28 ноября 2026, 21:06
Honda XL250 из 90-х превратили в стильный кастом с вечным обликом
Honda XL250 из 90-х превратили в стильный кастом с вечным обликом
Греческие мастера удивили необычным проектом. Обычный мотоцикл изменился до неузнаваемости. Теперь он выглядит современно и вне времени. Как им это удалось — читайте в нашем материале.
В Греции команда Custommade C.A. давно прославилась своими смелыми проектами. Каждый их мотоцикл — это не просто транспорт, а настоящее произведение искусства. На этот раз мастера взялись за Honda XL250 Degree 1991 года, который когда-то считался устаревшим и невыразительным. Однако теперь этот байк сложно узнать: он стал заметно легче, а его внешний вид вызывает восхищение даже у самых требовательных ценителей.
Работа над этим проектом началась с полного демонтажа заводских деталей. От оригинального обвеса не осталось практически ничего — мастера решили полностью переосмыслить внешний облик мотоцикла. В результате Honda XL250 получила новый, лаконичный и очень гармоничный дизайн. Каждый элемент был тщательно подобран и доработан вручную, чтобы подчеркнуть индивидуальность и характер байка.
Особое внимание уделили деталям: рама была доработана, а сиденье заменили на более компактное и удобное. Топливный бак теперь выглядит минималистично, но при этом отлично вписывается в общий стиль. Выхлопная система тоже подверглась изменениям — теперь она не только эффективнее, но и звучит гораздо интереснее. Вся электрика была обновлена, а приборная панель стала проще и современнее.
В результате Honda XL250 из невзрачного мотоцикла превратилась в стильный скрэмблер, который одинаково хорошо смотрится как на городских улицах, так и на проселочных дорогах. Благодаря стараниям греческих мастеров, этот байк теперь выглядит вне времени — его дизайн не устареет еще много лет. Проект наглядно показывает, как с помощью творческого подхода и мастерства можно вдохнуть новую жизнь даже в самые обычные вещи.
Похожие материалы Хонда
-
28.11.2026, 22:09
Новый прицеп Salem 250ZEN 2026 года: идеальный дом на колесах для двоих
В 2026 году на рынке домов на колесах появился новый игрок. Salem 250ZEN обещает изменить представление о комфорте в путешествиях. Внутри – свежий взгляд на привычные решения. Чем удивит этот прицеп – узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2026, 20:30
Французский дом на колесах Totoro: уют, стиль и японские мотивы в 7 метрах
Totoro — новый французский дом на колесах, вдохновленный японским аниме и прибрежной эстетикой. Внутри — продуманный уют, современная техника и неожиданные дизайнерские решения для комфортной жизни и путешествий.Читать далее
-
28.11.2026, 18:07
Компактный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter удивляет продуманным интерьером
Удивительно, как даже небольшой фургон может стать уютным домом. В этом проекте компактность сочетается с функциональностью. Внутри скрыто множество интересных решений. Узнайте, как удалось добиться максимального комфорта. Вас ждет необычный взгляд на кемперы.Читать далее
-
28.11.2026, 17:46
Ducati Panigale V4 R 2026: новый уровень мощности и аэродинамики
В 2026 году Ducati представила уникальный мотоцикл. Новинка удивляет сочетанием мощности и технологий. Внешний вид и характеристики не оставят равнодушным ни одного фаната.Читать далее
-
28.11.2026, 15:35
Яркий кастом Yamaha SR150 превратился в стильный стрит-трекер из Тайваня
В мире кастомных мотоциклов всегда есть место неожиданным открытиям. Один из таких проектов появился в Тайване. Мастер с большим опытом создал нечто особенное на базе Yamaha SR150. Какой результат получился — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2026, 14:20
Hakea: новый взгляд на компактные дома на колесах для путешествий
Маленькие дома на колесах становятся все популярнее. Они обещают свободу и близость к природе. Hakea предлагает свежий подход к мобильному жилью. Чем он отличается от других — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2026, 08:33
Необычный проект на базе Buell S1: как стандартный мотоцикл превратился в уникальный кастом
Buell S1 White Lightning давно привлекает внимание энтузиастов нестандартными решениями. Сегодня этот мотоцикл вновь оказался в центре внимания благодаря необычной доработке, которая изменила его до неузнаваемости. Разбираемся, что делает такие проекты актуальными именно сейчас.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 20:32
Самый мощный твердотопливный ракетный двигатель: проект, который не стал реальностью
В истории освоения космоса есть немало забытых идей. Некоторые разработки так и не дошли до запуска. Одна из них могла изменить многое, но не случилось. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2026, 20:14
С виду маленький, а внутри — все для жизни: Berra Tiny House развенчивает мифы о компактном жилье
С виду маленький, а внутри — целый дом. Berra Tiny House показывает, что компактное жилье может быть полноценным: гостиная, кухня, спальня и ванная на небольшой площади — без компромиссов с комфортом. Читать далее
Похожие материалы Хонда
-
28.11.2026, 22:09
Новый прицеп Salem 250ZEN 2026 года: идеальный дом на колесах для двоих
В 2026 году на рынке домов на колесах появился новый игрок. Salem 250ZEN обещает изменить представление о комфорте в путешествиях. Внутри – свежий взгляд на привычные решения. Чем удивит этот прицеп – узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2026, 20:30
Французский дом на колесах Totoro: уют, стиль и японские мотивы в 7 метрах
Totoro — новый французский дом на колесах, вдохновленный японским аниме и прибрежной эстетикой. Внутри — продуманный уют, современная техника и неожиданные дизайнерские решения для комфортной жизни и путешествий.Читать далее
-
28.11.2026, 18:07
Компактный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter удивляет продуманным интерьером
Удивительно, как даже небольшой фургон может стать уютным домом. В этом проекте компактность сочетается с функциональностью. Внутри скрыто множество интересных решений. Узнайте, как удалось добиться максимального комфорта. Вас ждет необычный взгляд на кемперы.Читать далее
-
28.11.2026, 17:46
Ducati Panigale V4 R 2026: новый уровень мощности и аэродинамики
В 2026 году Ducati представила уникальный мотоцикл. Новинка удивляет сочетанием мощности и технологий. Внешний вид и характеристики не оставят равнодушным ни одного фаната.Читать далее
-
28.11.2026, 15:35
Яркий кастом Yamaha SR150 превратился в стильный стрит-трекер из Тайваня
В мире кастомных мотоциклов всегда есть место неожиданным открытиям. Один из таких проектов появился в Тайване. Мастер с большим опытом создал нечто особенное на базе Yamaha SR150. Какой результат получился — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2026, 14:20
Hakea: новый взгляд на компактные дома на колесах для путешествий
Маленькие дома на колесах становятся все популярнее. Они обещают свободу и близость к природе. Hakea предлагает свежий подход к мобильному жилью. Чем он отличается от других — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2026, 08:33
Необычный проект на базе Buell S1: как стандартный мотоцикл превратился в уникальный кастом
Buell S1 White Lightning давно привлекает внимание энтузиастов нестандартными решениями. Сегодня этот мотоцикл вновь оказался в центре внимания благодаря необычной доработке, которая изменила его до неузнаваемости. Разбираемся, что делает такие проекты актуальными именно сейчас.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 20:32
Самый мощный твердотопливный ракетный двигатель: проект, который не стал реальностью
В истории освоения космоса есть немало забытых идей. Некоторые разработки так и не дошли до запуска. Одна из них могла изменить многое, но не случилось. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2026, 20:14
С виду маленький, а внутри — все для жизни: Berra Tiny House развенчивает мифы о компактном жилье
С виду маленький, а внутри — целый дом. Berra Tiny House показывает, что компактное жилье может быть полноценным: гостиная, кухня, спальня и ванная на небольшой площади — без компромиссов с комфортом. Читать далее