает ошибок и работает в различных дорожных условиях.

Еще один партнер Honda - команда DynaOptics из Сингапура - разработала новую оптику, чтобы обеспечить повышенную безопасность и полную готовность к любым дорожным ситуациям. Линзы поддерживают несколько настроек для различных сценариев.

Компания EXO Technologies поставляет точные решения для GPS, не требующие больших затрат энергии и технических средств. А вот WayRay создает голографическую навигационную систему дополненной реальности. Такой подход делает систему гораздо более компактной, чем традиционные технологии, использующие линзы и зеркала. Он также позволяет проецировать высококачественное изображение прямо перед водителем. Использование голографического дисплея позволяет владельцам не отвлекаться от дороги. Система отображает все необходимое, сообщая о препятствиях и пешеходах, отмечая интересные места и предупреждая об угрозах.

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Honda представит современные решения в области автопилотов
{{material_121939}} Так, совместно со студией DeepMap компания покажет навигационную технологию для автономных машин. Она  обеспечивает автономный транспорт точными картами в высоком разрешении и локализацией в режиме реального времени. Технология работает эффективно благодаря тому, что использует данные с самих автономных автомобилей вместо тех, которые были получены с исследовательского транспорта. Благодаря соединению множества датчиков в единую сеть система практически не допускает ошибок и работает в различных дорожных условиях. Еще один партнер Honda - команда DynaOptics из Сингапура - разработала новую оптику, чтобы обеспечить повышенную безопасность и полную готовность к любым дорожным ситуациям. Линзы поддерживают несколько настроек для различных сценариев. Компания EXO Technologies поставляет точные решения для GPS, не требующие больших затрат энергии и технических средств. А вот WayRay создает голографическую навигационную систему дополненной реальности. Такой подход делает систему гораздо более компактной, чем традиционные технологии, использующие линзы и зеркала. Он также позволяет проецировать высококачественное изображение прямо перед водителем. Использование голографического дисплея позволяет владельцам не отвлекаться от дороги. Система отображает все необходимое, сообщая о препятствиях и пешеходах, отмечая интересные места и предупреждая об угрозах.
2018-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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