Honda Wave110T: 110 кубов, 88 км/ч — надёжный скутер с расходом 2,3 л на 100 км

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 сентября 2026, 18:53

Honda Wave110T: новая версия скутера с инжекторным двигателем и увеличенным багажником

Honda Wave110T: новая версия скутера с инжекторным двигателем и увеличенным багажником

Honda Wave110T: 110 кубов, 88 км/ч — надёжный скутер с расходом 2,3 л на 100 км

Honda Wave110T: новая версия скутера с инжекторным двигателем и увеличенным багажником

Honda Wave110T 2026 года выходит на российский рынок с обновленным инжекторным мотором, увеличенным багажным отсеком и рядом доработок для комфорта. Модель ориентирована на ежедневные поездки и перевозку грузов, что особенно актуально в условиях роста спроса на доступный транспорт.

Honda Wave110T 2026 года выходит на российский рынок с обновленным инжекторным мотором, увеличенным багажным отсеком и рядом доработок для комфорта. Модель ориентирована на ежедневные поездки и перевозку грузов, что особенно актуально в условиях роста спроса на доступный транспорт.

Honda Wave110T – это не просто очередной скутер, а универсальный транспорт для тех, кто ценит практичность и экономию. В 2026 году модель доступна по цене от 229 900 рублей, что делает Wave110T одним из самых доступных вариантов среди новых скутеров с инжекторным двигателем.

Главные преимущества модели – продуманная эргономика и высокая ремонтопригодность. Длина седла составляет 660 мм, что позволяет с комфортом размещаться вдвоём со взрослым пассажиром, а высота седла в 760 мм подходит людям разного роста. Дорожный просвет равен 135 мм, благодаря чему скутер уверенно чувствует себя на неровных дорогах, а короткая колёсная база и низкий центр тяжести делают его манёвренным даже в плотном городском потоке.

Сердцем Honda Wave110T стал 110‑кубовый одноцилиндровый инжекторный двигатель с системой PGM‑FI, который отличается стабильной тягой и экономичностью – расход топлива составляет всего 2,3 литра на 100 километров. Мотор установлен с наклоном к переднему колесу, что положительно сказывается на управляемости, а механическая четырёхступенчатая коробка передач с автоматическим сцеплением и двумя типами стартера – электро‑ и кик‑стартером – делает эксплуатацию максимально удобной.

Объём подседельного багажника достигает 7,8 литра, что является редкостью для скутеров этого класса и добавляет модели практичности. Максимальная скорость составляет 88 километров в час, а тормозная система представлена передним гидравлическим дисковым и задним барабанным тормозом. Приборная панель выполнена цветной и оснащена автоматической регулировкой яркости, обеспечивающей комфортное считывание показателей в любое время суток.

Четырёхтактный двигатель объёмом 110 кубических сантиметров развивает мощность 8,3 лошадиных силы при 7500 оборотах в минуту, а его крутящий момент достигает 8,58 ньютон‑метра при 5500 оборотах. Топливный бак рассчитан на 4,8 литра, привод – цепной, передняя подвеска выполнена в виде телескопической вилки. Снаряжённая масса скутера составляет 102 килограмма, при этом максимально допустимая нагрузка достигает 262 килограммов, что позволяет перевозить не только пассажиров, но и различные грузы.

В условиях роста цен на автомобили и топливо компактные транспортные средства с низкими эксплуатационными расходами и простым обслуживанием становятся всё более востребованными. Honda Wave110T удачно сочетает доступную цену, надёжность и функциональность, что может вывести его в лидеры сегмента в ближайшие годы.

Для российских условий особенно важны высокая проходимость и простота ремонта – и эти качества в Wave110T реализованы в полной мере. По мнению экспертов, этот скутер может стать разумной альтернативой для тех, кто ищет надёжный транспорт для города и пригорода. Кстати, интерес к универсальным мотоциклам и скутерам растёт – например, в последнее время на рынке появились турэндуро, сочетающие комфорт и проходимость, подробнее о которых можно узнать в материале о современных универсальных моделях для российских дорог .

Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Обновленный Avatr 11 стартовал в России: новые опции и детали для покупателей
Водительские права и СТС теперь можно предъявлять через мессенджер MAX
Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Махачкала Ростов-на-Дону Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться