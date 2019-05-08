8 мая 2019, 12:53
Honda придумала имя для своего первого электрокара
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Компания Honda опубликовала первый тизер серийной версии своего первого массового электрокара. Автомобиль получит лаконичное имя «е». Прототип электрического хэтчбека японцы демонстрировали в марте 2019 года на Женевском автосалоне.
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Единственная интрига сохраняется вокруг технических характеристик Honda e. Силовая установка прототипа состояла из электромотора, установленного на задней оси, и аккумуляторной батареи. Ни мощность двигателя, ни емкость аккумуляторов пока не сообщались. Известно лишь, что дальность хода Honda e Prototype достигает 200 километров, а восполнить заряд батарей на 80% он способен всего за полчаса.
Хэтчбек Honda e построен на абсолютно новой платформе, которая в дальнейшем даст жизнь целой линейке электромобилей. Среди них может оказаться и спорткар. Серийное производство Honda e должно начаться до конца нынешнего года. Компания уже получила более 22 000 предварительных заказов на свой первый массовый электромобиль.
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