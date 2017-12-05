Honda разработает водительский симулятор
Система была создана на базе симуляционной программы, разработанной студией VI-grade. Электроуправляемая платформа представляет собой усовершенствованный вариант классического «шестиугольного» дизайна. Вся система двигается на воздушных подушках, которые заменяют традиционные механические рельсы, при этом они способны выдержать высокие нагрузки и помогают симулятору оставаться невероятно тихим и надежным.
Интеграция приложений Software-in-loop (SIL) и Hardware-in-loop (HIL) в симулятор позволит дизайнерам и инженерам изменять процесс разработки автомобиля еще до сборки реальных прототипов. Кроме того, специалисты смогут более точно имитировать различные конфликтные сценарии, чтобы испытывать системы безопасности и управления.
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