Новый Honda Prelude Hybrid удивил сдержанным тюнингом и свежим взглядом на классику – как изменился культовый купе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 15:11

Honda Prelude Hybrid 2026 получил виртуальный рестайлинг в стиле JDM и стал ближе к корням

Honda Prelude Hybrid 2026 получил виртуальный рестайлинг в стиле JDM и стал ближе к корням

Новый Honda Prelude Hybrid удивил сдержанным тюнингом и свежим взглядом на классику – как изменился культовый купе

Honda Prelude Hybrid 2026 получил виртуальный рестайлинг в стиле JDM и стал ближе к корням

Honda Prelude Hybrid 2026 года получил виртуальный рестайлинг. Дизайнер вдохновился японскими традициями. Модель сочетает классику и современные решения. Внешность стала ярче, но без излишеств. Подробности о необычном проекте – в нашем материале.

Honda Prelude Hybrid 2026 года получил виртуальный рестайлинг. Дизайнер вдохновился японскими традициями. Модель сочетает классику и современные решения. Внешность стала ярче, но без излишеств. Подробности о необычном проекте – в нашем материале.

В ноябре американский рынок Honda показал снижение продаж более чем на 15%, реализовав чуть более 103 тысяч автомобилей. Однако по итогам 11 месяцев компания демонстрирует положительную динамику с общим ростом в 1,8%, что соответствует 1,312 миллиону проданных автомобилей. Основной вклад в этот рост вносит бренд Honda, который также увеличил продажи на 1,8%, превысив отметку в 1,19 миллиона единиц. Большинство моделей бренда, однако, столкнулись со снижением спроса, и исключением стал лишь новый Honda Passport четвертого поколения, показавший резкий рост продаж на 50%.

Особый интерес на этом фоне вызывает новинка — Honda Prelude Hybrid 2026 модельного года. Несмотря на стартовую цену около 42 тысяч долларов и скептические оценки рыночных перспектив от некоторых экспертов, дилерам удалось реализовать лишь 30 экземпляров этой модели. Эта гибридная версия рассматривается как необычное, но многообещающее пополнение линейки Honda.

Обращаясь к наследию марки, цифровой художник Муса Рио Тьяхьоно, известный как musartwork, создал виртуальную интерпретацию нового Prelude Hybrid. Вдохновляясь японскими традициями и собственным опытом работы с Honda Prelude 1993 года, он подошел к модели с профессиональным взглядом, отточенным за десятилетие работы в автомобильном дизайне.

Его цифровой проект отличается сдержанным и элегантным подходом. Художник сохранил узнаваемые черты заводского дизайна, но сделал переднюю часть более выразительной для усиления спортивного характера купе. Добавленные элементы — белые шестиспицевые диски, доработанные пороги и глянцевый черный диффузор — придают виртуальному автомобилю динамику, не нарушая общей гармонии стиля. Этот метод позволяет соблюсти баланс между уважением к классическим JDM-корням и современными эстетическими тенденциями.

Данная работа демонстрирует, как можно творчески переосмыслить классическую модель, сохраняя её индивидуальность. Для поклонников Honda это больше, чем просто рестайлинг; это попытка вернуть дух культовых японских купе, адаптировав его к сегодняшнему дню.

Упомянутые модели: Honda Prelude
Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Уссурийск Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться