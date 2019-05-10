10 мая 2019, 11:56

Honda сократит модельный ряд на 30%

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Компания Honda рассказала о планах на ближайшие 5 - 10 лет. Модельный ряд сократят на треть, будут развивать гибридные технологии, а электрокары построят в сотрудничестве с General Motors.
Honda сократит модельный ряд на 30
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Чистая прибыль Honda Motor Co. сократилась в прошлом финансовом году, завершившемся 31 марта 2019 года, на 42,4% до 610,3 млрд иен. Это подтолкнуло руководство компании к реорганизации бизнес-процессов. Президент Honda Такахиро Хатиго созвал пресс-конференцию и сообщил журналистам о намеченных мерах. Одним из главных моментов станет сокращение модельного ряда на треть к 2025 году. 

Сейчас 60% мировых продаж Honda приходится на 5 моделей: Fit/Jazz, Civic, Accord, Vezel/HR-V и CR-V. Они останутся. Ничто не угрожает также моделям, популярным на локальных рынках, например, вседорожнику Pilot в США, бюджетному седану Crider в Китае или кей-карам N-серии в Японии. Рыночные перспективы остальных моделей будут пересмотрены самым строгим образом.

Кроме того, актуальные модели будут максимально унифицированы. Постепенно все автомобили компании переведут на новую модульную архитектуру Honda Architecture с широкими возможностями для трансформации. Первой «ласточкой» станет глобальная модель, которую пообещали представить в 2020 году. В Honda ожидают, что упрощение и унификация позволит сократить глобальные производственные затраты на 10% к 2025 году. А высвободившиеся «человеко-часы» направят на разработку новых технологий.

В ближайшем будущем все модели Honda получат гибридные версии. Осенью на Токийском автосалоне компания представит хэтчбек Honda Fit/Jazz следующего поколения, оснащенный новой, более компактной гибридной силовой установкой Small i-MMD. К 2030 году электрифицированные автомобили должны составлять до 67% всех мировых продаж марки. Преимущественно, это будут гибриды. Первым серийным электромобилем станет Honda e, продажи которого начнутся в 2020 году. В партнерстве с концерном GM японская компания планирует создавать электромобили для рынка США. Подробности сотрудничества обещают сообщить позже.


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Форум Honda Airwave
Цитата:| Кому: Алексей. Заводишь машину, ставишь на ручник и включаешь D, так быстрее греется и так нужно делать, чтобы прогреть вариатор, 5 минут и можно ехать.
Антоха
Форум Honda Pilot
Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
Marina Neufeld
Форум Honda Jazz
У меня тоже была китайская сборка. Машина очень нравилась, ездил с ней и на отдых за 3к км (в одну сторону) , не подводила. Единственное семья у меня увеличилась, и надо было авто побольше. Пришлось продать, жалко было. После данного авто, считаю машины Хонда очень качественными. И хотя у меня сейчас ...
Рикки
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Honda сократит модельный ряд на 30%
{{material_125804}}Чистая прибыль Honda Motor Co. сократилась в прошлом финансовом году, завершившемся 31 марта 2019 года, на 42,4% до 610,3 млрд иен. Это подтолкнуло руководство компании к реорганизации бизнес-процессов. Президент Honda Такахиро Хатиго созвал пресс-конференцию и сообщил журналистам о намеченных мерах. Одним из главных моментов станет сокращение модельного ряда на треть к 2025 году. Сейчас 60% мировых продаж Honda приходится на 5 моделей: Fit/Jazz, Civic, Accord, Vezel/HR-V и CR-V. Они останутся. Ничто не угрожает также моделям, популярным на локальных рынках, например, вседорожнику Pilot в США, бюджетному седану Crider в Китае или кей-карам N-серии в Японии. Рыночные перспективы остальных моделей будут пересмотрены самым строгим образом.Кроме того, актуальные модели будут максимально унифицированы. Постепенно все автомобили компании переведут на новую модульную архитектуру Honda Architecture с широкими возможностями для трансформации. Первой «ласточкой» станет глобальная модель, которую пообещали представить в 2020 году. В Honda ожидают, что упрощение и унификация позволит сократить глобальные производственные затраты на 10% к 2025 году. А высвободившиеся «человеко-часы» направят на разработку новых технологий.В ближайшем будущем все модели Honda получат гибридные версии. Осенью на Токийском автосалоне компания представит хэтчбек Honda Fit/Jazz следующего поколения, оснащенный новой, более компактной гибридной силовой установкой Small i-MMD. К 2030 году электрифицированные автомобили должны составлять до 67% всех мировых продаж марки. Преимущественно, это будут гибриды. Первым серийным электромобилем станет Honda e, продажи которого начнутся в 2020 году. В партнерстве с концерном GM японская компания планирует создавать электромобили для рынка США. Подробности сотрудничества обещают сообщить позже.
2019-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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