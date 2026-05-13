Почему сворачивает производство сразу двух моделей, а два автозавода планирует и вовсе остановить

13 мая 2026, 08:21
Honda прекращает выпуск Fit и ZR-V в Китае: что это значит для российского рынка
Honda неожиданно сокращает модельный ряд в Китае: дилеры уже не принимают заказы на популярные Fit и ZR-V, а другие модели продают с большими скидками. Почему это важно для россиян, какие перемены ждут рынок и что будет с поставками - разбираемся, что происходит на самом деле. Мало кто знает, но часть этих машин активно попадала в Россию через параллельный импорт.
Новость о том, что Honda сворачивает производство сразу двух моделей в Китае, напрямую затрагивает российских автолюбителей. Дело в том, что хэтчбеки Fit и кроссоверы ZR-V, которые теперь исчезают с китайских конвейеров, активно попадали в Россию через параллельный импорт. Для многих покупателей это был шанс приобрести свежие японские автомобили по более доступной цене, особенно на фоне ограниченного выбора официальных поставок.
Дилеры в Китае уже прекратили прием заказов на Honda Fit и Honda ZR-V. Одновременно гибридные Accord и электрокары NS1 продаются с заметными скидками, что говорит о желании Honda быстрее распродать остатки. Причина столь резких перемен - масштабная реструктуризация производственных мощностей компании в Китае. По данным CarNewsChina, завод GAC Honda в Гуанчжоу полностью остановит работу в июне 2026 года, а Dongfeng Honda в Ухане - в 2027-м. После этого выпуск автомобилей с ДВС в стране сократится почти вдвое: с 1,2 млн до 720 тысяч машин в год.
ZR-V, построенный на платформе актуального Civic, занимал нишу чуть ниже популярного CR-V и производился на совместном предприятии Honda GAC. Родственный HR-V собирали на мощностях Dongfeng Honda. Оба кроссовера пользовались спросом у российских покупателей, особенно после ухода многих западных брендов с рынка. Теперь же, когда производство этих моделей прекращается, поставки в Россию могут резко сократиться или вовсе остановиться.
Стоит напомнить, что в конце 2025 года Honda уже временно приостанавливала производство в Китае из-за нехватки полупроводников и перебоев с поставками комплектующих. Однако нынешнее решение - не временная мера, а часть долгосрочной стратегии по оптимизации бизнеса. Компания явно делает ставку на электрификацию и сокращение традиционных моделей с ДВС, что подтверждается активными распродажами гибридов и электрокаров.
Для российского рынка это означает не только уменьшение ассортимента доступных Honda, но и возможный рост цен на оставшиеся экземпляры. Параллельный импорт, который позволял обходить официальные ограничения, теперь столкнется с банальным отсутствием новых машин на складах. В условиях, когда спрос на качественные японские автомобили остается высоким, ситуация может привести к дефициту и дополнительному ажиотажу среди покупателей.
Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и у других автопроизводителей, работающих с Китаем. Например, недавно стало известно о массовых проблемах с аккумуляторами у новых китайских автомобилей, поступающих к российским дилерам. Как отмечается в материале о сложностях с батареями у свежих моделей из КНР, российские дилеры уже сталкиваются с массовыми сбоями, что также влияет на рынок и выбор покупателей.
В целом, решение Honda свернуть выпуск Fit и ZR-V в Китае - тревожный сигнал для всех, кто рассчитывал на стабильные поставки этих моделей в Россию. Остается следить за дальнейшими шагами компании и готовиться к новым правилам игры на рынке параллельного импорта.
26.04.2026, 23:32
Honda ZR-V за 4,89 млн: что скрывает новая японская модель на российском рынке
Honda возвращается на российский рынок с новым ZR-V, но сможет ли модель оправдать свою цену? В обзоре - детали интерьера, особенности комплектации и реальные впечатления от езды. Почему покупатели все чаще выбирают альтернативы и на чем японцы решили не экономить.Читать далее
23.01.2026, 08:46
Названы самые безопасные японские автомобили для семьи и города в 2026 году
В 2026 году эксперты оценили безопасность японских авто. Некоторые модели удивили результатами. В рейтинг попали не только привычные фавориты. Четыре бренда оказались в числе лучших. Система помощи водителю сыграла ключевую роль.Читать далее
11.11.2024, 07:54
Япония официально разрешила россиянам покупать гибридные автомобили. Но не все
Японские власти уточнили, на какие именно гибридные автомобили распространяется действие санкций, введенных в августе 2023 года. Некоторые машины исключили из списка «запрещенки».Читать далее
11.02.2021, 10:26
Самые популярные автомобили у «серых» дилеров
В прошлом году официальные дилеры реализовали в России порядка 1,6 млн новых автомобилей. Однако, новые машины попадают к нам не только по официальным каналам. Часть ввозятся в частном порядке так называемыми «серыми» дилерами.Читать далее
14.01.2021, 12:20
Какие автомобили Honda любят в России?
Под занавес 2020 года компания Honda объявила о скором завершении поставок в Россию новых автомобилей. Одной из причин стал низкий спрос. Однако, подержанные «Хонды» пользуются неизменной любовью россиян. Особенно ценятся автомобили ввезенные из Японии.Читать далее
11.05.2020, 11:34
Апрельские продажи Honda в Китае упали на 10 процентов
В апреле текущего года компания Honda зафиксировала снижение продаж новых автомобилей в Китае на 10%, в сравнении с апрелем прошлого года. При этом зарегистрирован внушительный рост (+88%) на фоне февраля 2020-го.Читать далее
13.05.2026, 09:23
Дилеры китайских авто массово отказывают в гарантийном ремонте: названы причины
Владельцы китайских автомобилей в России все чаще сталкиваются с отказами дилеров в гарантийном ремонте. Эксперты отмечают, что проблемы начинаются уже после 30 000 км пробега, а слабым местом остается электроника. Почему дилеры не берут на себя обязательства и что грозит автовладельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
13.05.2026, 09:03
Обновленный Haval Dargo с новым мотором и полным приводом: что изменилось и почему это важно
В дилерских центрах России стартовали продажи обновленного Haval Dargo, собранного в Тульской области. Модель получила новый двигатель, полный привод и ряд доработок в салоне. Эксперты отмечают влияние локализации на цену и подчеркивают важные нюансы эксплуатации.Читать далее
13.05.2026, 08:44
Hongqi Guoya выходит на российский рынок: дата премьеры и ключевые особенности
Премьера Hongqi Guoya в России уже назначена, и это событие обещает изменить представление о представительских седанах. Мало кто знает, какие опции и материалы скрывает салон новинки, а также для кого она создавалась. Почему именно сейчас этот автомобиль вызывает столько обсуждений и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
13.05.2026, 08:27
Китайские автодилеры столкнулись с рекордным падением продаж в апреле 2026 года
В апреле 2026 года продажи автомобилей в Китае снизились на 20%, что поставило дилерские центры в сложное положение. Производители прекратили поддержку, а рынок традиционных авто стремительно сжимается. Почему ситуация стала критической - в нашем материале.Читать далее
13.05.2026, 08:19
Гибридный кроссовер Deepal G318: полный привод, пневмоподвеска и сборка в России
В России стартовали продажи полноприводного гибридного кроссовера Deepal G318, собранного на «Автоторе». Модель выделяется мощной установкой, пневмоподвеской и современным интерьером. Почему этот автомобиль может изменить представление о гибридах на российском рынке - в нашем обзоре.Читать далее
