Honda придумала кроссовки для слепых (очень крутая технология)
Смысл технологии Ashirase в том, что она использует специальные трехмерные датчики, которые укрепляются на ботинках и смартфон с навигационной системой. И датчики будут указывать человеку, когда ему надо повернуть и на какой угол.
Пока датчик Ashirase представляет собой довольно большую коробочку, однако в будущем его размеры могут стать заметно меньше. Либо они вообще будут вмонтированы в сами ботинки.
Чтобы понять, как работает новая технология, рекомендуем посмотреть небольшое видео. И пусть вас не пугает, что оно на японском языке: смысл понятен и без перевода.
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