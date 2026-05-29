Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 08:11

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности

Самый дорогой китаец пришел в Россию и бросил вызов премиуму

В России официально стартовали продажи Hongqi Guoya - самого дорогого китайского седана в истории. Модель удивила не только ценой от 27,7 млн рублей, но и технологиями, которых раньше не было даже у мировых брендов. Почему этот автомобиль может изменить представление о премиум-классе и какие неожиданные решения ждут владельцев - разбираемся в деталях.

Появление Hongqi Guoya на российском рынке - событие, которое не останется незамеченным среди автолюбителей. Впервые китайский бренд предложил модель, способную конкурировать с такими флагманами, как Aurus Senat и Mercedes-Maybach, причем не только по цене, но и по уровню оснащения. Для многих покупателей это сигнал: китайский автопром больше не ограничивается бюджетным сегментом, а готов бороться за место в высшей лиге.

Презентация Hongqi Guoya прошла в Москве, в Музее Гаража особого назначения. Как сообщает Autonews, стоимость новинки у дилеров начинается от 27,7 млн рублей за версию Elegance и достигает 31,7 млн за топовую Imperial. За эти деньги покупатель получает не просто роскошный седан, а автомобиль, в котором реализованы уникальные решения. Например, фары умеют подсвечивать пешеходов и «заглядывать» за поворот, а колеса способны самостоятельно устранять проколы прямо во время движения.

Фото: Hongqi

Дизайн Guoya - результат работы бывшего дизайнера Rolls-Royce Джайлса Тейлора. В облике седана сочетаются классические формы и азиатские мотивы: крупные ретро-фары с рисунком лепестков подсолнуха, строгие линии кузова и выразительная корма с вертикальными фонарями, вдохновленными китайскими дворцовыми светильниками. На капоте установлена выдвижная фигурка «Дух элегантности», которая фиксируется под углом 23,5 градуса - это отсылка к наклону земной оси.

Внутри Guoya встречает отделкой из кожи Nappa, натурального дерева и металла. Дерево специально привозят из северных регионов Китая, чтобы оно не трескалось при перепадах температур. Интерьер можно выбрать в разных цветах, включая необычные фиолетовый и зеленый. В салоне установлена контурная подсветка, а управление основными функциями вынесено на физические кнопки, что делает интерьер не только современным, но и удобным для ежедневного использования.

Фото: Hongqi

Технологии в Guoya поражают даже искушенных водителей. Система Face ID позволяет автомобилю узнавать владельца по лицу и автоматически подстраивать настройки. Центральный OLED-дисплей диагональю 14,2 дюйма с разрешением 4K может менять форму, а меню мультимедиа уже переведено на русский язык, хотя адаптация продолжается. Водительское кресло регулируется в 24 направлениях, оснащено вентиляцией, подогревом и массажем с 20 зонами. Безопасность обеспечивают девять подушек и максимальные 5 звезд по C-NCAP.

Задние пассажиры получают не меньше внимания: два отдельных кресла с подогревом, вентиляцией, массажем и возможностью трансформации в спальные места. В спинках передних сидений встроены планшеты для управления мультимедиа и комфортом, а система 4D-вибрации синхронизируется с музыкой, создавая эффект «вибродискотеки». В салоне работает 32 динамика и система активного шумоподавления.

Фото: Hongqi

Техническая часть Guoya не уступает внешнему виду. Покупателям доступны два гибридных варианта: V6 с двойным наддувом (380 л.с., 570 Нм) и V8 Biturbo (476 л.с., 680 Нм), оба с полным приводом от BorgWarner. Коробка передач - восьмиступенчатый автомат ZF, а электромотор на 218 л.с. позволяет двигаться на электротяге на коротких дистанциях. Пневмоподвеска регулирует клиренс на 45 мм, а полноуправляемое шасси обеспечивает маневренность на парковке и устойчивость на трассе. Шины с технологией самозатягивания проколов избавляют от необходимости срочного ремонта.

В истории Hongqi серия Golden Sunflower занимает особое место - это бренд внутри бренда, отсылающий к лимузину CA770 Sunflower, который использовался китайским руководством в XX веке. Внешний и внутренний декор Guoya наполнен символами, важными для китайской культуры: лепестки подсолнуха, орнаменты на руле, вертикальные фонари. Как отмечают представители марки, эти детали подчеркивают национальную идентичность и стремление показать миру новые стандарты роскоши.

Фото: Hongqi

Интересно, что в последние годы китайские производители все чаще приглашают западных дизайнеров для работы над премиальными моделями. Например, Джайлс Тейлор ранее уже высказывался о российских автомобилях.

Гарантия на Hongqi Guoya составляет два года или 100 тысяч километров, а дилеры предлагают расширенную поддержку до трех лет и 150 тысяч километров. Важно отметить, что адаптация мультимедийных систем к российским реалиям еще продолжается, но уже сейчас автомобиль можно полноценно использовать. Появление Guoya на рынке может стать поворотным моментом для восприятия китайских автомобилей в России: теперь они не только догоняют, но и опережают конкурентов по ряду параметров. Для тех, кто ищет не просто статус, а технологическое превосходство, этот седан становится новым ориентиром.

