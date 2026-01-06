Классика возвращается — как изменился культовый Prelude?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 января 2026, 14:05

Honda Prelude 2026 получил обновление и стал ближе к Civic по стилю

Honda Prelude 2026 получил обновление и стал ближе к Civic по стилю

Классика возвращается — как изменился культовый Prelude?

Honda Prelude 2026 получил обновление и стал ближе к Civic по стилю

Honda Prelude 2026 удивил новым обликом и техническими решениями. Купе теперь ближе к Civic, но сохранило индивидуальность. Вдохновением для рестайлинга послужили работы цифрового художника. Модель уже вызвала ажиотаж у дилеров.

Honda Prelude 2026 удивил новым обликом и техническими решениями. Купе теперь ближе к Civic, но сохранило индивидуальность. Вдохновением для рестайлинга послужили работы цифрового художника. Модель уже вызвала ажиотаж у дилеров.

В Лас-Вегасе на CES 2026 внимание публики приковано к новинкам, но Honda решила напомнить о себе не только концептами, но и серийными моделями. На фоне уверенного роста продаж в США, где Honda завершила прошлый год с приростом в 0,5% и результатом 1 430 577 автомобилей, компания делает ставку на возвращение легендарных имен. Prelude - как раз из таких.

В 2026 году Honda Prelude возвращается на рынок с обновленным обликом, который теперь еще теснее перекликается с линейкой Civic. Дизайнеры явно вдохновились современными тенденциями, но не забыли и о классике: двухдверное купе сохранило узнаваемые черты, а в технической части появилось немало интересного.

Главная техническая новость - гибридная силовая установка мощностью 200 л.с., позаимствованная у Civic Hybrid. Подвеска - от Civic Type R, что обещает драйверские ощущения. Но не все поклонники остались в восторге от официального дизайна. Среди них оказался и известный цифровой художник под ником jlord8, который представил свою версию рестайлинга Prelude.

В его виртуальном проекте купе получило более классические пропорции: трехдверный кузов-лифтбек, фирменную переднюю часть от Civic Type R и чуть заниженную линию остекления. По мнению автора, такой облик гораздо ближе к духу оригинального Prelude, чем серийная версия. И, надо признать, в этом есть своя логика - многие фанаты модели ждали именно такого возвращения.

Официально Prelude 2026 занял место между Civic Hybrid/Si (от $30 000) и Civic Type R (от $46 000), стартуя с отметки $42 000. Это не только попытка вернуть интерес к классическим купе, но и шаг навстречу тем, кто хочет получить максимум эмоций за разумные деньги. Уже сейчас Honda отмечает высокий спрос на модель и расширяет производство, чтобы удовлетворить ажиотаж у дилеров.

Впрочем, не все так однозначно. Некоторые энтузиасты считают, что новый Prelude слишком похож на Civic и теряет индивидуальность. Другие, напротив, видят в этом эволюцию и логичное развитие семейства. Как бы там ни было, Honda снова сумела привлечь внимание к своему купе, а значит, интрига вокруг модели только нарастает.

Упомянутые модели: Honda Prelude
Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Тамбов Новокузнецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться