8 мая 2019, 12:53

Honda придумала имя для своего первого электрокара

  • 239
  • 0
Компания Honda опубликовала первый тизер серийной версии своего первого массового электрокара. Автомобиль получит лаконичное имя «е». Прототип электрического хэтчбека японцы демонстрировали в марте 2019 года на Женевском автосалоне.
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Honda придумала имя для своего первого электрокара
Ранее мы писали
Компания Honda рассекретила прототип компактного электромобиля Honda E, премьера которого состоится на Женевском ...
Читать далее
На опубликованном тизере виден контур круглого заднего фонаря и часть черной пластиковой отделки на двери багажника. Сюрпризов в плане дизайна Honda e не ожидается. Серийная версия должна полностью воспроизводить выставочный Honda e Prototype, показанный в Женеве. В марте компания заявила, что прототип представляет собой автомобиль, на 95% готовый к запуску в серийное производство. Можно предположить, что товарный хэтчбек лишится виртуальных боковых зеркал, а в салоне поубавится экранов.

Единственная интрига сохраняется вокруг технических характеристик Honda e. Силовая установка прототипа состояла из электромотора, установленного на задней оси, и аккумуляторной батареи. Ни мощность двигателя, ни емкость аккумуляторов пока не сообщались. Известно лишь, что дальность хода Honda e Prototype достигает 200 километров, а восполнить заряд батарей на 80% он способен всего за полчаса.

Хэтчбек Honda e построен на абсолютно новой платформе, которая в дальнейшем даст жизнь целой линейке электромобилей. Среди них может оказаться и спорткар. Серийное производство Honda e должно начаться до конца нынешнего года. Компания уже получила более 22 000 предварительных заказов на свой первый массовый электромобиль.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Honda Airwave
Цитата:| Кому: Алексей. Заводишь машину, ставишь на ручник и включаешь D, так быстрее греется и так нужно делать, чтобы прогреть вариатор, 5 минут и можно ехать.
Антоха
Форум Honda Pilot
Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
Marina Neufeld
Форум Honda Jazz
У меня тоже была китайская сборка. Машина очень нравилась, ездил с ней и на отдых за 3к км (в одну сторону) , не подводила. Единственное семья у меня увеличилась, и надо было авто побольше. Пришлось продать, жалко было. После данного авто, считаю машины Хонда очень качественными. И хотя у меня сейчас ...
Рикки
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Хонда
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Honda придумала имя для своего первого электрокара
{{material_125868}}На опубликованном тизере виден контур круглого заднего фонаря и часть черной пластиковой отделки на двери багажника. Сюрпризов в плане дизайна Honda e не ожидается. Серийная версия должна полностью воспроизводить выставочный Honda e Prototype, показанный в Женеве. В марте компания заявила, что прототип представляет собой автомобиль, на 95% готовый к запуску в серийное производство. Можно предположить, что товарный хэтчбек лишится виртуальных боковых зеркал, а в салоне поубавится экранов.Единственная интрига сохраняется вокруг технических характеристик Honda e. Силовая установка прототипа состояла из электромотора, установленного на задней оси, и аккумуляторной батареи. Ни мощность двигателя, ни емкость аккумуляторов пока не сообщались. Известно лишь, что дальность хода Honda e Prototype достигает 200 километров, а восполнить заряд батарей на 80% он способен всего за полчаса.Хэтчбек Honda e построен на абсолютно новой платформе, которая в дальнейшем даст жизнь целой линейке электромобилей. Среди них может оказаться и спорткар. Серийное производство Honda e должно начаться до конца нынешнего года. Компания уже получила более 22 000 предварительных заказов на свой первый массовый электромобиль.
2019-05-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Магнитогорск Воронеж Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG