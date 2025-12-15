Анализ рынка: какие японские автомобили везут в Россию

15 декабря 2025, 07:37
Какие автомобили чаще всего везут из Японии: не все с правим рулем
Какие автомобили чаще всего везут из Японии: не все с правим рулем
Анализ импорта подержанных автомобилей из Японии: какие марки и модели лидируют, сколько им лет и почему рынок почти полностью состоит из праворульных машин. Исчерпывающий обзор структуры и особенностей японского автопрома на вторичном рынке.
-
15.12.2025, 07:57
Москвич меняет курс: новые M70 и M90 построены на базе MG, а не JAC
Москвич готовит к запуску кроссоверы M70 и M90 на базе MG. Производитель меняет китайского партнера. Новые модели уже прошли сертификацию. Подробности о причинах перемен и особенностях новинок – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 07:47
Автодом из Китая для бездорожья: i veco Camping Motorhome с автоматическим подъемом и внедорожными возможностями
Откройте для себя новый уровень свободы на колесах. Автодом i veco Camping Motorhome удивит автоматическим подъемом. Внутри – комфорт, снаружи – проходимость. Узнайте, что скрывает этот внедорожный дом на колесах.Читать далее
-
15.12.2025, 07:47
Проблемы с трансмиссией и не только: опыт владельцев Nissan Qashqai первого поколения
Владельцы Nissan Qashqai делятся впечатлениями о надежности и эксплуатации. Некоторые отмечают серьезные сложности с коробкой передач. Другие сталкиваются с неожиданными нюансами в повседневном использовании. Подробности в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 06:15
Иранский Saipa Shahin проходит испытания в России и уже продаётся в Беларуси. Сколько он стоит?
Иранский седан Saipa Shahin стоимостью от 1,1 млн рублей появился в продаже на фоне слухов о скором официальном выходе модели на российский рынок. Что известно о новичке? Читать далее
-
15.12.2025, 05:22
Восемь из десяти новых машин в России станут отечественными к 2035 году
Власти планируют, что к 2035 году почти все новые автомобили в России будут местного производства. Эксперты считают, что задача сложнее, чем кажется. Китайские партнеры не спешат с инвестициями. Сможет ли автопром справиться с вызовом — пока вопрос.Читать далее
-
15.12.2025, 02:53
Почему семиместный Москвич 8 за 3 миллиона рублей не заинтересовал покупателей
Семиместный Москвич 8 стартовал с громкой рекламой, но реальность оказалась иной. Высокая цена и китайское происхождение отпугнули покупателей. Что не так с новым кроссовером? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 22:00
Песков подтвердил: Путин действительно садится за руль
Путин действительно сам садится за руль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: глава государства любит водить машину и иногда передвигается как обычный человек.Читать далее
-
14.12.2025, 21:57
Автодом Mercedes Benz Sprinter 2500: комфорт и оснащение вышли на новый уровень
В продаже появился необычный Mercedes Benz Sprinter 2500 2019 года с множеством доработок. Автомобиль оценен экспертами почти в 58 тысяч долларов. Внутри – полный набор для жизни и путешествий. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 21:49
Sollers ST8: новый рамный пикап с японским мотором и российской сборкой удивил на тесте
В России продается новый пикап Sollers ST8. Модель сочетает японский мотор, китайскую платформу и отечественную сборку. На тест-драйве автомобиль удивил устойчивостью и комфортом. Впереди – версия с автоматом и обновленная мультимедиа.Читать далее
-
14.12.2025, 21:31
Что сегодня можно купить в России, если вы решились на первый электрокар
От 2,3 млн рублей — самые доступные электромобили в России уже здесь. Кто возьмёт себе седан Evolute, а кто рискнёт замахнуться на премиум? Свежий ТОП-10 декабря 2025 года.Читать далее
