4 июля 2019, 14:08

Honda представляет городской электрокар

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Дебютировал новый городской электрокар Honda e. Модель оснащена электромотором, который развивает мощность до 150 л.с. и выдает около 300 Нм крутящего момента.
Honda представляет городской электрокар

Батарея емкостью 35,5 кВт/ч является одной из самых компактных в своем классе. Она поддерживает функционал быстрой зарядки: с нуля до 80% всего за 30 минут. Запас хода модели составляет более 200 км.

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Владельцам Honda e доступна система Single Pedal Control, которая позволяет разгонять и замедлять автомобиль с помощью всего одной педали. Когда водитель нажимает на педаль газа, электромобиль, как и положено, разгоняется, если же педаль отпущена, система автоматически активизирует рекуперативное торможение, которое замедлит машину.

Кузов модели создан из высокопрочных материалов. Динамические характеристики электрокара могут быть дополнительно повышены активацией режима Sport Mode, который задействует ускоренный отклик двигателя на ускорение.

Серийная версия Honda e будет представлена позднее в этом году. Желающие могут оформить предварительный заказ в режиме онлайн в Великобритании, Германии, Франции и Норвегии.


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Цитата:| Кому: Алексей. Заводишь машину, ставишь на ручник и включаешь D, так быстрее греется и так нужно делать, чтобы прогреть вариатор, 5 минут и можно ехать.
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Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
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Honda представляет городской электрокар
Батарея емкостью 35,5 кВт/ч является одной из самых компактных в своем классе. Она поддерживает функционал быстрой зарядки: с нуля до 80% всего за 30 минут. Запас хода модели составляет более 200 км.{{material_126631}}Владельцам Honda e доступна система Single Pedal Control, которая позволяет разгонять и замедлять автомобиль с помощью всего одной педали. Когда водитель нажимает на педаль газа, электромобиль, как и положено, разгоняется, если же педаль отпущена, система автоматически активизирует рекуперативное торможение, которое замедлит машину. Кузов модели создан из высокопрочных материалов. Динамические характеристики электрокара могут быть дополнительно повышены активацией режима Sport Mode, который задействует ускоренный отклик двигателя на ускорение.Серийная версия Honda e будет представлена позднее в этом году. Желающие могут оформить предварительный заказ в режиме онлайн в Великобритании, Германии, Франции и Норвегии.
2019-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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