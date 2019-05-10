10 мая 2019, 11:56
Honda сократит модельный ряд на 30%
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Компания Honda рассказала о планах на ближайшие 5 - 10 лет. Модельный ряд сократят на треть, будут развивать гибридные технологии, а электрокары построят в сотрудничестве с General Motors.
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Сейчас 60% мировых продаж Honda приходится на 5 моделей: Fit/Jazz, Civic, Accord, Vezel/HR-V и CR-V. Они останутся. Ничто не угрожает также моделям, популярным на локальных рынках, например, вседорожнику Pilot в США, бюджетному седану Crider в Китае или кей-карам N-серии в Японии. Рыночные перспективы остальных моделей будут пересмотрены самым строгим образом.
Кроме того, актуальные модели будут максимально унифицированы. Постепенно все автомобили компании переведут на новую модульную архитектуру Honda Architecture с широкими возможностями для трансформации. Первой «ласточкой» станет глобальная модель, которую пообещали представить в 2020 году. В Honda ожидают, что упрощение и унификация позволит сократить глобальные производственные затраты на 10% к 2025 году. А высвободившиеся «человеко-часы» направят на разработку новых технологий.
В ближайшем будущем все модели Honda получат гибридные версии. Осенью на Токийском автосалоне компания представит хэтчбек Honda Fit/Jazz следующего поколения, оснащенный новой, более компактной гибридной силовой установкой Small i-MMD. К 2030 году электрифицированные автомобили должны составлять до 67% всех мировых продаж марки. Преимущественно, это будут гибриды. Первым серийным электромобилем станет Honda e, продажи которого начнутся в 2020 году. В партнерстве с концерном GM японская компания планирует создавать электромобили для рынка США. Подробности сотрудничества обещают сообщить позже.
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Тест-драйв нового Honda CR-V: быть собой
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