Honda представит современные решения в области автопилотов
Еще один партнер Honda - команда DynaOptics из Сингапура - разработала новую оптику, чтобы обеспечить повышенную безопасность и полную готовность к любым дорожным ситуациям. Линзы поддерживают несколько настроек для различных сценариев.
Компания EXO Technologies поставляет точные решения для GPS, не требующие больших затрат энергии и технических средств. А вот WayRay создает голографическую навигационную систему дополненной реальности. Такой подход делает систему гораздо более компактной, чем традиционные технологии, использующие линзы и зеркала. Он также позволяет проецировать высококачественное изображение прямо перед водителем. Использование голографического дисплея позволяет владельцам не отвлекаться от дороги. Система отображает все необходимое, сообщая о препятствиях и пешеходах, отмечая интересные места и предупреждая об угрозах.
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