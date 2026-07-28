Honda сворачивает электропроект: Prologue EV уйдет с рынка после 2026 года — убытки превысили $15 млрд

Honda прекращает выпуск Prologue EV: что ждет владельцев и рынок электромобилей

Honda официально завершает продажи Prologue EV в США после 2026 года, не предлагая преемника. Это решение может повлиять на лояльность клиентов и изменить расстановку сил на рынке электромобилей, где конкуренты продолжают развивать свои модели.

Honda официально завершает продажи Prologue EV в США после 2026 года, не предлагая преемника. Это решение может повлиять на лояльность клиентов и изменить расстановку сил на рынке электромобилей, где конкуренты продолжают развивать свои модели.

Рынок электромобилей в США переживает перемены: Honda объявила о завершении продаж Prologue EV после 2026 года и отказалась от реализации электромобильных проектов в стране. Это решение стало неожиданным для многих владельцев и экспертов, ведь Prologue EV считался одной из самых успешных моделей бренда на рынке.

Для принятия такого решения необходимо было рассмотреть сразу несколько факторов. Во-первых, отмена федерального налогового кредита на электромобили усложнила покупку новых транспортных средств для большинства американцев. Несмотря на снижение цен, электромобили все еще остаются дорогими для многих семей. Во-вторых, большинство популярных автопроизводителей, включая Honda, зафиксировали недоимки в продажах своих электромоделей, что делало дальнейшее развитие направления невыгодным экономически.

Однако, как показывает практика, спрос на электромобили не исчез. Те бренды, которые могут снизить цены или предложить действительно интересные модели, продолжают наращивать продажи. Например, Hyundai Ioniq 5 благодаря скидкам стал одним из лидеров рынка, а Tesla и Rivian продемонстрировали стабильный рост. Это подтверждение того, что покупатели готовы выбирать электромобили, если они устраивают их по цене и качеству.

В отличие от конкурентов, Honda решила полностью убрать свои электромобили в США, закрыв не только Prologue EV, но и отменив запуск новых моделей под суббрендом «0». Более того, компания ограничила выпуск Acura ZDX. Производство Prologue EV в Мексике оказалось невыгодным из-за высоких цен, что также лежит в основе решения бренда.

Для владельцев Prologue EV ситуация выглядит особенно неприятно. Компания предлагает пересесть на гибридные модели, однако большинство пользователей, уже опробовавших электромобиль, не готовы перейти к бензиновому или гибридному авто. По данным исследований, владельцы электромобилей редко пересаживаются обратно на ДВС или гибриды, что делает уход Honda с рынка электромобилей рискованным шагом.

GM, выпускающая Prologue совместно с Chevrolet Blazer EV, также убирает линейку электромобилей и откладывает запуск новых моделей до 2028 года. Ford приостановила производство F-150 Lightning, а Volkswagen планирует выпуск ID.4 только в США. В результате многие владельцы электромобилей этих марок остаются без возможности обновить свой автомобиль внутри бренда.

Подобные решения автогигантов могут повлиять и на российский рынок. Хотя в России доля электромобилей пока невелика, опыт США показывает, что сейчас важно предлагать клиентам современные и востребованные модели. Как отмечается, антикоррозионная стойкость кузова и технологичность становятся решающими критериями выбора, как сказано в материале о современных технологиях защиты автомобилей от ржавчины .

По сути, отказ от поставок электромобилей Honda в США может рассматриваться другими производителями как сигнал о необходимости гибкой стратегии. С учетом того, что электромобили становятся все более популярными, уход с этого рынка может привести к потере лояльности и ослаблению позиций бренда в будущем. Для российского рынка это еще один повод внимательно следить за мировыми игроками и учитывать опыт ведущих производителей.