Семь наград и путевка в Японию: как вьетнамские техники покорили Джакарту

В Джакарте команда Honda Vietnam взяла семь наград на чемпионате технических специалистов Азии и Океании. Ле Тхань Туан выиграл личный зачет в классе мотоциклов с большим двигателем и получил право выступить в Японии в 2027 году.

В Джакарте команда Honda Vietnam взяла семь наград на чемпионате технических специалистов Азии и Океании. Ле Тхань Туан выиграл личный зачет в классе мотоциклов с большим двигателем и получил право выступить в Японии в 2027 году.

Азиатско-Тихоокеанский чемпионат Honda по сервисному мастерству в Джакарте завершился триумфом вьетнамской сборной. Специалисты из Вьетнама не только завоевали семь наград, но и обеспечили себе путевку на глобальный финал в Японии, который состоится в 2027 году. Победа в личном зачете открыла Ле Тхани Туану дорогу к следующему международному старту.

Победа в личном зачете открыла Ле Тхани Туану путь на следующий международный старт: в 2027 году он впервые примет участие в Международном конкурсе лучших сервисных специалистов в Японии. Результаты Honda Vietnam объявлены 20 ноября на азиатско-океанском соревновании: вьетнамские специалисты победили лично и в командном зачете. Официальное сообщение Honda Vietnam также является составом президента будущей главы глобального региона.

В Джакарте Туан выступал в категории мотоциклов с большим объемом двигателя. Техник HEAD Tien Thu 4 занял первое место в личном зачете, а его коллега Мак Куок Лонг стал третьим. Вместе они выиграли командный зачет на Honda CB650R.

В категории мотоциклов с малым объемом двигателя Ле Суан Тханг из HEAD Бинь Минь 2 завоевал третье место в личном зачете. В паре с Хоангом Ван Туаном Сонгом из HEAD Tien Thu 4 он занял второе место в командном зачете на Honda ADV160.

Еще одна награда в личном зачете Нгуен Ван Линь из HEAD Хоа Бинь Минь 1: он стал третьим на Honda CBR150R. Вместе с коллегой Чан Ван Фу Линь также заняла второе место в командном зачете. Распределение мест и моделей Honda CB650R, ADV160 и CBR150R, использованных в конкурсных заданиях.

Представительство Вьетнама получило семь наград: четыре личные и три командные. Honda Vietnam объявила результаты 20 ноября.

Чемпионат проходил в Джакарте с 17 по 19 ноября. В нем приняли участие 39 участников из 10 стран и территорий: Таиланда, Малайзии, Индонезии, Тайвани, Сингапура, Филиппин, Индии, Мальдив, Камбоджи и Вьетнама. Индонезийское издание Medcom о конкурсе сообщает, что принимающая сторона выставила шесть технических специалистов. Соревнования проводились в учебно-тренировочном центре Honda AHM Safety Riding and Training Center.

Соревнования разделили на две категории по объему двигателя. В ходе каждого участника проходили теоретические и практические тесты: судья-эксперт обладал профессиональными знаниями и умением справляться с реальными и техническими ситуациями. Для крупнокубатурного класса использовалась Honda CB650R, для малокубатурной категории — Honda ADV160 и Honda CBR150R. Honda Vietnam направила шесть специалистов из авторизованных дилерских центров и сервисных центров Honda (HEAD), отобравших их на итоговом внутреннем конкурсе.

В девятый раз компания переходит в категорию малокубатурных мотоциклов, а в категорию мотоциклов с большим двигателем — в четвертый. На региональных соревнованиях 2024 года Ле Хонг Куан и Чун Хуу Нхан заняли первое и второе места в индивидуальной категории. В 2027 году они вместе с Ле Тхань Туаном представляют регион Азии и Океании на глобальном конкурсе Honda в Японии.