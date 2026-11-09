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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

9 ноября 2026, 07:59

Стоит ли везти из Китая Honda XR-V: разбор ключевых моментов

Стоит ли везти из Китая Honda XR-V: разбор ключевых моментов

Стоит ли покупать Honda XR-V из Китая: почему льготный утильсбор решает не все — разбор плюсов и минусов

Стоит ли везти из Китая Honda XR-V: разбор ключевых моментов

Honda XR-V — китайский близнец Vezel от Dongfeng Honda с левым рулем. Атмосферный 1.5 L15CE на 124 л.с. и вариатор проходят по льготному утильсбору; турбо на 177 л.с. облагается коммерческим сбором. Привод только передний, клиренс около 150 мм, сзади торсионная балка.

Honda XR-V — китайский близнец Vezel от Dongfeng Honda с левым рулем. Атмосферный 1.5 L15CE на 124 л.с. и вариатор проходят по льготному утильсбору; турбо на 177 л.с. облагается коммерческим сбором. Привод только передний, клиренс около 150 мм, сзади торсионная балка.

Honda XR-V — близнец Honda Vezel, который выпускает Dongfeng Honda. Машина интересна тем, кто хочет получить левый руль, атмосферный мотор 1.5 и вариатор без гибридной начинки. Но прежде чем оформлять сделку, нужно разобраться в версиях, утильсборе и состоянии конкретного экземпляра. Разберем на примере XR-V 2023 года с пробегом 35 800 км за 1 901 889 рублей под ключ до Владивостока.

Два игрока на одной платформе

В Китае выпускают две близкие модели: Vezel делает GAC Honda, XR-V — Dongfeng Honda. У них общие платформы и основные агрегаты, но различаются бамперы, решетка и кузовные детали. Китайские XR-V часто оснащены богаче: панорамная крыша, светодиодная оптика, сенсорный или цифровой климат.

Японский Vezel с правым рулем — отдельная история: бензиновый мотор 1.5 есть, но многие машины гибридные и ввозятся из Японии по санкционному маршруту. XR-V и китайский Vezel выбирают те, кому нужен левый руль.

Утильсбор: где проходит граница льготы

Атмосферные версии XR-V проходят по льготному утильсбору. Во втором поколении (осень 2022 года) мотор 1.5 L15CE выдает 124 л.с. при 91 кВт. У первого поколения (до 2022 года) атмосферный 1.5 — 131 л.с., а 1.8 — 141 л.с.; обе версии тоже льготные. Поздний 1.5 турбо на 177 л.с. облагается коммерческим утильсбором.

Порог льготной ставки — 160 л.с. Для физлица ставка 3 400 рублей на автомобиль младше трех лет и 5 200 рублей на машину старше. Большинство XR-V 2023 года уже попадают в более старшую возрастную категорию. Турбоверсия первого поколения переваливает за порог, поэтому привезти ее по льготной цене не получится.

Двигатель и коробка

Атмосферный 1.5 L15CE относится к знакомому семейству L15 — Honda использует его на Fit, Vezel и Civic. Цепной привод ГРМ, алюминиевый блок. Ориентир ресурса при нормальном обслуживании — около 250 тысяч километров. Двигатель и вариатор названы японскими, хотя автомобиль собран в Китае.

Для города 124 сил достаточно, чтобы двигаться уверенно и плавно. На трассе динамика скромнее: обгоны приходится планировать, а на высокой скорости в салоне шумно.

Салон и оснащение

В салоне преобладает твердый пластик, но отделка выглядит аккуратно. Кожаные сиденья имеют плотную набивку; сзади есть подлокотник и USB-разъемы. Пассажир ростом 182 см может сесть без дискомфорта.

В оснащении обычно встречается Honda Sensing с адаптивным круиз-контролем и удержанием в полосе, стояночный тормоз с удержанием машины на месте, беспроводная зарядка, светодиодная оптика с автоматическим дальним светом, панорамная крыша. А вот подогрев сидений и зеркал часто отсутствует; электропривод кресел и пятой двери тоже бывает не всегда, как и подрулевые лепестки.

Мультимедиа китайская: CarPlay подключают через адаптер, интерфейс приходится переводить. Владелец XR-V 2021 года, заказавший машину из Китая и уехавший на ней из Владивостока в Курган, написал: «Не посмотрели, что нет подогрева сидений, в этом минус». По его словам, мультимедиа представлена только китайским и английским языками, а часы и радио настраиваются с переводчиком.

В крыше есть бытовые особенности: панорамная секция не открывается, а вместо сдвижной шторки в заднем стекле могут быть съемные решетки — их приходится убирать в багажник. Отсек простой формы; если сложить спинки задних рядов, получится ровный пол. Под ним — докатка с домкратом. Это преимущество перед японскими версиями, где часто есть только ремкомплект.

Содержание и расходы

Системных проблем у моторов L15 и вариаторов Honda этого поколения не отмечено. Но для ресурса важно обслуживание: масло советуют менять раз в 5 тысяч километров, ориентируясь на японский регламент, а не на распространенные в Китае 7,5 тысячи. Жидкость в вариаторе рекомендуется обновлять через 30 тысяч километров — из-за качества заводской рабочей жидкости и нагрузки на коробку в пробках.

Сзади стоит простая торсионная балка, которой почти нечему ломаться. Клиренс — около 150 мм. Для города и загородных дорог проставки не нужны. Полного привода у китайского XR-V нет.

Китайское лакокрасочное покрытие тоньше японского: слой в пределах 80–95 микрон, лак более мягкий. Кузов стоит внимательно проверить толщиномером. После покупки можно сделать полировку и защитную керамику или пленку от пескоструя. Антикор также рекомендуется сделать сразу: основная зона закрыта неплохо, но стыки лонжеронов остаются открытыми для российских реагентов.

Стойки, пружины и тормозные детали китайского производства могут служить хуже японских оригиналов. По опыту сервисов, ресурс может быть примерно вдвое ниже: японская стойка проходит около 180 тысяч километров, а китайская может потребовать замены до 80 тысяч. Аккумуляторы на привезенных из Китая машинах часто разряжены — после получения батарею стоит зарядить и проверить тестером, особенно перед зимой.

Цены на ноябрь 2026 года

— XR-V Heat Torrent Edition 2023 года, пробег 35 800 км — 1 901 889 рублей до Владивостока.

— XR-V 1.5 CVT Trend 2023 года, пробег 27 966 км — примерно 2 075 145 рублей.

— Новый XR-V Boom Edition 2025 года с нулевым пробегом, атмосферный 1.5 и вариатор — около 2 583 790 рублей до Москвы.

Цены до Владивостока рассчитаны по курсу юаня на дату расчета. Доставка автовозом до Москвы стоит 200 000 рублей. Оформление нового автомобиля обходится дороже из-за более высоких пошлин и стоимости услуг брокера. В цену лота включены банковская комиссия 2% и пошлина с льготным утильсбором.

Так стоит ли везти?

Если нужен левый руль, атмосферный 1.5 и вариатор без гибрида — XR-V выглядит разумным вариантом. Льготный утильсбор для физлица делает его заметно дешевле турбоверсии, а агрегаты унифицированы с Vezel и японскими Honda. Но экономия на покупке частично уходит на доработки: антикор, возможно, подогрев сидений, перевод мультимедиа, а также на более частую замену стоек и тормозных деталей.

Перед заказом сверьте бирку и состояние кузова, изучите записи по уходу. Отдельно уточните замену жидкости в вариаторе, осмотрите стойки с тормозами и после получения проверьте аккумулятор. В бюджет стоит заложить антикор, возможную установку подогрева сидений и перевод мультимедиа.

Покупка начинается с расчета цен до нужного города. После заключения официального договора автомобиль осматривают на месте, делают фото и видео, проверяют кузов толщиномером и составляют отчет о состоянии. Затем машину выкупают и отправляют с оформленной страховкой; переезд сопровождается отчетами. 

Итог: везти XR-V из Китая стоит, если вы готовы внимательно проверять конкретный экземпляр, закладывать расходы на доработки и обслуживать вариатор чаще китайского регламента. Левый руль, льготный утильсбор и унификация с Vezel — весомые плюсы. Но турбоверсию брать по льготной цене не получится, а китайские расходники могут потребовать замены раньше японских.

Упомянутые модели: Honda XR
Упомянутые марки: Honda, DongFeng, GAC
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