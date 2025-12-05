Новый Honda Prelude Hybrid удивил сдержанным тюнингом и свежим взглядом на классику – как изменился культовый купе

Honda Prelude Hybrid 2026 получил виртуальный рестайлинг в стиле JDM и стал ближе к корням

Honda Prelude Hybrid 2026 года получил виртуальный рестайлинг. Дизайнер вдохновился японскими традициями. Модель сочетает классику и современные решения. Внешность стала ярче, но без излишеств. Подробности о необычном проекте – в нашем материале.

В ноябре американский рынок Honda показал снижение продаж более чем на 15%, реализовав чуть более 103 тысяч автомобилей. Однако по итогам 11 месяцев компания демонстрирует положительную динамику с общим ростом в 1,8%, что соответствует 1,312 миллиону проданных автомобилей. Основной вклад в этот рост вносит бренд Honda, который также увеличил продажи на 1,8%, превысив отметку в 1,19 миллиона единиц. Большинство моделей бренда, однако, столкнулись со снижением спроса, и исключением стал лишь новый Honda Passport четвертого поколения, показавший резкий рост продаж на 50%.

Особый интерес на этом фоне вызывает новинка — Honda Prelude Hybrid 2026 модельного года. Несмотря на стартовую цену около 42 тысяч долларов и скептические оценки рыночных перспектив от некоторых экспертов, дилерам удалось реализовать лишь 30 экземпляров этой модели. Эта гибридная версия рассматривается как необычное, но многообещающее пополнение линейки Honda.

Обращаясь к наследию марки, цифровой художник Муса Рио Тьяхьоно, известный как musartwork, создал виртуальную интерпретацию нового Prelude Hybrid. Вдохновляясь японскими традициями и собственным опытом работы с Honda Prelude 1993 года, он подошел к модели с профессиональным взглядом, отточенным за десятилетие работы в автомобильном дизайне.

Его цифровой проект отличается сдержанным и элегантным подходом. Художник сохранил узнаваемые черты заводского дизайна, но сделал переднюю часть более выразительной для усиления спортивного характера купе. Добавленные элементы — белые шестиспицевые диски, доработанные пороги и глянцевый черный диффузор — придают виртуальному автомобилю динамику, не нарушая общей гармонии стиля. Этот метод позволяет соблюсти баланс между уважением к классическим JDM-корням и современными эстетическими тенденциями.

Данная работа демонстрирует, как можно творчески переосмыслить классическую модель, сохраняя её индивидуальность. Для поклонников Honda это больше, чем просто рестайлинг; это попытка вернуть дух культовых японских купе, адаптировав его к сегодняшнему дню.