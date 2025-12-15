Анализ рынка: какие японские автомобили везут в Россию

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 декабря 2025, 07:37

Какие автомобили чаще всего везут из Японии: не все с правим рулем

Какие автомобили чаще всего везут из Японии: не все с правим рулем

Анализ рынка: какие японские автомобили везут в Россию

Какие автомобили чаще всего везут из Японии: не все с правим рулем

Анализ импорта подержанных автомобилей из Японии: какие марки и модели лидируют, сколько им лет и почему рынок почти полностью состоит из праворульных машин. Исчерпывающий обзор структуры и особенностей японского автопрома на вторичном рынке.

Анализ импорта подержанных автомобилей из Японии: какие марки и модели лидируют, сколько им лет и почему рынок почти полностью состоит из праворульных машин. Исчерпывающий обзор структуры и особенностей японского автопрома на вторичном рынке.

В секторе импорта подержанных автомобилей из Японии наблюдается почти тотальное доминирование японских марок, на которые приходится 92% всего объема. Это формирует уникальный и самодостаточный рынок, где спрос почти полностью удовлетворяется внутренним производством страны-экспортера.

Абсолютным лидером по объёму ввоза является Toyota, что отражает её традиционно высокую репутацию и распространённость на глобальном рынке. Однако в рейтинге конкретных моделей потребители отдают явное предпочтение автомобилям Honda, которые заняли четыре из пяти лидирующих позиций. Этот парадокс, при котором одна марка лидирует по общим продажам, а другая — по популярности отдельных моделей, это свидетельствует о глубокой специализации брендов в сознании покупателей: Toyota воспринимается как символ надежности в целом, а Honda — как производитель идеально сбалансированных моделей для конкретных задач.

Топ-5 брендов выглядит следующим образом:

  • Toyota — 18 600 ед.

  • Honda — 16 830 ед.

  • Suzuki — 3 270 ед.

  • Subaru — 3 080 ед.

  • Nissan — 2 790 ед.

При этом в рейтинге самых популярных моделей доминирует Honda, занявшая четыре позиции из пяти:

  1. Honda Freed — 4 795 ед.

  2. Honda Fit — 3 750 ед.

  3. Toyota Corolla — 3 000 ед.

  4. Honda Stepwgn — 2 810 ед.

  5. Honda Vezel — 2 290 ед.

Особенностью японского импорта, в отличие от поставок новых автомобилей из Китая или Кореи, является преобладание машин с солидным возрастом. Лишь чуть более трети из них — автомобили младше пяти лет. Остальные относятся к более старшим возрастным категориям, причем почти треть составляет техника, выпущенная более десяти лет назад. Такой возрастной состав напрямую указывает на ценовую привлекательность данного сегмента: покупатели готовы мириться с возрастом ради получения проверенной японской конструкции за существенно меньшие деньги.

Дополнительным фактором, формирующим этот рынок, является практически повсеместное правостороннее расположение руля, что задаёт чёткий профиль целевой аудитории — это водители, готовые адаптироваться к специфике управления ради экономии или доступа к уникальным для российского рынка моделям. Таким образом, японский импорт б/у автомобилей чётко занимает нишу доступных, проверенных временем машин с уникальными характеристиками, мало затронутую прямым соперничеством с другими регионами.

Упомянутые марки: Toyota, Honda, Subaru, Suzuki, Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Хонда, Субару, Сузуки, Ниссан

Похожие материалы Тойота, Хонда, Субару, Сузуки, Ниссан

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Пятигорск Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться