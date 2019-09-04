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4 сентября 2019, 14:19

Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры

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Фото: Honda
Серийный вариант электрического городского хэтчбека Honda E публике предъявят через неделю на автосалоне во Франкфурте. Но компания решила досрочно раскрыть технические подробности и опубликовала несколько фотографий новинки.
Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры

Фото: Honda

Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры

Фото: Honda

Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры

Фото: Honda

Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры

фото: Honda

Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры

Фото: Honda

Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры

Фото: Honda

Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры
Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры
Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры
Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры
Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры
Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры
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Хэтчбеку Honda E уготована главная роль в амбициозных планах марки по электрификации к 2025 году всего модельного ряда. Серийная версия несильно отличается от прототипа, представленного в марте 2019 года на Женевском автосалоне, а затем в июле на Фестивале скорости в Гудвуде. Сохранились даже виртуальные боковые зеркала – изображение с внешних камер будет транслироваться на 6-дюймовые экраны в салоне автомобиля. Единственный нюанс - боковые камеры вместо традиционных зеркал сейчас официально разрешено использовать только в Японии.

Электрокар Honda E получит полный привод и два мотора на выбор – мощностью 136 и 154 сил. Однако, максимальный крутящий момент у них одинаковый – 315 Нм. Этого достаточно, чтобы разогнать компактный электрокар с места до 100 км/ч за 8 секунд. Емкости аккумуляторов (35,5 кВт-ч) должно хватить на 220 километров. Функция быстрой зарядки позволяет подзаряжаться до 80% всего за 30 минут, обеспечивая при этом еще примерно 177 километров хода.

В салоне серийного Honda E сохранились два 12,3-дюймовых сенсорных экрана. Уникальное приложение Honda Personal Assistant распознает разговорную речь и использует «уникальное понимание контекста для поддержания обычного разговора и предоставления доступа к онлайн-сервисам». Просто скажите «OK Honda» и затем задайте автомобилю вопрос или дайте команду. Предзаказы на новинку уже принимают в Великобритании, Германии, Франции и Норвегии. Информации о ценах и сроках доставки пока нет.


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Цитата:| Кому: Алексей. Заводишь машину, ставишь на ручник и включаешь D, так быстрее греется и так нужно делать, чтобы прогреть вариатор, 5 минут и можно ехать.
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Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
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У меня тоже была китайская сборка. Машина очень нравилась, ездил с ней и на отдых за 3к км (в одну сторону) , не подводила. Единственное семья у меня увеличилась, и надо было авто побольше. Пришлось продать, жалко было. После данного авто, считаю машины Хонда очень качественными. И хотя у меня сейчас ...
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Honda рассказала о первом серийном электрокаре накануне премьеры
{{material_125868}}Хэтчбеку Honda E уготована главная роль в амбициозных планах марки по электрификации к 2025 году всего модельного ряда. Серийная версия несильно отличается от прототипа, представленного в марте 2019 года на Женевском автосалоне, а затем в июле на Фестивале скорости в Гудвуде. Сохранились даже виртуальные боковые зеркала – изображение с внешних камер будет транслироваться на 6-дюймовые экраны в салоне автомобиля. Единственный нюанс - боковые камеры вместо традиционных зеркал сейчас официально разрешено использовать только в Японии.Электрокар Honda E получит полный привод и два мотора на выбор – мощностью 136 и 154 сил. Однако, максимальный крутящий момент у них одинаковый – 315 Нм. Этого достаточно, чтобы разогнать компактный электрокар с места до 100 км/ч за 8 секунд. Емкости аккумуляторов (35,5 кВт-ч) должно хватить на 220 километров. Функция быстрой зарядки позволяет подзаряжаться до 80% всего за 30 минут, обеспечивая при этом еще примерно 177 километров хода.В салоне серийного Honda E сохранились два 12,3-дюймовых сенсорных экрана. Уникальное приложение Honda Personal Assistant распознает разговорную речь и использует «уникальное понимание контекста для поддержания обычного разговора и предоставления доступа к онлайн-сервисам». Просто скажите «OK Honda» и затем задайте автомобилю вопрос или дайте команду. Предзаказы на новинку уже принимают в Великобритании, Германии, Франции и Норвегии. Информации о ценах и сроках доставки пока нет.
2019-09-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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