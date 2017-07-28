28 июля 2017, 19:00

Honda выпустила рекордное количество машин

Honda объявила о результатах производства автомобилей за июнь и первое полугодие 2017 года. По итогам прошедшего месяца в мировом масштабе было произведено 446 376 единиц, что является рекордом июня.
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При этом за первую половину 2017 года было выпущено 2 586 855 автомобилей. Наибольший прирост пришелся на азиатский регион, и в частности Китай, на заводах которого было произведено 127 848 автомобилей в июне. Рекорд на китайских заводах был установлен и за первые 6 месяцев: с конвейера сошло 676 794 автомобиля.

Напомним, что по итогам 2016 года в мире было выпущено 4 999 266 автомобилей Honda, что на 10% больше показателей годом ранее. Стоит отметить, что этот результат является абсолютным рекордом.

Также бренд Honda стал самым быстроразвивающимся на автомобильном рынке Европы в 2016 году. Общий объем продаж компании в странах ЕС составил 159 126 реализованных единиц, а это на 20,8% больше, чем годом ранее.

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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Форум Honda Civic 4D
вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Егор
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Honda выпустила рекордное количество машин
{{material_118998}}При этом за первую половину 2017 года было выпущено 2 586 855 автомобилей. Наибольший прирост пришелся на азиатский регион, и в частности Китай, на заводах которого было произведено 127 848 автомобилей в июне. Рекорд на китайских заводах был установлен и за первые 6 месяцев: с конвейера сошло 676 794 автомобиля. Напомним, что по итогам 2016 года в мире было выпущено 4 999 266 автомобилей Honda, что на 10% больше показателей годом ранее. Стоит отметить, что этот результат является абсолютным рекордом. Также бренд Honda стал самым быстроразвивающимся на автомобильном рынке Европы в 2016 году. Общий объем продаж компании в странах ЕС составил 159 126 реализованных единиц, а это на 20,8% больше, чем годом ранее.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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