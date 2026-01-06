Классика возвращается — как изменился культовый Prelude?

Honda Prelude 2026 получил обновление и стал ближе к Civic по стилю

Honda Prelude 2026 удивил новым обликом и техническими решениями. Купе теперь ближе к Civic, но сохранило индивидуальность. Вдохновением для рестайлинга послужили работы цифрового художника. Модель уже вызвала ажиотаж у дилеров.

В Лас-Вегасе на CES 2026 внимание публики приковано к новинкам, но Honda решила напомнить о себе не только концептами, но и серийными моделями. На фоне уверенного роста продаж в США, где Honda завершила прошлый год с приростом в 0,5% и результатом 1 430 577 автомобилей, компания делает ставку на возвращение легендарных имен. Prelude - как раз из таких.

В 2026 году Honda Prelude возвращается на рынок с обновленным обликом, который теперь еще теснее перекликается с линейкой Civic. Дизайнеры явно вдохновились современными тенденциями, но не забыли и о классике: двухдверное купе сохранило узнаваемые черты, а в технической части появилось немало интересного.

Главная техническая новость - гибридная силовая установка мощностью 200 л.с., позаимствованная у Civic Hybrid. Подвеска - от Civic Type R, что обещает драйверские ощущения. Но не все поклонники остались в восторге от официального дизайна. Среди них оказался и известный цифровой художник под ником jlord8, который представил свою версию рестайлинга Prelude.

В его виртуальном проекте купе получило более классические пропорции: трехдверный кузов-лифтбек, фирменную переднюю часть от Civic Type R и чуть заниженную линию остекления. По мнению автора, такой облик гораздо ближе к духу оригинального Prelude, чем серийная версия. И, надо признать, в этом есть своя логика - многие фанаты модели ждали именно такого возвращения.

Официально Prelude 2026 занял место между Civic Hybrid/Si (от $30 000) и Civic Type R (от $46 000), стартуя с отметки $42 000. Это не только попытка вернуть интерес к классическим купе, но и шаг навстречу тем, кто хочет получить максимум эмоций за разумные деньги. Уже сейчас Honda отмечает высокий спрос на модель и расширяет производство, чтобы удовлетворить ажиотаж у дилеров.

Впрочем, не все так однозначно. Некоторые энтузиасты считают, что новый Prelude слишком похож на Civic и теряет индивидуальность. Другие, напротив, видят в этом эволюцию и логичное развитие семейства. Как бы там ни было, Honda снова сумела привлечь внимание к своему купе, а значит, интрига вокруг модели только нарастает.