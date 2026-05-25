В РФ начали продавать новые кроссоверы Honda XR-V по цене от 1,85 млн рублей

Honda XR-V: старт продаж в России, цены от 1,85 млн рублей и особенности комплектаций

В России начались продажи кроссовера Honda XR-V китайской сборки, который уже успел зарекомендовать себя как один из самых надежных автомобилей в своем классе. Новинка выделяется не только ценой, но и оснащением, что особенно актуально на фоне подорожания других SUV.

Появление Honda XR-V на российском рынке стало важным событием для сегмента компактных кроссоверов. На фоне роста цен на внедорожники и ограниченного выбора стандартных моделей эта новинка сразу привлекла внимание покупателей благодаря сочетанию цены и оснащения. Как отмечают эксперты, Honda XR-V (китайской сборки) уже сумела войти в число самых надежных автомобилей, что подтвердил рейтинг отраслевых ассоциаций.

Производство Honda XR-V налажено на совместном предприятии Dongfeng Honda. Модель создана специально для китайского рынка, но на технической базе и платформе, близкой к глобальным HR-V и Vezel. Отличие — в дизайне и оснащении, адаптированных под местные предпочтения. В Китае цены на XR-V стартуют примерно со 120 тысяч юаней, что по нынешнему курсу эквивалентно 1,3–1,5 млн рублей. Однако в России минимальная стоимость составляет 1 850 000 рублей.

На фоне конкурентов Honda XR-V выглядит особенно привлекательно. Например, Tenet T4 калужской сборки в новых комплектациях стоит от 2 169 000 рублей, Geely Coolray — от 2 889 990 рублей, Belgee X50+ — минимум 2 319 990 рублей. Таким образом, XR-V становится одним из наиболее доступных вариантов среди новых компактных внедорожников, предлагаемых на российском рынке.

Самые выгодные предложения по Honda XR-V фиксируются во Владивостоке: за 1 850 000 рублей можно заказать комплектацию Boom Edition с комбинированной отделкой салона, светодиодной оптикой, кожаным рулем, бесключевым доступом, климат-контролем, электронным ручником с AutoHold, люком, задним подлокотником и 17-дюймовыми литыми дисками. В других городах цены варьируются: от 2 млн рублей в Приморье до 3,29 млн рублей в Москве. В Екатеринбурге уже продается один из самых доступных XR-V с двумя комплектами колес и ковриков за 2 650 000 рублей.

В топовых версиях Honda XR-V оснащен подогревом передних сидений, панорамной крышкой, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерами кругового обзора, парктрониками и адаптивным круиз-контролем. Все автомобили комплектуются 1,5-литровым атмосферным двигателем i-VTEC мощностью 124 л.с., вариатором и передним приводом. Подобный набор опций обычно встречается в моделях более высокого класса.

Судя по имеющимся данным, Honda XR-V может стать одним из самых востребованных кроссоверов в своем сегменте благодаря сочетанию цены, надежности и оснащения. В начале 2026 года модель вошла в тройку лидеров по надежности среди автомобилей китайской сборки, что подтвердило ее статус. Для российских покупателей это означает возможность приобрести современный и хорошо оснащенный внедорожник по относительно доступной цене, несмотря на общее повышение стоимости новых автомобилей.

