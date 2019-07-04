4 июля 2019, 14:08
Honda представляет городской электрокар
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Дебютировал новый городской электрокар Honda e. Модель оснащена электромотором, который развивает мощность до 150 л.с. и выдает около 300 Нм крутящего момента.
Батарея емкостью 35,5 кВт/ч является одной из самых компактных в своем классе. Она поддерживает функционал быстрой зарядки: с нуля до 80% всего за 30 минут. Запас хода модели составляет более 200 км.
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Кузов модели создан из высокопрочных материалов. Динамические характеристики электрокара могут быть дополнительно повышены активацией режима Sport Mode, который задействует ускоренный отклик двигателя на ускорение.
Серийная версия Honda e будет представлена позднее в этом году. Желающие могут оформить предварительный заказ в режиме онлайн в Великобритании, Германии, Франции и Норвегии.
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