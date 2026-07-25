Honda S2000 +26: Как выглядит культовый родстер через 20 лет — виртуальный тюнинг взорвал Сеть

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 14:58

Honda S2000 +26: виртуальный рестайлинг легенды с акцентом на современные технологии

Honda S2000 +26: виртуальный рестайлинг легенды с акцентом на современные технологии

Honda S2000 +26: Как выглядит культовый родстер через 20 лет — виртуальный тюнинг взорвал Сеть

Honda S2000 +26: виртуальный рестайлинг легенды с акцентом на современные технологии

Виртуальный художник al.yasid из Лондона представил необычную версию Honda S2000, переосмыслив культовый родстер с учетом современных тенденций. Такой подход к рестайлингу может повлиять на восприятие классических спорткаров в ближайшие годы.

Виртуальный художник al.yasid из Лондона представил необычную версию Honda S2000, переосмыслив культовый родстер с учетом современных тенденций. Такой подход к рестайлингу может повлиять на восприятие классических спорткаров в ближайшие годы.

В последние годы Honda нечасто радует американский рынок громкими новинками: электромобиль Prologue снят с производства, компания делает ставку на гибриды, а интеграция Google Gemini идёт только на часть моделей. Тем не менее, продажи в США заметно выросли: в июне реализовано почти 134 тысячи машин, что на 17 % больше прошлогоднего результата, а за первое полугодие — почти 757 тысяч автомобилей. Особый рост демонстрирует бренд Honda (+2,5 % за полгода) и Acura (+почти 2 %). В спортивном сегменте появился гибридный Prelude, но его продажи пока скромные — чуть более 1700 экземпляров с начала года.

На фоне этих перемен интерес к классическим моделям не угасает. Лондонский виртуальный художник Аль Ясид, известный как «al.yasid», решил поэкспериментировать с культовым образом Honda S2000, который выпускался в 2000-х. Его проект Honda S2000 +26 — это не просто цифровой рестайлинг, а попытка представить, каким мог бы быть этот родстер в конце 2020-х. Виртуальный тюнинг включает полностью переработанный аэродинамический обвес, жёсткую крышу, светодиодную оптику и современные легкосплавные диски с внутренним профилем. В салоне — спортивные ковши Bride и сочетание тёмно-серого кузова с кожаным интерьером цвета «загар».

Honda S2000 +26 — пример того, как цифровое творчество может вдохновить автопроизводителей и фанатов на новые идеи. Виртуальные рендеры уже становятся частью автомобильной культуры, а эксперименты с классикой позволяют взглянуть на привычные модели под другим углом. Для российского рынка такие проекты интересны не только с точки зрения дизайна, но и как индикатор будущего: спрос на уникальные решения и индивидуализацию автомобилей продолжает расти, а цифровые художники всё чаще становятся законодателями моды в мире авто.

Полученные проекты отражают растущий интерес к цифровому тюнингу и переосмыслению классики. В отличие от традиционного рестомода, виртуальные версии позволяют экспериментировать без ограничений по производству и бюджету. Это открывает новые горизонты для дизайнеров и энтузиастов, а также формирует тенденции, которые в будущем могут воплотиться в реальных автомобилях. Кстати, интерес к современным технологиям защиты кузова и новым материалам тоже растёт — подробнее о том, как оцинковка и инновации влияют на эксплуатацию машин, можно узнать в материале о современных методах антикоррозионной защиты .

Упомянутые модели: Honda S2000
Упомянутые марки: Honda, Acura
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда, Акура

Похожие материалы Хонда, Акура

Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Сочи Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться