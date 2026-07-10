Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

10 июля 2026, 18:14

Honda Vezel снова на российском рынке: старт продаж и ценовые нюансы

Honda Vezel снова на российском рынке: старт продаж и ценовые нюансы

Почему эксперты считают, что новые поставки Honda Vezel изменят рынок кроссоверов

Honda Vezel снова на российском рынке: старт продаж и ценовые нюансы

На фоне растущего интереса к доступным кроссоверам в России дилеры и частные компании начали ввозить Honda Vezel сразу из двух стран. Мало кто знает, что китайские версии заметно дешевле, а японские - с полным приводом. Что грозит конкурентам и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

На фоне растущего интереса к доступным кроссоверам в России дилеры и частные компании начали ввозить Honda Vezel сразу из двух стран. Мало кто знает, что китайские версии заметно дешевле, а японские - с полным приводом. Что грозит конкурентам и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

Российские автолюбители получили неожиданный повод для обсуждения: на внутренний рынок вернулись кроссоверы Honda Vezel, причем сразу из двух стран - Китая и Японии. Это событие может заметно повлиять на расстановку сил в сегменте доступных SUV, ведь спрос на такие автомобили в последние месяцы только растет. Как сообщает Российская Газета, дилеры и частные компании оперативно отреагировали на запросы покупателей, начав параллельные поставки обеих версий модели.

Главная интрига - в ценах и комплектациях. Китайские Honda Vezel оказались ощутимо дешевле: леворульная версия 2026 года стартует от 1 650 000 рублей. Для многих это реальный шанс пересесть на свежий кроссовер без переплат. Однако японские варианты, хоть и дороже (от 2,3 млн рублей), предлагают полный привод, что особенно актуально для российских дорог и климата. При этом разница между машинами сводится в основном к расположению руля: технически и внешне они почти идентичны.

Любопытно, что самые выгодные предложения по китайским Vezel поступают от тюменских компаний, а японские версии традиционно доступны во Владивостоке. Под капотом у леворульных машин - 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 124 л.с., у праворульных - чуть менее мощный мотор на 118 л.с. В обоих случаях используется вариатор, что упрощает эксплуатацию и снижает расходы на обслуживание.

Фото: Honda

Эксперты отмечают, что возвращение Honda Vezel может усилить конкуренцию среди бюджетных кроссоверов, особенно на фоне недавних изменений цен и скидок у других брендов. Например, недавно на рынке произошли заметные корректировки прайс-листов, о чем подробно рассказывалось в материале о масштабной отзывной кампании Kia Telluride. Это создает дополнительную динамику и подталкивает дилеров к поиску новых решений для покупателей.

Стоит добавить, что Honda Vezel уже не первый раз появляется на российском рынке, но сейчас ситуация выглядит особенно интересной: параллельный импорт позволяет выбирать между разными странами происхождения и комплектациями. Для тех, кто ищет оптимальное сочетание цены и характеристик, это может стать настоящей находкой. Важно помнить, что оформление и доставка таких автомобилей требуют внимательности к деталям, а также понимания особенностей эксплуатации праворульных и леворульных версий. В целом, расширение ассортимента кроссоверов в России может указывать на постепенное восстановление рынка после периода ограничений и дефицита.

Упомянутые модели: Honda Vezel
Упомянутые марки: Honda
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