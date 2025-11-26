Легендарный родстер Honda S2000 с пробегом 66 тысяч миль – стоит ли своих денег

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 19:59

Honda S2000 2002 года за 2,04 млн рублей: редкая находка или переоцененный спорткар

На рынке появился Honda S2000 2002 года с небольшим пробегом. Цена – 2,04 млн рублей. Состояние машины вызывает интерес. В статье разбираемся, насколько это выгодное предложение. Не спешите делать выводы – детали могут удивить.

На вторичном рынке США выставлен на продажу Honda S2000 2002 года выпуска с заявленной ценой 25 999 долларов, что по текущему курсу составляет примерно 2,04 миллиона рублей. Родстер с пробегом 66 800 миль (107 500 км) сразу привлекает внимание поклонников японских спорткаров. Вопрос только в том, насколько оправдана такая стоимость и что скрывается за этим предложением.

Honda S2000 – модель, которая появилась в конце 90-х и сразу стала культовой среди любителей драйва. Это был первый за долгое время заднеприводный автомобиль марки, созданный как логическое продолжение спортивных традиций Honda 60-х годов. В отличие от большинства конкурентов, S2000 получила уникальный атмосферный двигатель объемом 2 литра, способный выдавать 240 л.с. при впечатляющих 9000 об/мин. Такой мотор до сих пор считается одним из лучших среди атмосферников по удельной мощности.

Экземпляр, о котором идет речь, сохранился в полностью оригинальном состоянии – редкость для этой модели. Под капотом все выглядит почти как с завода: даже характерная красная крышка ГБЦ не потеряла цвет и не облезла, что часто случается на этих моторах. Владелец утверждает, что автомобиль недавно прошел обслуживание, однако подробностей о проведенных работах не приводит. Также отмечается свежая химчистка и отличное общее состояние машины.

Внешне родстер выполнен в классическом черном цвете Berlina Black с кожаным салоном. Литые диски без царапин, на них установлены новые шины Firestone. Кузов не украшен лишними деталями – только фирменные шильдики и хромированные насадки на выхлопе. Салон выглядит аккуратно, хотя на порогах и боковинах сидений заметны следы эксплуатации – типичная история для компактных спорткаров, где посадка требует сноровки.

Интересно, что несмотря на стремление к минимальному весу, инженеры Honda оснастили S2000 электроприводом крыши – решение, которое добавляет комфорта, но немного удивляет на фоне конкурентов с ручным механизмом. Из доработок в салоне – только современная магнитола, установленная вместо штатной. Все остальное осталось без изменений.

По словам продавца, у автомобиля чистая история и нет серьезных происшествий. Однако объявление висит уже десятый день, несмотря на уверения, что «машина не задержится». Это заставляет задуматься: действительно ли цена соответствует состоянию и редкости модели, или продавец рассчитывает на долгий поиск ценителя?

Honda S2000 давно стала желанным объектом для коллекционеров и энтузиастов. Оригинальные экземпляры в хорошем состоянии встречаются все реже, а цены на них стабильно растут. Однако 25 999 долларов – сумма немаленькая даже для американского рынка. Стоит ли этот родстер своих денег, или продавец переоценил возможности рынка? Ответ на этот вопрос каждый даст сам, но факт остается фактом: такие машины исчезают с рынка все быстрее.

Упомянутые модели: Honda S2000
Упомянутые марки: Honda
