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Автор: Мария Степанова

18 июня 2026, 20:02

Honda Vezel и Geely Coolray: плюсы и минусы для города, нюансы эксплуатации и ремонта

Honda Vezel и Geely Coolray: плюсы и минусы для города, нюансы эксплуатации и ремонта

Надежность против комфорта: итоги сравнительного теста Vezel и Coolray — что выбрать для города

Honda Vezel и Geely Coolray: плюсы и минусы для города, нюансы эксплуатации и ремонта

Honda Vezel и Geely Coolray продолжают удерживать лидерство среди компактных кроссоверов в России. В материале - реальные эксплуатационные особенности, подводные камни обслуживания и нюансы, которые важно знать при выборе городской машины в 2026 году.

Honda Vezel и Geely Coolray продолжают удерживать лидерство среди компактных кроссоверов в России. В материале - реальные эксплуатационные особенности, подводные камни обслуживания и нюансы, которые важно знать при выборе городской машины в 2026 году.

В условиях нестабильного рынка и постоянного роста цен на новые автомобили российские автолюбители все чаще выбирают между Honda Vezel и Geely Coolray. Оба кроссовера прочно закрепились в топе продаж, но, несмотря на схожие размеры и ценовой диапазон, их эксплуатация заметно отличается. Для тех, кто ищет практичный городской автомобиль, этот выбор становится все более непростым.

Внешний вид и организация внутреннего пространства у моделей производят разное впечатление. Honda Vezel выглядит современно, но интерьер с обилием пластика напоминает о платформах прошлого поколения, хотя качество сборки остается на высоте даже после нескольких лет эксплуатации. Geely Coolray делает ставку на европейский стиль и продуманную эргономику, однако после 80 000 км в салоне могут появиться посторонние звуки. При этом Vezel выигрывает за счет трансформации салона и объема багажника — здесь явно сказывается наследие минивэнов Honda.

Различия становятся еще заметнее на ходу. Турбированный Honda Vezel (172 л.с.) с вариатором обеспечивает отличную динамику, но жесткая подвеска и слабая шумоизоляция делают каждую неровность ощутимой. Geely Coolray со 150-сильным мотором и роботизированной коробкой воспринимается более легким и азартным, шумоизоляция у него лучше, что особенно заметно на трассе. В сложных условиях оба автомобиля маневренны, но характер езды у них разный.

Мнения экспертов по поводу надежности расходятся. Honda Vezel славится живучими моторами, однако дорогие форсунки и капризный «робот» на гибридных версиях могут потребовать ремонта уже к 50 000 км. Geely Coolray, вопреки скепсису, показал достойную выносливость, но слабым местом остается ремень ГРМ — его ресурс иногда не дотягивает до 100 000 км. Подвеска у Coolray менее вынослива, зато запчасти дешевле и доступны практически в любом сервисе.

В конечном итоге выбор между Honda Vezel и Geely Coolray зависит от личных приоритетов. Vezel привлекает трансформацией салона и надежностью основных агрегатов, но ремонт обходится дороже. Coolray выглядит современнее, дешевле в обслуживании и радует шумоизоляцией, особенно в версиях после 2021 года. Оба кроссовера востребованы на рынке, но ориентированы на разную аудиторию: Vezel — для тех, кто ценит практичность и проверенные решения, Coolray — для тех, кто ищет свежий дизайн и доступный сервис. Важно помнить, что при выборе стоит учитывать не только цену и внешний вид, но и особенности эксплуатации, стоимость обслуживания и доступность запчастей. В 2026 году эти тонкости станут особенно актуальными на фоне изменений на российском авторынке.

Нельзя обойти вниманием и коррозионную стойкость: ни одна из моделей не демонстрирует выдающихся результатов — на дверях багажника и в местах сколов кузова со временем появляются очаги ржавчины. Эксперты рекомендуют проводить антикоррозийную обработку в зависимости от выбранной модели, особенно если автомобиль эксплуатируется в регионах с агрессивной дорожной химией. Кстати, интересный опыт глобализации и адаптации западных платформ в российских условиях можно увидеть на примере выпуска «Волги К50» на базе Geely Monjaro — подробнее об этом рассказывается в другом материале о локализации китайских автомобилей в России .

Упомянутые модели: Honda Vezel, Geely Coolray (от 1 134 990 Р)
Упомянутые марки: Honda, Geely
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