17 декабря 2018, 23:57

Honda привезет обновленный Pilot в Россию

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Компания Honda планирует вывести рестайлинговый кроссовер Pilot на российский рынок весной 2019 года. Подробные комплектации и цены пообещали назвать ближе к началу продаж.
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  Honda привезет обновленный Pilot в Россию Honda Pilot Honda привезет обновленный Pilot в Россию Honda Pilot Honda привезет обновленный Pilot в Россию Honda Pilot Honda привезет обновленный Pilot в Россию Honda Pilot Honda привезет обновленный Pilot в Россию
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Компания Honda начала продажи обновленного Pilot, пока только в США. Но благодаря этому стали известны подробности ...
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В США продажи обновленного Honda Pilot третьего поколения начались в июле 2018 года. Пока неизвестно, насколько российская версия будет отличаться от американской. После рестайлинга дизайн кроссовера слегка освежили, а комплекс систем активной безопасности Honda Sensing теперь входит в базовую комплектацию. 

Кроссовер получил более агрессивную внешность: оригинальные «бумеранги» на переднем бампере с секциями противотуманных фар и ходовых огней и новую решетку радиатора. Графика светодиодных фар теперь выполнена в стиле моделей премиального бренда Acura. В салоне изменения коснулись панели приборов и руля. В США обновленный Honda Pilot предлагается с 3,5-литровой «шестеркой» мощностью 284 л.с.

В салонах российских дилеров дорестайлинговые кроссоверы оснащаются 3,0-литровым мотором V6, выдающим 249 л.с. Агрегат сочетается с 6-диапазонным «автоматом». На разгон до первой «сотни» такой Pilot тратит 9,1 секунды. Цены начинаются от 2 999 900 рублей.
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Макс Усанов19.12.2018 11:29
Достали уже нормальные авто в обмылки превращать.
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Отзывы по теме
Форум Honda Pilot
Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
Marina Neufeld
Honda Pilot поступил на рынок России
Цитата:| Отлично! Цена оказалась всё же адекватной)
Игорь
Honda начинает российские продажи Pilot
А вот и вполне сносный конкурент Эксплорера, который, как по мне, гораздо лучше выглядит, да и по оснащению не отстает. Ну а размеры салона вообще вне конкуренции, видимо все таки созрею на смену семейной машины для семейных выездов) )
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Honda привезет обновленный Pilot в Россию
{{material_123947}}В США продажи обновленного Honda Pilot третьего поколения начались в июле 2018 года. Пока неизвестно, насколько российская версия будет отличаться от американской. После рестайлинга дизайн кроссовера слегка освежили, а комплекс систем активной безопасности Honda Sensing теперь входит в базовую комплектацию. Кроссовер получил более агрессивную внешность: оригинальные «бумеранги» на переднем бампере с секциями противотуманных фар и ходовых огней и новую решетку радиатора. Графика светодиодных фар теперь выполнена в стиле моделей премиального бренда Acura. В салоне изменения коснулись панели приборов и руля. В США обновленный Honda Pilot предлагается с 3,5-литровой «шестеркой» мощностью 284 л.с.В салонах российских дилеров дорестайлинговые кроссоверы оснащаются 3,0-литровым мотором V6, выдающим 249 л.с. Агрегат сочетается с 6-диапазонным «автоматом». На разгон до первой «сотни» такой Pilot тратит 9,1 секунды. Цены начинаются от 2 999 900 рублей.
2018-12-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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