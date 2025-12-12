Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

12 декабря 2025, 09:47

Honda Vezel 2026: обновленный кроссовер уже доступен для заказа в России

Honda Vezel 2026: обновленный кроссовер уже доступен для заказа в России

Китайский Honda Vezel 2026: что скрывают новые комплектации? Цена удивит, а оснащение — не всем по вкусу

Honda Vezel 2026: обновленный кроссовер уже доступен для заказа в России

Honda Vezel 2026 теперь можно заказать в России. Модель получила свежий дизайн и новые опции. Комплектации изменились, а цена стала интереснее. Подробности о поставках и особенностях — в нашем материале.

Honda Vezel 2026 теперь можно заказать в России. Модель получила свежий дизайн и новые опции. Комплектации изменились, а цена стала интереснее. Подробности о поставках и особенностях — в нашем материале.

Российские автолюбители получили возможность заказать Honda Vezel 2026 года, который теперь официально поставляется из Китая. Как сообщает abiznews, кроссовер пережил легкое обновление, затронувшее как внешний вид, так и оснащение. В результате модель стала заметно доступнее и привлекательнее для покупателей, ищущих современный городской автомобиль с практичным набором функций.

Внешность Vezel 2026 года стала более выразительной за счет черных дисков и затемненных элементов экстерьера. Такой подход придал автомобилю свежий, динамичный облик, который явно рассчитан на молодежную аудиторию и тех, кто ценит стильные детали. Впрочем, изменения не ограничились только внешностью — производитель пересмотрел комплектации, сделав их более логичными и насыщенными.

Теперь Honda Vezel доступен в трех вариантах: Elegance, Lifestyle и Executive. В зависимости от выбранной версии, покупатель получает либо мультимедийную систему с 10,1-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой смартфонов, либо 9-дюймовый дисплей с фирменной системой Honda Connect 3.0. Приборная панель также варьируется: от полностью цифровой до комбинированной, что позволяет подобрать автомобиль под свои предпочтения.

Техническая часть осталась без сюрпризов. Под капотом установлен атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 литра, выдающий 124 л.с. и 145 Нм крутящего момента. В паре с ним работает вариатор и передний привод. Такой тандем обеспечивает умеренный расход топлива — около 6,3 литра на 100 км по циклу WLTC, что особенно актуально для городских условий.

Среди полезных опций — бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, электронный стояночный тормоз, система Auto Hold, камера заднего вида, светодиодная оптика и контроль давления в шинах. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены USB-разъемы и дополнительные ниши для хранения. Особого внимания заслуживает система Magic seat: задние сиденья можно сложить в ровный пол или поднять вертикально, что позволяет перевозить даже крупногабаритные или высокие предметы. Такой подход делает Vezel универсальным решением для активных жителей мегаполиса.

Поставки Honda Vezel 2026 в Россию осуществляются под заказ через компанию «Мотор-плейс», которая берет на себя все вопросы, связанные с покупкой, доставкой, таможенным оформлением и выдачей автомобиля. Стоимость версии Lifestyle с учетом нового утилизационного сбора стартует от 2 769 900 рублей, но окончательная цена зависит от курса валют. На автомобиль распространяется гарантия 3 года или 100 000 км пробега, что добавляет уверенности в надежности покупки.

Если Вы не знали, Honda — один из крупнейших японских автопроизводителей, известный своими инновациями и надежностью. Компания основана в 1948 году и с тех пор занимает лидирующие позиции на мировом рынке. Модель Vezel, также известная как HR-V на некоторых рынках, пользуется популярностью благодаря сочетанию практичности, экономичности и современного дизайна. В последние годы Honda активно развивает сотрудничество с китайскими партнерами, что позволяет предлагать актуальные модели по конкурентоспособным ценам.

Напомним, ранее мы рассказывали об успехах бренда Honda на мировом рынке. В материале «Honda снова в топе: бренд признан лучшим среди автогигантов мира» отмечалось, что эксперты высоко оценили не только динамику, но и качество интерьера автомобилей марки. Безопасность и надежность стали ключевыми факторами признания Honda одним из лидеров отрасли.

Упомянутые модели: Honda Vezel
Упомянутые марки: Honda
