9 октября 2017, 10:47

Honda тестирует «горячий» Civic Type R. Видео

Японский автопроизводитель провел испытания обновленного «заряженного» хэтчбека Honda Civic Type R. Видео с тестирования выложено в Сеть. Автомобиль отличается высокой производительностью и бесшумной работой двигателя.
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Honda тестирует «горячий» Civic Type R. Видео Honda Civic Type R

Honda Civic Type R
Выпускается с 2001 г.
Новый от 1 109 200 до 1 186 150 Р
Отзывов: 1
Видеозапись сделана на автобане Кантри Клаб в штате Иллинойс, Америка. Под капотом  «горячего» хэтчбека расположен 2-литровый турбомотор с четырьмя цилиндрами. Модель агрегатируется 6-скоростной механической коробкой передач. Силовая отдача двигателя пока держится в секрете.

Для достижения первой «сотни» модели требуется 5,7 секунды. По словам создателей, на каждый километр приходится 176 граммов выбросов углекислого газа. Максимальная скорость модели составляет 272 км/ч.

Разработчики подчеркнули «задиристый» характер Civic Type R агрессивным дизайном экстерьера. Внутреннее убранство выполнено с использованием контрастных черно-красных материалов. Отметим, что эксперт, проводящий испытания, положительно отозвался об управляемости, производительности и бесшумности автомобиля.

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Honda тестирует «горячий» Civic Type R. Видео
{{model_1776}}Видеозапись сделана на автобане Кантри Клаб в штате Иллинойс, Америка. Под капотом  «горячего» хэтчбека расположен 2-литровый турбомотор с четырьмя цилиндрами. Модель агрегатируется 6-скоростной механической коробкой передач. Силовая отдача двигателя пока держится в секрете. Для достижения первой «сотни» модели требуется 5,7 секунды. По словам создателей, на каждый километр приходится 176 граммов выбросов углекислого газа. Максимальная скорость модели составляет 272 км/ч.Разработчики подчеркнули «задиристый» характер Civic Type R агрессивным дизайном экстерьера. Внутреннее убранство выполнено с использованием контрастных черно-красных материалов. Отметим, что эксперт, проводящий испытания, положительно отозвался об управляемости, производительности и бесшумности автомобиля.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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