5 декабря 2017, 13:09

Honda разработает водительский симулятор

Honda станет первым в мире автопроизводителем, который начнет использовать передовой симулятор вождения, основанный на технологии DiM250 (Driver-in-Motion). Он обладает большей реалистичностью.
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Большинство подобных систем используют технологии из летных тренировочных программ и обычно укомплектованы 6 приводами, которые вращают кабину в 6 направлениях. Однако DiM250 имеет 9 приводов, чтобы обеспечить большую свободу движений тренажера и максимально точно воспроизвести поездку, условия управления и технические характеристики.

Система была создана на базе симуляционной программы, разработанной студией VI-grade. Электроуправляемая платформа представляет собой усовершенствованный вариант классического «шестиугольного» дизайна.  Вся система двигается на воздушных подушках, которые заменяют традиционные механические рельсы, при этом они способны выдержать высокие нагрузки и помогают симулятору оставаться невероятно тихим и надежным.

Интеграция приложений Software-in-loop (SIL) и Hardware-in-loop (HIL) в симулятор позволит дизайнерам и инженерам изменять процесс разработки автомобиля еще до сборки реальных прототипов. Кроме того, специалисты смогут более точно имитировать различные конфликтные сценарии, чтобы испытывать системы безопасности и управления.

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Honda разработает водительский симулятор
{{material_121567}} Большинство подобных систем используют технологии из летных тренировочных программ и обычно укомплектованы 6 приводами, которые вращают кабину в 6 направлениях. Однако DiM250 имеет 9 приводов, чтобы обеспечить большую свободу движений тренажера и максимально точно воспроизвести поездку, условия управления и технические характеристики. Система была создана на базе симуляционной программы, разработанной студией VI-grade. Электроуправляемая платформа представляет собой усовершенствованный вариант классического «шестиугольного» дизайна.  Вся система двигается на воздушных подушках, которые заменяют традиционные механические рельсы, при этом они способны выдержать высокие нагрузки и помогают симулятору оставаться невероятно тихим и надежным.Интеграция приложений Software-in-loop (SIL) и Hardware-in-loop (HIL) в симулятор позволит дизайнерам и инженерам изменять процесс разработки автомобиля еще до сборки реальных прототипов. Кроме того, специалисты смогут более точно имитировать различные конфликтные сценарии, чтобы испытывать системы безопасности и управления.
2017-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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