Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 13:03

Honda X-ADV 2027: новые цвета, переработанная оптика и обновленный дисплей

Honda X-ADV 2027: новые цвета, переработанная оптика и обновленный дисплей

Honda X-ADV 2027: фары-поворотники, биопластик от Africa Twin и цена от $15 000

Honda X-ADV 2027: новые цвета, переработанная оптика и обновленный дисплей

Honda X-ADV 2027 выходит на европейский рынок с заметными изменениями в дизайне и оснащении. Производитель делает ставку на экологичные материалы и современные технологии, чтобы удержать лидерство в сегменте. Разбираемся, что изменилось и почему это важно сейчас.

Honda X-ADV 2027 выходит на европейский рынок с заметными изменениями в дизайне и оснащении. Производитель делает ставку на экологичные материалы и современные технологии, чтобы удержать лидерство в сегменте. Разбираемся, что изменилось и почему это важно сейчас.

Honda продолжает обновлять свои ключевые модели, и на этот раз внимание приковано к X-ADV 2027 года. Этот макси-скутер, который в прошлом году стал самым популярным среди внедорожных моделей Honda в Европе, получил сразу несколько новых изменений. Производитель расширяет границы не только для сохранения интереса к моделям, но и для соблюдения новых стандартов во всем сегменте.

В технической части изменений практически нет: X-ADV по-прежнему построен на стальной трубчатой ​​раме и оснащен 745-кубовым двухцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением. Мощность осталась на уровне 58 л.с. при 6750 об/мин, крутящий момент - 69 Нм при 4750 об/мин. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой ​​коробкой с постоянным сцеплением, что обеспечивает уверенное ускорение и скорость до 168 км/ч. Колеса — 17 дюймов спереди и 15 сзади, подвеска — 41-миллиметровая вилка спереди и моноамортизатор сзади.

Главные перемены в дизайне и оснащении. X-ADV 2027 получил новые двойные фары с дневными ходовыми огнями, которые впервые в мотоциклетном мире интегрированы с указателями поворота. Это решение не только улучшает внешний вид, но и повышает безопасность на дороге. Еще одна важная деталь – использование глянцевого биоматериала Durabio для обтекателя и ветрового стекла. Этот пластик на растительной основе был впервые применен на Africa Twin в 2024 году и теперь стал частью X-ADV, что обеспечивает экологичный подход к разработкам Honda.

Палитра кузова заполнена оригинальными цветами: Mat Warm Ash Metallic, Pearl Deep Mud Grey, Grand Prix Red и Mat Ballistic Black Metallic. Красный оттенок предназначен для предварительной версии Special Edition, которая отличается крупными серебристыми логотипами и графикой. Внутри также есть изменения: обновленная 5-дюймовая TFT-панель с возможностью подключения смартфона через приложение Honda RoadSync, что делает поездку еще более удобной.

На европейском рынке Honda X-ADV 2027 уже доступна по цене от 15 000 долларов. Для обладателей прав категории А2 предусмотрена версия с ограниченной мощностью до 35 кВт, которую можно разблокировать после получения необходимой категории. Это решение позволяет новичкам постепенно привыкать к электротехнике.

Если смотреть шире, обновление X-ADV 2027 происходит потому, что производители внедряют экологически чистые материалы и цифровые технологии даже в сегменте макси-скутеров. Подобный подход может стать ориентиром для других брендов, а для российских покупателей интерес представляют как новые решения в области безопасности, так и возможность выбора между упрощенной и стандартной классификацией. Важно отметить, что Honda продолжает удерживать позиции на европейском рынке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны азиатских и европейских производителей. Внедрение биопластика и интеграция современных функций управления - это не просто маркетинговый ход, а реальный шаг к более экологичному и технологичному транспорту.

Упомянутые марки: Honda
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