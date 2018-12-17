17 декабря 2018, 23:57
Honda привезет обновленный Pilot в Россию
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Компания Honda планирует вывести рестайлинговый кроссовер Pilot на российский рынок весной 2019 года. Подробные комплектации и цены пообещали назвать ближе к началу продаж.
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Компания Honda начала продажи обновленного Pilot, пока только в США. Но благодаря этому стали известны подробности ...Читать далее
Кроссовер получил более агрессивную внешность: оригинальные «бумеранги» на переднем бампере с секциями противотуманных фар и ходовых огней и новую решетку радиатора. Графика светодиодных фар теперь выполнена в стиле моделей премиального бренда Acura. В салоне изменения коснулись панели приборов и руля. В США обновленный Honda Pilot предлагается с 3,5-литровой «шестеркой» мощностью 284 л.с.
В салонах российских дилеров дорестайлинговые кроссоверы оснащаются 3,0-литровым мотором V6, выдающим 249 л.с. Агрегат сочетается с 6-диапазонным «автоматом». На разгон до первой «сотни» такой Pilot тратит 9,1 секунды. Цены начинаются от 2 999 900 рублей.
Комментарии
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Тест-драйв нового Honda CR-V: быть собой
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Комментарии пользователей
Макс Усанов19.12.2018 11:29
Достали уже нормальные авто в обмылки превращать.
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Отзывы по теме
Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
Цитата:| Отлично! Цена оказалась всё же адекватной)
А вот и вполне сносный конкурент Эксплорера, который, как по мне, гораздо лучше выглядит, да и по оснащению не отстает. Ну а размеры салона вообще вне конкуренции, видимо все таки созрею на смену семейной машины для семейных выездов) )
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