Вышло исследование: почему российский рынок стал исключением для Honda на фоне падения производства и продаж

3 февраля 2026, 14:51
Honda теряет позиции в Японии, но наращивает продажи в России: неожиданный разворот
Honda столкнулась с падением спроса на родине, но в России спрос на новые и подержанные автомобили марки неожиданно вырос. Какие факторы повлияли на такой контраст и что это значит для рынка - разбираемся подробно.
Ситуация с продажами Honda в 2025 году стала настоящим сюрпризом для российского автомобильного рынка. Пока японский автогигант фиксирует спад на домашнем рынке и в ключевых зарубежных регионах, в России наблюдается обратная динамика: спрос на автомобили Honda заметно вырос. Это событие важно для всех, кто следит за тенденциями в автопроме и планирует покупку или замену машины в ближайшее время.
По информации Autonews, в 2025 году в России было зарегистрировано 3166 новых автомобилей Honda - это на 18% больше, чем годом ранее. Еще более впечатляющие цифры демонстрирует рынок подержанных машин: за год россияне ввезли 78,3 тысячи автомобилей Honda с пробегом, что на 12% превышает показатели 2024 года. Такой рост выглядит особенно контрастно на фоне снижения интереса к марке в Японии и других странах.
В Японии, напротив, Honda столкнулась с серьезными трудностями. Продажи на внутреннем рынке сократились на 10,4%: в 2025 году реализовано 340,4 тысячи автомобилей против 380 тысяч годом ранее. Это не просто статистика - это тревожный сигнал для всей индустрии, ведь Япония традиционно считалась оплотом стабильности для местных брендов.
Сокращение производства стало еще одним ударом для Honda. В 2025 году компания выпустила почти 3,4 миллиона автомобилей по всему миру, что на 9% меньше, чем в 2024-м. Особенно заметно падение в зарубежных филиалах: минус 11% по сравнению с прошлым годом. Внутри Японии спад оказался не столь драматичным - всего 0,5%, но в Индонезии, Малайзии и Китае ситуация куда более острая: минус 47%, 22% и 16% соответственно. Даже в Северной Америке, где Honda традиционно сильна, производство снизилось на 6%.
На этом фоне российский рынок выглядит как исключение из правил. Причины такого роста интереса к Honda в России кроются сразу в нескольких факторах. Во-первых, на фоне ухода ряда западных брендов и ограниченного выбора новых автомобилей, японские машины остаются символом надежности и статуса. Во-вторых, спрос подогревают активные поставки подержанных автомобилей из Японии, которые по-прежнему ценятся за качество и долговечность. Наконец, не стоит забывать о том, что российские автолюбители часто делают ставку на проверенные временем марки, а Honda как раз входит в этот список.
Любопытно, что на мировом рынке в целом Honda пока не раскрыла итоговые данные за 2025 год, ограничившись лишь статистикой по Японии. Это может говорить о том, что компания переживает не лучшие времена и предпочитает не афишировать общие результаты. Тем временем, конкуренты не дремлют: Toyota, например, установила новый рекорд, реализовав 11,3 миллиона автомобилей и укрепив лидерство на глобальном рынке.
Для российских покупателей ситуация складывается весьма выгодно. Пока в других странах Honda теряет позиции, в России автомобили этой марки становятся все более востребованными. Это может привести к дальнейшему росту цен на новые и подержанные Honda, а также к увеличению числа предложений на рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что если тенденция сохранится, японский производитель может пересмотреть свою стратегию в отношении России и увеличить поставки.
