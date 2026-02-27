Эксперты EPA назвали марку, чьи автомобили тратят меньше всего топлива среди всех брендов Америки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 04:26

Honda признана самым экономичным автопроизводителем США

Honda признана самым экономичным автопроизводителем США

Эксперты EPA назвали марку, чьи автомобили тратят меньше всего топлива среди всех брендов Америки

Honda признана самым экономичным автопроизводителем США

Свежий отчет EPA выявил нового лидера по экономичности среди автопроизводителей США. Honda уверенно обошла конкурентов по среднему расходу топлива. Почему это важно для рынка и водителей - в нашем материале.

Свежий отчет EPA выявил нового лидера по экономичности среди автопроизводителей США. Honda уверенно обошла конкурентов по среднему расходу топлива. Почему это важно для рынка и водителей - в нашем материале.

Американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) опубликовало свежий отчет о тенденциях в автомобильной отрасли, который уже вызвал бурю обсуждений среди экспертов и автолюбителей. В центре внимания - результаты по расходу топлива среди крупнейших производителей, и здесь японская Honda сумела удивить даже скептиков.

По итогам 2025 года средний расход топлива автомобилей Honda составил 31 милю на галлон, что эквивалентно примерно 7,6 литра на 100 километров. Для американского рынка, где традиционно доминируют более «прожорливые» машины, такой показатель выглядит настоящим прорывом. Особенно впечатляюще это выглядит на фоне растущих цен на топливо и ужесточения экологических стандартов.

Эксперты отмечают, что успех Honda — не случайность, а результат продуманной стратегии компании. Японский производитель сделал все возможное, чтобы оптимизировать работу двигателей внутреннего сгорания, внедрить гибридные технологии и при этом сохранить доступность массовых автомобилей. В условиях, когда конкуренты делают основной акцент на электромобили, Honda продолжает совершенствовать классические решения, что позволяет ей удерживать лидерство в сегменте экономичных машин.

Интересно, что в рейтинге Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Honda опередила не только американские, но и южнокорейские бренды, которые традиционно славятся своими эффективными силовыми установками. Такой результат доказывает, что японский подход к инженерии по-прежнему востребован и способен конкурировать с самыми современными технологиями.

Для американских водителей это означает не только экономию на топливе, но и снижение затрат на обслуживание. В условиях нестабильной экономической ситуации и постоянного роста цен на бензин выбор в пользу более экономичных моделей становится все более актуальным. Кроме того, низкий расход топлива напрямую влияет на объем вредных выбросов, что особенно важно для улучшения экологической обстановки в мегаполисах.

Как отмечают аналитики, успех Honda может стать сигналом для других производителей: рынок по-прежнему ценит практичность и надежность. Несмотря на бум электромобилей, традиционные автомобили с низким расходом топлива остаются востребованными, особенно в регионах с недостаточно развитой зарядной инфраструктурой.

В целом, отчет EPA за 2025 год показывает, что борьба за экономичность и экологичность автомобилей выходит на новый уровень. Honda задала высокую планку, и теперь остальным игрокам рынка предстоит догонять лидера, если они хотят сохранить свои позиции в условиях ужесточающейся конкуренции.

Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Пермский край Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться