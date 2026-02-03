Вышло исследование: почему российский рынок стал исключением для Honda на фоне падения производства и продаж

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 февраля 2026, 14:51

Honda теряет позиции в Японии, но наращивает продажи в России: неожиданный разворот

Honda теряет позиции в Японии, но наращивает продажи в России: неожиданный разворот

Вышло исследование: почему российский рынок стал исключением для Honda на фоне падения производства и продаж

Honda теряет позиции в Японии, но наращивает продажи в России: неожиданный разворот

Honda столкнулась с падением спроса на родине, но в России спрос на новые и подержанные автомобили марки неожиданно вырос. Какие факторы повлияли на такой контраст и что это значит для рынка - разбираемся подробно.

Honda столкнулась с падением спроса на родине, но в России спрос на новые и подержанные автомобили марки неожиданно вырос. Какие факторы повлияли на такой контраст и что это значит для рынка - разбираемся подробно.

Ситуация с продажами Honda в 2025 году стала настоящим сюрпризом для российского автомобильного рынка. Пока японский автогигант фиксирует спад на домашнем рынке и в ключевых зарубежных регионах, в России наблюдается обратная динамика: спрос на автомобили Honda заметно вырос. Это событие важно для всех, кто следит за тенденциями в автопроме и планирует покупку или замену машины в ближайшее время.

По информации Autonews, в 2025 году в России было зарегистрировано 3166 новых автомобилей Honda - это на 18% больше, чем годом ранее. Еще более впечатляющие цифры демонстрирует рынок подержанных машин: за год россияне ввезли 78,3 тысячи автомобилей Honda с пробегом, что на 12% превышает показатели 2024 года. Такой рост выглядит особенно контрастно на фоне снижения интереса к марке в Японии и других странах.

В Японии, напротив, Honda столкнулась с серьезными трудностями. Продажи на внутреннем рынке сократились на 10,4%: в 2025 году реализовано 340,4 тысячи автомобилей против 380 тысяч годом ранее. Это не просто статистика - это тревожный сигнал для всей индустрии, ведь Япония традиционно считалась оплотом стабильности для местных брендов.

Сокращение производства стало еще одним ударом для Honda. В 2025 году компания выпустила почти 3,4 миллиона автомобилей по всему миру, что на 9% меньше, чем в 2024-м. Особенно заметно падение в зарубежных филиалах: минус 11% по сравнению с прошлым годом. Внутри Японии спад оказался не столь драматичным - всего 0,5%, но в Индонезии, Малайзии и Китае ситуация куда более острая: минус 47%, 22% и 16% соответственно. Даже в Северной Америке, где Honda традиционно сильна, производство снизилось на 6%.

На этом фоне российский рынок выглядит как исключение из правил. Причины такого роста интереса к Honda в России кроются сразу в нескольких факторах. Во-первых, на фоне ухода ряда западных брендов и ограниченного выбора новых автомобилей, японские машины остаются символом надежности и статуса. Во-вторых, спрос подогревают активные поставки подержанных автомобилей из Японии, которые по-прежнему ценятся за качество и долговечность. Наконец, не стоит забывать о том, что российские автолюбители часто делают ставку на проверенные временем марки, а Honda как раз входит в этот список.

Любопытно, что на мировом рынке в целом Honda пока не раскрыла итоговые данные за 2025 год, ограничившись лишь статистикой по Японии. Это может говорить о том, что компания переживает не лучшие времена и предпочитает не афишировать общие результаты. Тем временем, конкуренты не дремлют: Toyota, например, установила новый рекорд, реализовав 11,3 миллиона автомобилей и укрепив лидерство на глобальном рынке.

Для российских покупателей ситуация складывается весьма выгодно. Пока в других странах Honda теряет позиции, в России автомобили этой марки становятся все более востребованными. Это может привести к дальнейшему росту цен на новые и подержанные Honda, а также к увеличению числа предложений на рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что если тенденция сохранится, японский производитель может пересмотреть свою стратегию в отношении России и увеличить поставки.

Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Казань Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться