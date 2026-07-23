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Автор: Мария Степанова

23 июля 2026, 20:40

Hongqi Guoya: флагманский седан из Китая с премиальным оснащением и ценой ниже Maybach

Hongqi Guoya: флагманский седан из Китая с премиальным оснащением и ценой ниже Maybach

«Красное знамя» против Запада: флагманский седан Hongqi вышел на на рынок России — цена 27,7 млн, V6 и кожа, как у Maybach

Hongqi Guoya: флагманский седан из Китая с премиальным оснащением и ценой ниже Maybach

На российском рынке появился Hongqi Guoya - представительский седан из Китая, который предлагает роскошное оснащение и мощный двигатель по цене, заметно отличающейся от западных конкурентов. Эксперты отмечают, что модель может изменить расстановку сил в сегменте люкс.

На российском рынке появился Hongqi Guoya - представительский седан из Китая, который предлагает роскошное оснащение и мощный двигатель по цене, заметно отличающейся от западных конкурентов. Эксперты отмечают, что модель может изменить расстановку сил в сегменте люкс.

Появление Hongqi Guoya у официальных дилеров в России стало ведущим событием для сегмента люксовых автомобилей. Ещё совсем недавно китайские машины воспринимались скептически, но сегодня производители из Поднебесной уверенно выходят на рынок премиум-класса, уделяя внимание не только современным технологиям, но и уникальному дизайну.

Марка Hongqi (в переводе — «Красное знамя») долгое время была символом государственных автомобилей в Китае. Перелом произошёл в середине 2010-х, когда бренд начал выпускать модели для международной аудитории. Ключевую роль во внешнем облике сыграл дизайнер Джайлс Тейлор, ранее отвечавший за стиль Rolls-Royce. Благодаря его команде современный Hongqi обрёл узнаваемый облик, а техническая часть осталась за инженерами FAW.

В 2023 году Hongqi официально вышла на российский рынок, а уже в 2024 году рассматриваются вопросы поставки флагманского седана L1 (Guoya). Эта модель стала своеобразной витриной возможностей китайского автопрома: внушительные габариты (длина — 5353 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1511 мм, колёсная база — 3260 мм), продуманный интерьер и мощный двигатель.

В России сейчас доступна комплектация «Элеганс». В дальнейшем появление версии «Империал» обещает ещё более богатое оснащение: раздельные задние сиденья с антибактериальной кожей, аудиосистему с 32 динамиками, электропривод дверей и автоматическую подачу ремней безопасности для задних пассажиров. Однако и базовая версия удивляет: в отделке использованы редкие породы дерева и премиальная кожа, что создаёт атмосферу настоящего люкса.

Под капотом — битурбированный V6 объёмом 3,0 литра, выдающий 380 л. с. Этот мотор разработан инженерами FAW и представляет собой один из ведущих китайских технологических образцов. Для версии «Империал» предусмотрен V8 мощностью 476 л. с. В паре с двигателем работает 8-ступенчатый автомат ZF и полный привод, а также активная пневмоподвеска с подруливающей задней осью.

На фоне снижения спроса на западные бренды интерес к роскошным автомобилям в России сохраняется. По данным аналитиков, за третий квартал 2026 года реализовано 153 новых люкс-автомобиля, из которых 42 — Rolls-Royce, 41 — Bentley. Теперь у покупателей появился официальный вариант с гарантией и сервисом — Hongqi Guoya. Его цена в комплектации «Элеганс» составляет 27 700 000 рублей, что заметно ниже, чем у нового Mercedes-Benz Maybach S-Класс (от 28 300 000 рублей у московских дилеров).

Hongqi Guoya — это не просто очередная новинка, а показатель того, как быстро китайский автопром осваивает премиум-сегмент. Важно отметить, что FAW — один из крупнейших автоконцернов КНР, а Hongqi активно инвестирует в развитие технологий и дизайна. Для российского рынка это означает появление альтернативы западным люксовым маркам с официальной поддержкой и сервисом. Судя по комплектациям и ценам, Guoya способна заинтересовать не только поклонников новых технологий, но и тех, кто ищет статусный автомобиль с признанным стилем и современными решениями.

Интересно, что подобные перемены в восприятии китайских автомобилей происходят не только в России. Например, в материале о том, как советская «семёрка» стала частью мировой автокультуры, прослеживается схожий принцип: смена тенденций и открытость к новым брендам могут изменить целые сегменты рынка подробнее об этом феномене .

Упомянутые марки: Hongqi, FAW, Rolls-Royce, Bentley
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