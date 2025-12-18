Дефицит полупроводников вновь срывает планы автогиганта – что будет дальше?

18 декабря 2025, 18:09
Honda временно останавливает конвейеры в Китае из-за нехватки микрочипов
Honda сталкивается с новыми трудностями на китайском рынке. Производство автомобилей приостановлено на несколько дней. Причина – нехватка полупроводников. Инвесторы реагируют на ситуацию нервно. Ожидания по восстановлению производства не оправдались.
Крупнейший японский автопроизводитель Honda оказался вынужден временно приостановить работу своих заводов в Китае. Причиной стала острая нехватка полупроводников, которая вновь нарушила производственные планы компании. С конца декабря все три совместных предприятия Honda в КНР остановят сборочные линии. Ожидается, что простой продлится с 29 декабря по 2 января, что затронет значительную часть выпуска автомобилей бренда.
Как сообщает «Российская Газета», ситуация с поставками микрочипов остается напряженной. Несмотря на ожидания, что к концу ноября проблема будет решена, дефицит компонентов продолжает сказываться на работе предприятий. Это уже не первый случай, когда Honda сталкивается с подобными трудностями, однако нынешняя остановка затрагивает сразу несколько производственных площадок.
Рынок отреагировал на новости мгновенно. В день появления информации о приостановке производства акции Honda на бирже в Токио снизились примерно на полтора процента. Инвесторы опасаются, что продолжающиеся перебои с поставками и нестабильный спрос могут негативно повлиять на финансовые показатели компании в ближайшем будущем.
Проблемы с полупроводниками не ограничиваются только Китаем. Honda также объявила о краткосрочных остановках на своих японских заводах. Сборочные линии в Японии будут заморожены 5 и 6 января. Это решение принято в связи с тем, что поставщики не могут обеспечить необходимый объем микрочипов для бесперебойной работы конвейеров.
Ранее представители Honda выражали надежду на стабилизацию ситуации к концу осени. Однако новые остановки свидетельствуют о том, что восстановление прежних темпов производства пока невозможно. По информации «Российской Газеты», автомобильная отрасль в Китае переживает непростые времена, и дефицит электронных компонентов лишь усугубляет положение.
Временная приостановка производства может сказаться на доступности автомобилей Honda на китайском рынке. Эксперты отмечают, что если проблемы с поставками сохранятся, компания может столкнуться с дополнительными трудностями в удовлетворении спроса. В то же время, Honda продолжает искать пути решения возникших проблем и надеется на скорейшее восстановление нормального ритма работы своих предприятий.
