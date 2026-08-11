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Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 08:56

Honda WN7 выходит в Европу: электромотоцикл с ретро-дизайном и современными технологиями

Honda WN7 выходит в Европу: электромотоцикл с ретро-дизайном и современными технологиями

Батарея вместо бака: как первый электромотоцикл Honda WN7 изменил правила игры на рынке

Honda WN7 выходит в Европу: электромотоцикл с ретро-дизайном и современными технологиями

Honda WN7 дебютирует на европейском рынке, сочетая узнаваемый стиль 80-х и передовые технологии. Модель может стать ориентиром для перехода на экологичный транспорт, особенно на фоне ужесточения стандартов и растущего интереса к электромотоциклам.

Honda WN7 дебютирует на европейском рынке, сочетая узнаваемый стиль 80-х и передовые технологии. Модель может стать ориентиром для перехода на экологичный транспорт, особенно на фоне ужесточения стандартов и растущего интереса к электромотоциклам.

Появление Honda WN7 на европейском рынке – событие, которое может изменить расстановку сил в сегменте двухколесного транспорта. В условиях, когда экологические требования становятся все более жесткими, а интерес к электрическим решениям растет, запуск первого электромотоцикла Honda выглядит как современный и стратегический шаг вперед для всей индустрии.

Производство Honda WN7 организовано на японском заводе в Кумамото, что подчеркивает серьезный подход бренда к качеству и надежности. Инженеры компании несколько лет работали над созданием модели, способной конкурировать с бензиновыми аналогами не только по динамике, но и по уровню технологических решений. Не случайно старт продаж выбран именно для Евросоюза — региона, где электромотоциклы уже стали привычной частью городской среды.

Внешний облик WN7 отсылает к культовым моделям Honda 80-х годов: прямоугольная фара, открытая рама и массивный аккумуляторный блок делают байк узнаваемым и выделяют его среди конкурентов. Такой дизайн не только поддерживает преемственность с мировыми стандартами, но и сразу дает понять, что перед вами современный электробайк, а не классический бензиновый мотоцикл.

Технические характеристики впечатляют: мощность электромотора составляет 67 л.с., а крутящий момент достигает 100 Нм, что обеспечивает динамику, сравнимую с традиционными моделями. Литий-ионная батарея емкостью 9,3 кВт·ч позволяет поддерживать достаточный запас хода, а система рекуперации энергии делает поездки более экономичными. Снаряженная масса в 217 кг считается стандартной для электробайков такого класса.

Эксперты отмечают, что выпуск Honda WN7 может стать ориентиром и для российского рынка. Интерес к японским технологиям стабильно высок, а ужесточение экологических стандартов в Европе часто предшествует аналогичным процессам в России. Важно, что Honda WN7 – это не просто электробайк, а полноценный продукт, сочетающий ретро-дизайн, современные технологии и характеристики, позволяющие конкурировать с бензиновыми моделями.

Стоимость Honda WN7 в Европе стартует от 15 тысяч евро (примерно 1,3 миллиона рублей по текущему курсу). Это ставит новинку в один ряд с премиальными моделями, однако эксперты подчеркивают: за эти деньги покупатель получает не только современную технику, но и доступ к инновационным решениям японского бренда. Судя по имеющимся данным, Honda ориентируется на долгосрочное присутствие в сегменте электромотоциклов, что может заметно изменить рынок в ближайшие годы.

Появление Honda WN7 способно ускорить развитие электрических мотоциклов и в России, где интерес к экологически чистому транспорту только набирает обороты. Кстати, интерес к истории отечественных мотоциклов сохраняется: например, многие до сих пор обсуждают технические парадоксы советского эндуро, о которых подробно рассказано в отдельном материале о необычных решениях мотоцикла «Тула» .

Упомянутые марки: Honda
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