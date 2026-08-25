25 августа 2026, 22:03
Honda XR-V выходит на российский рынок: цены ниже Tenet и Geely, комплектации и особенности
25 августа 2026, 22:03
Honda XR-V выходит на российский рынок: цены ниже Tenet и Geely, комплектации и особенности
В России начали продавать дешевый и надежный кроссовер Honda, который стоит дешевле Tenet и Geely
Honda XR-V выходит на российский рынок: цены ниже Tenet и Geely, комплектации и особенности
В России стартовали продажи Honda XR-V по цене от 1,7 млн рублей - это заметно ниже стоимости ближайших конкурентов. Модель привлекает сочетанием японской надежности и доступности, что особенно актуально на фоне подорожания других кроссоверов.
Появление Honda XR-V на российском рынке стало знаковым событием для тех, кто ищет недорогой и надёжный кроссовер. На фоне постоянного роста цен на автомобили предложение японского бренда оказалось неожиданно выгодным: стартовая стоимость XR-V начинается с 1,72 млн рублей, что делает его одним из наиболее доступных вариантов среди новых кроссоверов.
Как отмечают «Автоновости дня», Honda XR-V поставляется в Россию ограниченными партиями с китайского рынка, где модель выпускается на совместном предприятии Dongfeng-Honda. Несмотря на скромные объёмы поставок, интерес к автомобилям стабильно высокий — во многом благодаря сочетанию японской надёжности и адаптации к российским условиям эксплуатации.
В комплектации Boom Edition покупатель получает тканевый салон, кожаный руль, кондиционер, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, тёмно-серые литые диски и полностью светодиодную оптику. Более продвинутые версии, такие как Love Edition, предусматривают камеру заднего вида, круиз-контроль, электропривод зеркал, комбинированную отделку сидений и двойную панорамную крышу. Цены на такие комплектации во Владивостоке стартуют от 1,98 млн рублей.
Для сравнения: Tenet T4, который собирается на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, стоит минимум 2,17 млн рублей, Geely Coolray — от 2,89 млн рублей. Даже белорусский Belgee X50+ заметно дороже — 2,32 млн рублей. В других городах России Honda XR-V также доступна под заказ: в Москве — от 2,17 млн, в Санкт-Петербурге — от 2,26 млн, в Новосибирске, Воронеже и Оренбурге — около 2,3 млн рублей. В наличии в Казани кроссовер продают за 2,49 млн, а в Ярославле и Москве — до 3,19 млн рублей за топовую комплектацию Thermal Edition с панорамной крышей, системой кругового обзора и электронным стояночным тормозом.
В начале года на российском рынке также появились новые Honda CR-V, которые ранее официально конкурировали с Volkswagen Tiguan и Kia Sportage, но теперь поставляются из Китая по цене от 3,5 млн рублей. На этом фоне XR-V выглядит особенно привлекательно. Судя по нынешней ситуации, Honda XR-V может стать одним из самых интересных вариантов для тех, кто ищет баланс между ценой, оснащением и надёжностью. Важно учитывать, что поставки ограничены, а спрос на доступные кроссоверы в России остаётся высоким. Для покупателей это шанс приобрести японский автомобиль по цене, которая пока ещё не догнала основные рыночные тенденции.
Интересно, что Honda XR-V уже успела попасть в тройку самых надёжных автомобилей китайской сборки по версии Китайской сети качественных автомобилей. Это подтверждает репутацию модели как практичного и важного выбора для российских дорог. Для сравнения, на рынке представлены и другие альтернативные предложения — например, недавно обсуждался электровелосипед SISIGAD, который обеспечивает практичность и универсальность в городских условиях ( подробнее о практических транспортных решениях ).
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