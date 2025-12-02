Виртуальный рестайлинг Honda Ridgeline 2027 удивил поклонников – что изменилось?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 16:52

Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot

В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.

В начале сентября 2025 года североамериканское подразделение Honda анонсировало очередные небольшие изменения для пикапа Ridgeline 2026 модельного года. Наилучшим достижением стал свежий вариант кузова Ash Green Metallic, а также сохранение всех внедорожных возможностей, за которые модель ценится в своем сегменте. Стоимость обновленного пикапа стартует примерно с 42 тысяч долларов (3,26 млн рублей), включая доставку. Это продолжение политики постепенных доработок, которой Honda придерживается уже не первый год.

Второе поколение Ridgeline появилось еще в 2017 году, после чего модель получила точечные обновления в 2019 и 2020 годах, а в 2021 году прошла через более серьезный рестайлинг. С тех пор компания не торопилась с выпуском абсолютно нового поколения, хотя кроссоверы Pilot и Passport уже сменили поколение. Вместо этого Honda предпочитает вносить небольшие улучшения: например, в 2024 году появилась версия TrailSport, а в 2026-й модельный год были добавлены новые цвета.

Однако среди поклонников модели есть те, кого ждут более радикальные перемены. Именно для них виртуальный художник Димас Рамадан, известный по проекту Digimods DESIGN, создал цифровой рендер предварительного рестайлинга Honda Ridgeline 2027 года. В этом проекте пикап получил переднюю часть, выполненную в духе нового Honda Pilot 2026: с современной светодиодной оптикой, переработанной решеткой радиатора и более массивным бампером.

Следующие изменения также включают: вертикальные узкие фонари уступили место горизонтальным, а в бампере появились широкие выхлопные патрубки, встроенные в черный пластиковый обвес. Подобный подход делает внешний вид более современным и агрессивным, подчеркивая его внедорожный характер.

Внутреннее пространство на рендерах не показано, но можно предположить, что интерьер получит те же цифровые решения, что и Pilot 2026 года: новое рулевое колесо, виртуальную приборную панель и увеличенный центральный дисплей мультимедийной системы. Если эти изменения воплотятся в жизнь, Ridgeline действительно сможет конкурировать с более современными моделями, ведь сейчас его салон заметно уступает по мощности оснащения.

Под капотом установлен хорошо знакомый 3,5-литровый V6 серии J35Y8 мощностью 280 л.с., работающий в паре с 9- или 10-ступенчатым автоматом. На Pilot и Passport устанавливается один и тот же двигатель, что обеспечивает унификацию и надежность.

По сути, виртуальный проект Digimods DESIGN может превратиться в Honda Ridgeline в ближайшем будущем, если компания решится на более смелый рестайлинг. Официальных планов по выпуску данной версии пока нет, но интерес к обновлению модели среди поклонников очевиден.

Упомянутые модели: Honda Ridgeline (от 1 350 000 Р)
Упомянутые марки: Honda
