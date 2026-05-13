Автор: Дарья Климова

13 мая 2026, 08:21

Honda прекращает выпуск Fit и ZR-V в Китае: что это значит для российского рынка

Почему сворачивает производство сразу двух моделей, а два автозавода планирует и вовсе остановить

Honda неожиданно сокращает модельный ряд в Китае: дилеры уже не принимают заказы на популярные Fit и ZR-V, а другие модели продают с большими скидками. Почему это важно для россиян, какие перемены ждут рынок и что будет с поставками - разбираемся, что происходит на самом деле. Мало кто знает, но часть этих машин активно попадала в Россию через параллельный импорт.

Новость о том, что Honda сворачивает производство сразу двух моделей в Китае, напрямую затрагивает российских автолюбителей. Дело в том, что хэтчбеки Fit и кроссоверы ZR-V, которые теперь исчезают с китайских конвейеров, активно попадали в Россию через параллельный импорт. Для многих покупателей это был шанс приобрести свежие японские автомобили по более доступной цене, особенно на фоне ограниченного выбора официальных поставок.

Дилеры в Китае уже прекратили прием заказов на Honda Fit и Honda ZR-V. Одновременно гибридные Accord и электрокары NS1 продаются с заметными скидками, что говорит о желании Honda быстрее распродать остатки. Причина столь резких перемен - масштабная реструктуризация производственных мощностей компании в Китае. По данным CarNewsChina, завод GAC Honda в Гуанчжоу полностью остановит работу в июне 2026 года, а Dongfeng Honda в Ухане - в 2027-м. После этого выпуск автомобилей с ДВС в стране сократится почти вдвое: с 1,2 млн до 720 тысяч машин в год.

ZR-V, построенный на платформе актуального Civic, занимал нишу чуть ниже популярного CR-V и производился на совместном предприятии Honda GAC. Родственный HR-V собирали на мощностях Dongfeng Honda. Оба кроссовера пользовались спросом у российских покупателей, особенно после ухода многих западных брендов с рынка. Теперь же, когда производство этих моделей прекращается, поставки в Россию могут резко сократиться или вовсе остановиться.

Стоит напомнить, что в конце 2025 года Honda уже временно приостанавливала производство в Китае из-за нехватки полупроводников и перебоев с поставками комплектующих. Однако нынешнее решение - не временная мера, а часть долгосрочной стратегии по оптимизации бизнеса. Компания явно делает ставку на электрификацию и сокращение традиционных моделей с ДВС, что подтверждается активными распродажами гибридов и электрокаров.

Для российского рынка это означает не только уменьшение ассортимента доступных Honda, но и возможный рост цен на оставшиеся экземпляры. Параллельный импорт, который позволял обходить официальные ограничения, теперь столкнется с банальным отсутствием новых машин на складах. В условиях, когда спрос на качественные японские автомобили остается высоким, ситуация может привести к дефициту и дополнительному ажиотажу среди покупателей.

Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и у других автопроизводителей, работающих с Китаем. Например, недавно стало известно о массовых проблемах с аккумуляторами у новых китайских автомобилей, поступающих к российским дилерам. Как отмечается в материале о сложностях с батареями у свежих моделей из КНР, российские дилеры уже сталкиваются с массовыми сбоями, что также влияет на рынок и выбор покупателей.

В целом, решение Honda свернуть выпуск Fit и ZR-V в Китае - тревожный сигнал для всех, кто рассчитывал на стабильные поставки этих моделей в Россию. Остается следить за дальнейшими шагами компании и готовиться к новым правилам игры на рынке параллельного импорта.

