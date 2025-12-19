HondaJet переходит на экологичное топливо и получает пакет модернизации — что изменится

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 21:50

HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями

HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями

HondaJet переходит на экологичное топливо и получает пакет модернизации — что изменится

HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями

HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.

HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.

Американская компания Honda Aircraft недавно заявила о важном событии: их бизнес-джет HondaJet стал первым в своем классе, который совершает полет, используя исключительно устойчивое авиационное топливо. Это топливо производится из возобновляемых источников, включая источники переработанных масел, отходов и даже улавливаемый углерод. Такой шаг направлен на продвижение бренда в области экологии и инноваций в авиационной сфере.

Однако на этом новости не заканчиваются. Как сообщает autoevolution, теперь Honda Aircraft готовит для владельцев первых экземпляров HondaJet специальный обновленный пакет, который позволяет довести их самолеты до современной версии Elite S. Это означает, что даже те, кто приобрел HondaJet несколько лет назад, могут воспользоваться преимуществами последних технологических решений и усовершенствований.

Пакет модернизации включает в себя ряд технических и программных доработок. Среди них — обновленные системы управления, улучшенные средства связи и навигации, а также новые опции для повышения комфорта и безопасности на борту. Благодаря этому старые HondaJet могут соответствовать самым строгим требованиям рынка и ожиданиям клиентов.

Особое внимание уделяется внедрению новых цифровых сервисов и автоматизации процессов управления полетами. Это позволит пилотам эффективно контролировать параметры работы самолета, пассажирам - наслаждаться более комфортным и безопасным путешествием. Кроме того, модернизация затрагивает и внешний вид: некоторые элементы интерьера и экстерьера будут обновлены в соответствии с современными стандартами.

Владельцы HondaJet отмечают, что подобные инициативы со стороны производителя повышают стоимость своих самолетов и позволяют продлить сохранение актуальности техники. Для рынка бизнес-авиации это важный сигнал: даже спустя годы после покупки можно рассчитывать на поддержку и развитие продукции.

Таким образом, Honda Aircraft не только внедряет экологические технологии, но и заботится о своих клиентах, имея возможность шагать в ногу со временем. Ожидается, что обновленный пакет будет доступен для заказа уже в ближайшие месяцы, подробности о его составе и стоимости будут представлены позже.

Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Петропавловск-Камчатский Махачкала
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться