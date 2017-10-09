9 октября 2017, 10:47
Honda тестирует «горячий» Civic Type R. Видео
Японский автопроизводитель провел испытания обновленного «заряженного» хэтчбека Honda Civic Type R. Видео с тестирования выложено в Сеть. Автомобиль отличается высокой производительностью и бесшумной работой двигателя.
Honda Civic Type R
Выпускается с 2001 г.
Новый от 1 109 200 до 1 186 150 Р
Отзывов: 1
Для достижения первой «сотни» модели требуется 5,7 секунды. По словам создателей, на каждый километр приходится 176 граммов выбросов углекислого газа. Максимальная скорость модели составляет 272 км/ч.
Разработчики подчеркнули «задиристый» характер Civic Type R агрессивным дизайном экстерьера. Внутреннее убранство выполнено с использованием контрастных черно-красных материалов. Отметим, что эксперт, проводящий испытания, положительно отозвался об управляемости, производительности и бесшумности автомобиля.
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Я езжу на Хонде СРВ последнего выпуска в 2015 году. До этого у меня была тойота корола, на которой я ездил довольно долго. Когда пересел на совсем другой класс машины, то почувствовал поначалу некоторый дискомфорт, который ушел буквально за пару недель езды на Хонде. Которая своим великолепным поведением ...
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