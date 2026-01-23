Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 14:12

Honda Ridgeline HD 2027: виртуальный пикап, который бросает вызов Toyota Tacoma

Готов ли Honda к битве за рынок среднеразмерных грузовиков?

В сети появился концепт Honda Ridgeline HD 2027. Это тяжелый среднеразмерный пикап, который может изменить правила игры. Модель обещает конкурировать с Ford Ranger Super Duty и даже с флагманами сегмента. Варианты с двумя осями и премиальной отделкой уже обсуждаются.

Японский автогигант Honda в последние годы не балует американский рынок громкими премьерами. По итогам прошлого года североамериканское подразделение компании показало скромный рост - всего 0,5%, достигнув отметки в 1 430 577 проданных машин. Это позволило обойти таких гигантов, как Stellantis, но уступить корейским Hyundai и Kia, а также тройке лидеров: GM, Toyota и Ford.

В 2026 году Honda делает установку на обновления популярных моделей. В планах — более доступные комплектации для CR-V, Civic и Accord, а также рестайлинг Acura MDX и освежение Integra Type S. Флагманский Civic Type R тоже ждет апгрейд. Однако, если взглянуть на модельный ряд, становится ясно: не хватает чего-то по-настоящему нового и дерзкого.

Пока одни обсуждают легкие прицепы и кроссоверы, в цифровом пространстве создается нечто куда более амбициозное. Виртуальные художники представили концепт Honda Ridgeline HD 2027 — тяжелого среднеразмерного пикапа, который, по задумке, должен составить конкуренцию не только Ford Ranger Super Duty, но и полноразмерным грузовикам от Ram и GM.

Идея кажется смелой: Ridgeline всегда был известен своей простой конструкцией, которая делала его менее подходящей для выполнения работ по сравнению с рамочными конкурентами. Но в мире компьютерной графики возможно все. Виртуальный Ridgeline HD получил агрессивный дизайн, удлиненные колесные арки, массивную решетку радиатора и даже версию с двумя задними колесами.

Варианты исполнения поражают воображение: от внедорожных модификаций с увеличенным клиренсом до роскошных комплектаций с кожаным салоном и премиальной системой. Цветовая палитра – отдельная тема: яркие контрасты кузова и контрастные вставки в интерьере создают статус концепта.

Виртуальный пикап четко ориентируется на тех, кто устал от однообразия и хочет выделиться на дороге. Впрочем, не обошлось без скептицизма: многие отмечают, что реализовать такой проект в реальности будет крайне сложно. Несущая конструкция Ridgeline ограничивает его грузоподъемность и возможность буксировки, а значит, конкурировать с настоящими тяжелыми пикапами будет сложно.

Тем не менее, сама идея запускает волну обсуждений: а не пора ли Honda рискнуть и выйти в сегмент, где доминируют американские бренды? Ведь Ford уже продает Ranger Super Duty в Австралии, и спрос на такие машины только растет, почему бы не попробовать свои силы и не предложить рынку что-нибудь свежее?

Пока официальных заявлений от Honda нет, но интерес к теме огромен. Виртуальный Ridgeline HD уже обсуждают на форумах и в соцсетях, а поклонники марки строят догадки о возможных технических характеристиках. Будет ли это гибридный или классический бензиновый мотор? Получит ли пикап полный привод и систему современной помощи водителю? Вопросов больше, чем ответов.

Упомянутые модели: Honda Ridgeline (от 1 350 000 Р), Toyota Tacoma
Упомянутые марки: Honda, Toyota
