4 сентября 2019, 14:19
Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры
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Фото: Honda
Серийный вариант электрического городского хэтчбека Honda E публике предъявят через неделю на автосалоне во Франкфурте. Но компания решила досрочно раскрыть технические подробности и опубликовала несколько фотографий новинки.
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
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Электрокар Honda E получит полный привод и два мотора на выбор – мощностью 136 и 154 сил. Однако, максимальный крутящий момент у них одинаковый – 315 Нм. Этого достаточно, чтобы разогнать компактный электрокар с места до 100 км/ч за 8 секунд. Емкости аккумуляторов (35,5 кВт-ч) должно хватить на 220 километров. Функция быстрой зарядки позволяет подзаряжаться до 80% всего за 30 минут, обеспечивая при этом еще примерно 177 километров хода.
В салоне серийного Honda E сохранились два 12,3-дюймовых сенсорных экрана. Уникальное приложение Honda Personal Assistant распознает разговорную речь и использует «уникальное понимание контекста для поддержания обычного разговора и предоставления доступа к онлайн-сервисам». Просто скажите «OK Honda» и затем задайте автомобилю вопрос или дайте команду. Предзаказы на новинку уже принимают в Великобритании, Германии, Франции и Норвегии. Информации о ценах и сроках доставки пока нет.
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