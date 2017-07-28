Honda выпустила рекордное количество машин
Honda объявила о результатах производства автомобилей за июнь и первое полугодие 2017 года. По итогам прошедшего месяца в мировом масштабе было произведено 446 376 единиц, что является рекордом июня.
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Напомним, что по итогам 2016 года в мире было выпущено 4 999 266 автомобилей Honda, что на 10% больше показателей годом ранее. Стоит отметить, что этот результат является абсолютным рекордом.
Также бренд Honda стал самым быстроразвивающимся на автомобильном рынке Европы в 2016 году. Общий объем продаж компании в странах ЕС составил 159 126 реализованных единиц, а это на 20,8% больше, чем годом ранее.
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