Honda Wave110T: 110 кубов, 88 км/ч — надёжный скутер с расходом 2,3 л на 100 км

1 сентября 2026, 18:53
Honda Wave110T: новая версия скутера с инжекторным двигателем и увеличенным багажником
Honda Wave110T: новая версия скутера с инжекторным двигателем и увеличенным багажником
Honda Wave110T 2026 года выходит на российский рынок с обновленным инжекторным мотором, увеличенным багажным отсеком и рядом доработок для комфорта. Модель ориентирована на ежедневные поездки и перевозку грузов, что особенно актуально в условиях роста спроса на доступный транспорт.
Honda Wave110T – это не просто очередной скутер, а универсальный транспорт для тех, кто ценит практичность и экономию. В 2026 году модель доступна по цене от 229 900 рублей, что делает Wave110T одним из самых доступных вариантов среди новых скутеров с инжекторным двигателем.
Главные преимущества модели – продуманная эргономика и высокая ремонтопригодность. Длина седла составляет 660 мм, что позволяет с комфортом размещаться вдвоём со взрослым пассажиром, а высота седла в 760 мм подходит людям разного роста. Дорожный просвет равен 135 мм, благодаря чему скутер уверенно чувствует себя на неровных дорогах, а короткая колёсная база и низкий центр тяжести делают его манёвренным даже в плотном городском потоке.
Сердцем Honda Wave110T стал 110‑кубовый одноцилиндровый инжекторный двигатель с системой PGM‑FI, который отличается стабильной тягой и экономичностью – расход топлива составляет всего 2,3 литра на 100 километров. Мотор установлен с наклоном к переднему колесу, что положительно сказывается на управляемости, а механическая четырёхступенчатая коробка передач с автоматическим сцеплением и двумя типами стартера – электро‑ и кик‑стартером – делает эксплуатацию максимально удобной.
Объём подседельного багажника достигает 7,8 литра, что является редкостью для скутеров этого класса и добавляет модели практичности. Максимальная скорость составляет 88 километров в час, а тормозная система представлена передним гидравлическим дисковым и задним барабанным тормозом. Приборная панель выполнена цветной и оснащена автоматической регулировкой яркости, обеспечивающей комфортное считывание показателей в любое время суток.
Четырёхтактный двигатель объёмом 110 кубических сантиметров развивает мощность 8,3 лошадиных силы при 7500 оборотах в минуту, а его крутящий момент достигает 8,58 ньютон‑метра при 5500 оборотах. Топливный бак рассчитан на 4,8 литра, привод – цепной, передняя подвеска выполнена в виде телескопической вилки. Снаряжённая масса скутера составляет 102 килограмма, при этом максимально допустимая нагрузка достигает 262 килограммов, что позволяет перевозить не только пассажиров, но и различные грузы.
В условиях роста цен на автомобили и топливо компактные транспортные средства с низкими эксплуатационными расходами и простым обслуживанием становятся всё более востребованными. Honda Wave110T удачно сочетает доступную цену, надёжность и функциональность, что может вывести его в лидеры сегмента в ближайшие годы.
Для российских условий особенно важны высокая проходимость и простота ремонта – и эти качества в Wave110T реализованы в полной мере. По мнению экспертов, этот скутер может стать разумной альтернативой для тех, кто ищет надёжный транспорт для города и пригорода. Кстати, интерес к универсальным мотоциклам и скутерам растёт – например, в последнее время на рынке появились турэндуро, сочетающие комфорт и проходимость, подробнее о которых можно узнать в материале о современных универсальных моделях для российских дорог .
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