Почему новый кроссовер Honda вызывает ажиотаж среди покупателей

Honda Vezel стал доступен в России по цене ниже конкурентов

В России появился новый кроссовер по привлекательной цене. Модель доступна сразу из двух стран. Покупатели отмечают выгодное сочетание стоимости и оснащения. Подробности - в нашем материале.

В России появился новый кроссовер по привлекательной цене. Модель доступна сразу из двух стран. Покупатели отмечают выгодное сочетание стоимости и оснащения. Подробности - в нашем материале.

На российском рынке стартовали продажи свежей партии Honda Vezel, который теперь можно приобрести по цене, заметно отличающейся от предложений конкурентов. Поставки организованы сразу из двух стран - Японии и Китая. Это позволило расширить выбор комплектаций и сделать модель более доступной для разных регионов.

Праворульные версии из Японии оказались самыми бюджетными: минимальная стоимость начинается от 1 550 000 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с тканевой отделкой салона, кожаным рулем с мультимедийными кнопками, современной мультимедийной системой с сенсорным экраном, однозонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, камерой заднего вида с разметкой, несколькими USB-портами, электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold и системой бесключевого доступа. Некоторые компании из Владивостока предлагают аналогичные автомобили по цене от 1 650 000 рублей.

Для сравнения, ближайшие конкуренты стоят значительно дороже: Geely Cityray стартует от 2 849 990 рублей, Haval Jolion - от 1 999 000 рублей, а Tenet T4 2026 года - от 2 169 000 рублей. В зависимости от региона, стоимость Honda Vezel может варьироваться: в Тюмени и Хабаровске - около 2 000 000 рублей, в Иркутске и Перми - 2 050 000 рублей, в Сургуте - 2 100 000 рублей, а в Кемерово - 2 200 000 рублей. В крупных городах, таких как Южно-Сахалинск, Красноярск, Новосибирск, Омск и Уфа, цена достигает 2 300 000 рублей.

Леворульные версии из Китая также доступны: например, в Красноярске их можно заказать за 2 000 000 рублей, а в Новосибирске - за 2 050 000 рублей. В некоторых случаях автомобили уже находятся в наличии, что позволяет приобрести их без ожидания доставки.

Honda Vezel оснащается 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем. В японской версии он развивает 118 л. с. и 142 Нм, а в китайской - 124 л. с. и 145 Нм. Коробка передач - вариатор, привод может быть как передним, так и полным. Такой набор характеристик делает модель универсальной для российских дорог.

Стоит отметить, что Honda Vezel недавно вошел в рейтинг самых надежных автомобилей Китая по версии J.D. Power, показав минимальное количество проблем среди одноклассников. Это дополнительно подогревает интерес к новинке среди российских автолюбителей.

Параллельно с этим на рынке появился еще один интересный вариант - компактный кей-кар Honda N-VAN, который можно заказать за сумму, сопоставимую с самыми доступными моделями LADA. Например, компания из Пензы готова привезти такой автомобиль за 771 373 рубля.