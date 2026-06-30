Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

30 июня 2026, 17:17

Honda Stepwgn: японский минивэн с семью местами по цене Lada Vesta

Honda Stepwgn: японский минивэн с семью местами по цене Lada Vesta

Почему Honda Stepwgn становится новым фаворитом семей в регионах России

Honda Stepwgn: японский минивэн с семью местами по цене Lada Vesta

Honda Stepwgn шестого поколения выходит на российский рынок. Семиместный минивэн удивляет оснащением. Цена сопоставима с популярными моделями. Подробности о комплектациях и особенностях - в материале.

Honda Stepwgn шестого поколения выходит на российский рынок. Семиместный минивэн удивляет оснащением. Цена сопоставима с популярными моделями. Подробности о комплектациях и особенностях - в материале.

На российском рынке появился новый игрок среди семейных автомобилей - Honda Stepwgn шестого поколения. Этот минивэн, рассчитанный на семь человек, теперь доступен благодаря альтернативным каналам импорта. Стартовая стоимость во Владивостоке составляет 1,6 миллиона рублей, что делает его конкурентом Lada Vesta в средней комплектации.

Однако реальная цена на дилерских площадках заметно выше. В зависимости от региона, стоимость Stepwgn может достигать 3,7 миллиона рублей. В Сибири за версию Spada просят около 2,5 миллиона, а в центральных областях - почти 3 миллиона за топовые комплектации. В городах вроде Анапы или Сосновоборска базовая версия Air стоит до 3,3 миллиона рублей. Такая разница объясняется затратами на логистику, хранение и наценкой посредников. Эксперты советуют внимательно проверять техническое состояние и историю автомобиля, чтобы избежать покупки машины с измененным пробегом или скрытыми дефектами.

Stepwgn представлен в двух основных исполнениях: Air и Spada. Air - это практичный вариант с тканевым салоном и минималистичным дизайном, но уже в базе есть цифровая приборная панель, запуск двигателя кнопкой и мультимедийная система с крупным экраном. Для пассажиров второго ряда предусмотрены складные столики. Spada отличается более выразительной внешностью, кожаной отделкой и расширенным набором опций: электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, трехзонный климат-контроль и современные системы безопасности, включая мониторинг слепых зон. В этой версии установлено 12 подушек безопасности, что выделяет Stepwgn среди конкурентов. Однако владельцам стоит помнить о необходимости качественного электропитания и регулярного обслуживания электроники.

Техническая часть минивэна представлена полуторалитровым турбомотором L15C мощностью 150 л. с., который работает в паре с вариатором. Такой двигатель хорошо знаком по другим моделям Honda и отличается надежностью при условии использования качественного масла и своевременного обслуживания. Stepwgn доступен как с передним, так и с полным приводом, что особенно актуально для российских зим. При правильной эксплуатации ресурс мотора может достигать 250 тысяч километров.

Многие интересуются, насколько сложно обслуживать праворульную версию. Расходники и детали подвески унифицированы с другими моделями марки, а кузовные элементы заказываются напрямую из Японии или ОАЭ, обычно доставка занимает от трех до шести недель. Для семей с детьми Stepwgn удобен благодаря низкому полу, трансформируемому салону, шторкам и множеству USB-портов. Что касается страховки, наличие правого руля не влияет на стоимость ОСАГО, однако при оформлении КАСКО страховые компании могут более тщательно анализировать историю эксплуатации автомобиля.

Honda Stepwgn шестого поколения быстро набирает популярность среди российских семей благодаря сочетанию вместимости, современного оснащения и надежности. Несмотря на сложности с логистикой и ценой, этот минивэн становится все более заметным на региональных дорогах.

Упомянутые модели: Honda Stepwgn, ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Honda, ВАЗ (Lada)
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