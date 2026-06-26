Возвращение легенды: Honda Element снова в строю - конкуренция с Ford Bronco и новые возможности

26 июня 2026, 21:05
Honda возвращает Element: культовый кроссовер с новым дизайном и амбициями на рынке
Honda возвращает Element: культовый кроссовер с новым дизайном и амбициями на рынке
Honda готовит к возвращению культовый кроссовер Element, который исчез с рынка в 2011 году. Модель сохранит узнаваемый угловатый дизайн и ориентируется на любителей активного отдыха. Почему именно сейчас этот шаг может изменить расстановку сил в сегменте SUV - в нашем материале.
Возвращение Honda Element спустя почти два десятилетия после ухода с рынка — событие, которое может изменить баланс сил в сегменте кроссоверов. В условиях, когда спрос на внедорожники и универсальные автомобили только растёт, японский производитель решил сделать ставку на проверенный метод: практичность, необычный дизайн и максимальную функциональность.
Новая версия Element сохранила узнаваемый «коробчатый» силуэт, за который модель прозвали «тостером на колёсах». Машина будет позиционироваться между HR-V и CR-V, запуск производства намечен на 2029 год. По информации Automotive News, выпуск стартует на заводе Honda в Огайо, где ранее планировалась сборка седана 0, но этот проект был отменён.
Главные особенности Element — это не только внешний вид, но и продуманная эргономика. В своё время модель пользовалась популярностью благодаря дверцам без центральных стоек, что обеспечивает удобный доступ в салон, а также позволяет полностью трансформировать задние сиденья: сложить их в ровную поверхность, поднять к стенкам или вообще снять. Задняя часть кузова сочетала откидную нижнюю часть борта и подъёмное стекло, что делало погрузку вещей максимально удобной.
Особое внимание уделялось практичности для путешественников, владельцев домашних животных и любителей активного отдыха. Пол с уретановым покрытием легко очищается от грязи и шерсти, а салон просто превращается в универсальное пространство для кемпинга и перевозки крупногабаритных вещей. В начале 2000-х такой подход казался преждевременным, но сегодня рынок готов к нестандартным решениям.
Эксперты отмечают, что Honda намерена конкурировать с такими моделями, как Ford Bronco, Hyundai Santa Fe и Toyota 4Runner. Для этого Element должен выйти в ценовом диапазоне около 40 000 долларов — именно столько стоит базовый Bronco. Доступность и функциональность могут стать ключевыми факторами успеха новинки.
Для российского рынка возвращение Honda Element может быть особенно актуальным: универсальность, простота обслуживания и возможность адаптации под разные задачи делают модель интересной для семей, пассажиров и владельцев дач. Если Honda сохранит доступную цену и предложит комплектации с полным приводом, Element сможет занять свою нишу даже в условиях жёсткой конкуренции.
По сути, возвращение Honda Element — это не просто ностальгия по прошлому, но и попытка переосмыслить воплощение универсального кроссовера с учётом современных запросов. Судя по данным, ставка на практичность и оригинальный дизайн может сработать, особенно если производитель учтёт ошибки прошлого и предложит действительно конкурентоспособный продукт.
Планы Honda амбициозны: в первый полный год компания рассчитывает выпустить до 100 000 экземпляров Element. Это говорит о серьёзных намерениях вернуть модель на рынок не как нишевый продукт, а как массовый кроссовер для широкой аудитории. Интересно, что похожие стратегии выбирают и другие бренды: например, Skoda в настоящее время производит кроссовер Peaq с акцентом на простор и современные технологии — подробнее о нём можно узнать в отдельном материале о возможностях нового Skoda Peaq .
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