Honda примет участие в Формуле-1
Honda примет участие в Чемпионате мира Формула-1 в качестве поставщика моторов для команды Toro Rosso Honda. На треке ее будут представлять два пилота – Пьер Гасли и Брэндон Хартли.
Как и в прошлом году, компания будет конкурировать с пятью командами и их болидами в классе GT500. Бороться за чемпионский титул компании поможет модель NSX-GT, представленная в 2017 году. Более того, Дженсон Батон станет первым чемпионом Формулы-1, который на протяжении всего сезона будет участвовать в состязаниях Super GT.В японском чемпионате Super Formula (SF) компания будет претендовать на два титула – лучшая команда и лучший пилот. Высокие шансы на победу добавляют новые пилоты – Шинзи Мацусита, существенно повысивший свои навыки в рамках чемпионата FIA Формулы-2 (основной подготовительной площадки к заездам Формулы-1), и Ниреи Фукузуми, который впервые принял участие в соревнованиях GP3 в 2016 году.
В североамериканской серии IndyCar корпорация Honda Performance Development планирует выступить в качестве поставщика HI18TT – 2,2-литровых двигателей с двойными нагнетателями – для 12 болидов пяти команд-участниц. Такума Сато в свой девятый сезон вернется в команду Rahal Letterman Lanigan Racing и примет участие в чемпионате Indy500 второй год подряд.
Гоночный автомобиль NSX-GT3, построенный на базе серийной модели NSX, которая была анонсирована в прошлом году, будет участвовать в ряде чемпионатов GT и заездов на выносливость по всему миру, в том числе в Северной Америке, Европе и Японии. А Civic TCR поборется за чемпионское звание в FIA World Touring Car Cup (WTCR), а также в других международных сериях.
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В североамериканской серии IndyCar корпорация Honda Performance Development планирует выступить в качестве поставщика HI18TT – 2,2-литровых двигателей с двойными нагнетателями – для 12 болидов пяти команд-участниц. Такума Сато в свой девятый сезон вернется в команду Rahal Letterman Lanigan Racing и примет участие в чемпионате Indy500 второй год подряд.
Гоночный автомобиль NSX-GT3, построенный на базе серийной модели NSX, которая была анонсирована в прошлом году, будет участвовать в ряде чемпионатов GT и заездов на выносливость по всему миру, в том числе в Северной Америке, Европе и Японии. А Civic TCR поборется за чемпионское звание в FIA World Touring Car Cup (WTCR), а также в других международных сериях.
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