Эксперт перечислил главные минусы праворульной Honda Stepwgn

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

14 мая 2026, 13:04

Honda Stepwgn пятого поколения: что скрывают популярные минивэны с аукционов Японии

Honda Stepwgn пятого поколения: что скрывают популярные минивэны с аукционов Японии

Эксперт перечислил главные минусы праворульной Honda Stepwgn

Honda Stepwgn пятого поколения: что скрывают популярные минивэны с аукционов Японии

Honda Stepwgn пятого поколения массово ввозят из Японии, но не все знают о подводных камнях. Эксперт разобрал плюсы и минусы, которые часто игнорируют при покупке. Какие детали могут обернуться проблемами и почему это важно для российских дорог - объясняем подробно.

Honda Stepwgn пятого поколения массово ввозят из Японии, но не все знают о подводных камнях. Эксперт разобрал плюсы и минусы, которые часто игнорируют при покупке. Какие детали могут обернуться проблемами и почему это важно для российских дорог - объясняем подробно.

В последние годы Honda Stepwgn пятого поколения стала настоящим хитом среди минивэнов, которые россияне покупают на японских аукционах. Причина проста: просторный салон, современный дизайн и привлекательная цена делают этот автомобиль желанным для семей и тех, кто ценит комфорт. Однако за внешней привлекательностью скрываются нюансы, которые могут серьезно повлиять на эксплуатацию в российских условиях.

Как отмечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, главный недостаток Stepwgn - правый руль. Для центральных регионов России это не просто неудобство, а реальная проблема: обгоны становятся опаснее, а парковка и движение по городским улицам требуют привыкания. Кроме того, клиренс у минивэна всего 145-155 мм, что явно недостаточно для большинства российских дорог, особенно зимой или на проселке.

Еще одна сложность - дефицит запчастей за пределами Сибири. В крупных городах найти нужную деталь можно, но в регионах владельцы часто сталкиваются с долгим ожиданием и высокими ценами. Большинство Stepwgn оснащены турбированным мотором 1.5 мощностью 150 л.с., который требует бензин не ниже АИ-98. Это не только увеличивает расходы, но и создает риск для двигателя при заправке некачественным топливом. По словам специалистов, этот мотор склонен к образованию нагара на впускных клапанах, а также к засорению форсунок и топливного насоса высокого давления.

Гибридная версия с двухлитровым двигателем менее требовательна к топливу, но после 150 тысяч километров у нее часто увеличивается расход масла, а муфты фазорегуляторов начинают изнашиваться. Вариатор - еще одно слабое место: ремень может оборваться уже на пробеге 100-150 тысяч километров, поэтому сервисмены советуют менять его каждые 100 тысяч километров, не дожидаясь поломки.

Среди других эксплуатационных проблем - быстрый износ сайлентблоков передних рычагов, стоек и втулок стабилизатора. Тормозная система тоже не идеальна: при частых торможениях диски перегреваются, а колодки служат не дольше 50-60 тысяч километров. Привод сдвижных дверей плохо переносит российские зимы: он начинает шуметь, работать с перебоями и иногда выходит из строя. Штатная мультимедийная система не поддерживает Android Auto и не имеет русского языка, что ограничивает удобство использования для многих владельцев.

Интересно, что популярность японских минивэнов в России растет на фоне общего интереса к гибридным и экономичным моделям. Например, недавно на рынке появился новый гибридный кроссовер, который уже вызвал ажиотаж среди автолюбителей - подробнее о нем можно узнать в материале о первых поставках Rox Adamas российским клиентам. Это подтверждает, что спрос на необычные и технологичные автомобили только растет, несмотря на все сложности с сервисом и адаптацией к российским реалиям.

При выборе Honda Stepwgn важно учитывать не только привлекательную цену и оснащение, но и возможные трудности с обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией на российских дорогах. Такой подход поможет избежать неприятных сюрпризов и сделать покупку действительно выгодной.

Упомянутые модели: Honda Stepwgn
Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Омск Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться