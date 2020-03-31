31 марта 2020, 13:24
Honda возвращается от сенсорных экранов к обычным кнопкам
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Пока большинство автопроизводителей сражаются за размер и количество экранов, в Honda решили вернуться к использованию традиционных кнопок и регуляторов. В новом хэтчбеке Honda Jazz управлять климат-контролем можно не с тачскрина, а обычной «шайбой».
Фото: Honda
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Многие клиенты жаловались, что управлять климатической установкой при помощи сенсорной панели интуитивно сложно. Это серьезно отвлекает от вождения (на втором фото приборная панель Jazz третьего поколения). Поэтому на Honda Jazz четвертого поколения решили вернуть климат-контролю традиционные регуляторы (третье фото). Новинку представили на автосалоне в Токио осенью 2019 года, но продажи в Японии начинаются только сейчас.
Кроме того, компания упростила меню информационно-развлекательной системы, а саму «начинку» модернизировала. К услугам водителей и пассажиров появился продвинутый голосовой помощник Honda Personal Assistant на основе искусственного интеллекта. Он способен распознавать разговорную речь, учитывать контекст и реагировать на запросы быстро и максимально точно. Помощник активируется кодовой фразой «OK Honda». Например, водитель может сказать: «OK Honda, найди мне итальянский ресторан с бесплатной парковкой, WiFi, который открыт сейчас». Система найдет подходящие рестораны, которые соответствуют критериям, а затем покажет их на экране медиасистемы.
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