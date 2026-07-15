Honda WN7 за €14 780: чем японский электробайк превосходит Harley-Davidson LiveWire On

Honda WN7: первый электромотоцикл бренда выходит в Европе по цене от 14 780 евро

Honda официально вывела на европейский рынок свой первый электромотоцикл WN7. Новинка выделяется не только техническими характеристиками, но и ценой, которая уже вызвала интерес у поклонников марки и экспертов отрасли. В чем особенности модели и как она вписывается в современные тренды - разбираемся в материале.

Honda официально вывела на европейский рынок свой первый электромотоцикл WN7. Новинка выделяется не только техническими характеристиками, но и ценой, которая уже вызвала интерес у поклонников марки и экспертов отрасли. В чем особенности модели и как она вписывается в современные тренды - разбираемся в материале.

Появление Honda WN7 на европейских дорогах – событие, которое может изменить расстановку сил на рынке электромотоциклов. Один из мировых производителей наконец-то включился в гонку за внимание поклонников электротранспорта, предложив не просто очередную новинку, а модель с ярко выраженным характером и технологическими особенностями.

Honda WN7 – это не попытка заменить бензиновые мотоциклы, а самостоятельный продукт, ориентированный на новую аудиторию. Внешне байк выполнен в ретро-стилистике: квадратные фары, отсутствие ветрового стекла и массивная батарея, которая сразу бросается в глаза. Особое внимание привлекает односторонний задний маятник, в котором угадываются решения Ducati, – это добавляет модели узнаваемости, но не лишает её оригинальности.

Технически WN7 оснащён литий-ионной аккумуляторной батареей мощностью 9,3 кВт·ч и электромотором мощностью 67 л.с. Крутящий момент составляет 100 Нм, что обеспечивает резкий старт и динамику. Масса в 217 кг для такого класса считается немалой, тем не менее мгновенная отдача тяги и настраиваемая рекуперация делают управление байком интересным даже для опытных мотоциклистов.

Важная деталь – наличие режима «скорость ходьбы», который позволяет аккуратно маневрировать на малых скоростях, снижая риск случайного ускорения при парковке. Это решение уже оценили эксперты, отметив его практичность для стандартных городских условий.

Цена Honda WN7 стартует с 14 780 евро в Европе и 12 999 фунтов в Великобритании, что делает модель чуть доступнее, чем обновлённый LiveWire One от Harley-Davidson. Для сравнения: LiveWire One долгое время стоил более 30 000 евро, но теперь его цена снижена до 14 790 евро, что обеспечивает растущую конкуренцию в сегменте. Такой ценовой манёвр Honda может привлечь тех, кто раньше считал электробайки слишком дорогими.

Для российского рынка запуск Honda WN7 может стать ориентиром: несмотря на то, что официальные продажи пока не анонсированы, интерес к электромотоциклам в стране растёт. В Европе уже обсуждаются перспективы снижения стоимости аккумуляторов и расширения сети зарядных устройств, что может способствовать массовому распространению подобных моделей.

По данным отраслевых аналитиков, к 2027 году доля электромотоциклов в общем объёме продаж двухколёсной техники в ЕС может превысить 15%. Важно отметить, что Honda не планирует отказываться от бензиновых моделей, а рассматривает электробайки как дополнение к существующему ассортименту. Это позволяет предположить, что в ближайшие годы рынок будет развиваться по смешанному сценарию, где электрические и традиционные мотоциклы будут сосуществовать, а покупатели получат больший выбор.

Параллельно с WN7 в дилерских центрах появились и новые электроскутеры EM1 e: и CUV e:, что говорит о комплексном подходе Honda к развитию смежных категорий. Это подтверждается и мировой тенденцией: всё больше производителей экспериментируют с электрификацией классических моделей, как это недавно сделали Harley-Davidson и Electrogenic, создав гибридные мотоциклы и электрокемперы – подробнее об этом проекте можно узнать в материале о необычных электромодификациях Harley-Davidson и Land Rover .