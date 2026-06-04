V8 на 585 сил и цена 31,7 миллиона: китайский Hongqi Guoya бросает вызов Mercedes S-Class и BMW 7-Series

Hongqi Guoya дебютировал на ПМЭФ-2026: цены, моторы и комплектации

На Петербургском экономическом форуме показали Hongqi Guoya - роскошный седан, который уже вызвал интерес у экспертов. Мало кто знает, что модель доступна сразу в двух версиях, а цены стартуют от 27,7 млн рублей. Почему этот автомобиль может изменить рынок премиальных машин и какие детали часто упускают - разбираемся, что ждет покупателей. Не прошли мимо и планы бренда в России: что они значат для конкурентов и автолюбителей.

На Петербургском экономическом форуме показали Hongqi Guoya - роскошный седан, который уже вызвал интерес у экспертов. Мало кто знает, что модель доступна сразу в двух версиях, а цены стартуют от 27,7 млн рублей. Почему этот автомобиль может изменить рынок премиальных машин и какие детали часто упускают - разбираемся, что ждет покупателей. Не прошли мимо и планы бренда в России: что они значат для конкурентов и автолюбителей.

Появление Hongqi Guoya на Петербургском международном экономическом форуме стало заметным событием для российского рынка премиальных автомобилей. В условиях, когда привычные европейские бренды ограничивают поставки, интерес к новым игрокам из Китая растет с каждым месяцем. Для многих автолюбителей это не просто очередная новинка - речь идет о реальной альтернативе привычным люксовым маркам, причем с весьма амбициозными характеристиками и ценами.

В рамках форума были представлены сразу две версии Hongqi Guoya: Elegance и Imperial. Первая оценивается в 27,7 млн рублей, вторая - в 31,7 млн рублей. Как сообщает Российская Газета, базовая комплектация оснащена гибридной системой с 3,0-литровым V6 biturbo, выдающим 380 л.с., а суммарная мощность достигает 503 л.с. Крутящий момент - 570 Нм, полный привод и 8-ступенчатый автомат подчеркивают статус модели. Для тех, кто ищет максимум, версия Imperial предлагает 4,0-литровый V8 biturbo на 476 л.с., а в паре с электромотором суммарная отдача составляет 585 л.с. и 800 Нм. Здесь также полный привод и автоматическая коробка на восемь ступеней.

Фото: Hongqi

Выход Hongqi Guoya на российский рынок может стать переломным моментом для сегмента дорогих седанов. В условиях, когда конкуренты из Европы и Японии сталкиваются с логистическими и санкционными трудностями, китайские производители активно занимают освободившиеся ниши. По мнению экспертов, именно такие премьеры способны изменить расстановку сил и повлиять на предпочтения состоятельных покупателей. Не случайно на ПМЭФ-2026 внимание к новинке было повышенным - многие сравнивают Guoya с топовыми европейскими моделями, отмечая высокий уровень оснащения и современные технологии.

Интересно, что компания Hongqi уже обозначила свои планы по развитию в России. Это может означать не только расширение модельного ряда, но и появление новых сервисных центров, а также локализацию некоторых процессов. Важно отметить, что подобные шаги могут усилить конкуренцию среди премиальных брендов и дать покупателям больше выбора. В прошлом году на форуме также были представлены другие заметные новинки, и если судить по материалу о ключевых премьерах ПМЭФ-2026, опубликованному на нашем сайте, становится ясно: рынок переживает серьезные перемены, а интерес к китайским автомобилям только растет. Подробнее о том, какие еще модели вызвали ажиотаж, можно узнать в материале о главных премьерах форума.

Для справки: Hongqi - один из старейших китайских брендов, специализирующийся на представительских автомобилях. В последние годы компания активно инвестирует в разработку гибридных и электрических технологий, а также расширяет свое присутствие на зарубежных рынках. Появление Guoya в России может указывать на долгосрочные планы бренда и желание закрепиться в сегменте, где раньше доминировали европейские и японские марки. Судя по имеющимся данным, спрос на такие автомобили может вырасти, особенно если производитель предложит выгодные условия обслуживания и гарантии.