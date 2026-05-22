Два мощных мотора, архитектура HOT-V и премиальный дизайн - что ждет покупателей Hongqi Guoya

22 мая 2026, 16:28
Hongqi Guoya выходит на российский рынок: детали о двигателях и старте продаж
Hongqi Guoya выходит на российский рынок: детали о двигателях и старте продаж
В России готовится к старту продаж премиальный седан Hongqi Guoya, который внешне напоминает Rolls-Royce и Maybach. Новинка выделяется не только роскошным обликом, но и техническими решениями, разработанными без участия зарубежных партнеров.
Появление Hongqi Guoya на российском рынке может изменить расстановку сил в сегменте премиальных седанов. Китайский бренд представляет собой сочетание современного дизайна и передовых технологий, что особенно актуально на фоне ухода западных марок.
Hongqi Guoya — это 5,3-метровый седан, внешне вызывающий ассоциации с Rolls-Royce и Maybach. Однако главная интрига скрывается под капотом: официальные представители бренда в России раскрыли технические подробности о двух новых двигателях, которые полностью разработаны инженерами Hongqi без привлечения иностранных специалистов. Оба мотора — битурбированные, с фирменной архитектурой HOT-V, где две турбины расположены в развале цилиндров.
Покупателям предложат два двигателя: 3,0-литровый V6 мощностью 380 л.с. и 570 Н·м, который разгоняет седан до 100 км/ч за 5,5 секунды при расходе топлива 8,5 л/100 км, и 4,0-литровый V8 на 476 л.с. и 680 Н·м, обеспечивающий разгон до «сотни» всего за 4,5 секунды при расходе 9,0 л/100 км. Оба двигателя — собственная разработка Hongqi, обеспечивающая технологическую независимость бренда.
В компании отмечают, что архитектура HOT-V позволяет добиться высокой отдачи и компактности силовых агрегатов. Это решение уже применяют ведущие мировые производители, но для китайского премиум-сегмента такой подход пока редкость. Важно, что даже базовая версия Guoya по динамике не уступает многим конкурентам.
Продажи Hongqi Guoya в России стартуют до конца первого полугодия 2026 года — ждать осталось совсем недолго. Комплектации и цены пока держатся в секрете, но эксперты ожидают, что новинка будет позиционироваться как альтернатива не только Rolls-Royce и Maybach, но и другим люксовым моделям, которые стали менее доступными на российском рынке.
Hongqi — один из старейших автопроизводителей Китая, специализирующийся на представительских и люксовых автомобилях. В последние годы компания активно расширяет модельный ряд и выходит на новые рынки, делая ставку на собственные разработки и современные технологии. Появление Guoya в России может стать поворотным моментом для всего сегмента премиальных авто, особенно с учётом ограниченного выбора среди западных брендов.
Интересно, что китайские автомобили в последние годы всё чаще удивляют российских покупателей не только ценой, но и уровнем надёжности. Например, в свежем обзоре наиболее надежных китайских моделей отмечается, что четыре из пяти лидеров уже доступны в России. Это подтверждает, что тенденция в международных отношениях мировых брендов продолжается и в премиальном сегменте.
Похожие материалы Хончи, Ролс Ройс, Майбах
-
25.05.2026, 19:20
Продажа Haval M6 после полугода ожидания: цена сделки и выбор нового кроссовера
Владелец Haval M6 спустя полгода самостоятельных попыток продажи реализовал кроссовер за 1,65 млн рублей и теперь ждет новый Haval H3 с полным приводом. Как изменился рынок и почему трейд-ин оказался невыгоден - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 19:08
Новая марка Esteo: премиальный внедорожник с турбомотором и тремя экранами
Российский рынок пополнился новым игроком: Esteo MX от холдинга «АГР» сочетает мощный турбодвигатель, полный привод и современное оснащение. Модель обещает изменить представление о премиальных внедорожниках отечественного производства.Читать далее
-
25.05.2026, 19:01
Ил-114-300 прошел арктические испытания: новый этап для российских региональных самолетов
Ил-114-300 завершил сложнейшие испытания в Арктике, подтвердив свою пригодность для эксплуатации в экстремальных широтах. Это важный шаг для обновления парка региональных самолетов России и повышения транспортной доступности северных территорий.Читать далее
-
25.05.2026, 18:56
Haval H6 спустя шесть лет: реальные проблемы, расходы и плюсы эксплуатации
Владелец Haval H6 делится опытом эксплуатации за шесть лет: как ведет себя двигатель, с какими трудностями сталкивается коробка DCT в морозы, сколько стоит обслуживание и что удивило в надежности кузова. Почему эти детали важны для российских автолюбителей - в материале.Читать далее
-
25.05.2026, 18:51
Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: сравнение платформ, оснащения и практичности
В 2026 году АВТОВАЗ вывел на рынок Lada Iskra SW Cross, которая по цене и характеристикам близка к Vesta SW Cross. Мы разобрали, чем отличаются эти модели, и выяснили, смогут ли они занять разные ниши или одна вытеснит другую.Читать далее
-
25.05.2026, 18:45
Kia Sportage 2026: обновление, которое бросает вызов Toyota RAV4 на рынке кроссоверов
Kia Sportage 2026 года после рестайлинга удивил экспертов США: корейский кроссовер оказался интереснее Toyota RAV4 по дизайну, оснащению и стоимости. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:34
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.Читать далее
-
25.05.2026, 17:24
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:19
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж и первые впечатления
Не прошли мимо: Sollers SF5 получил свежий облик, автоматическую коробку и новые опции. Почему это важно для бизнеса и частных перевозчиков, какие плюсы и подводные камни выявил тест-драйв, а также что изменилось в линейке - объяснил эксперт.Читать далее
-
25.05.2026, 14:12
Alfa Romeo теряет статус: Stellantis ограничил развитие бренда только Европой
Stellantis неожиданно изменил стратегию для Alfa Romeo: теперь бренд сосредоточится только на Европе, а число новых моделей резко сократится. Эксперты уже обсуждают, что это значит для рынка и поклонников марки. Какие перемены ждут легенду автопрома - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы Хончи, Ролс Ройс, Майбах
-
25.05.2026, 19:20
Продажа Haval M6 после полугода ожидания: цена сделки и выбор нового кроссовера
Владелец Haval M6 спустя полгода самостоятельных попыток продажи реализовал кроссовер за 1,65 млн рублей и теперь ждет новый Haval H3 с полным приводом. Как изменился рынок и почему трейд-ин оказался невыгоден - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 19:08
Новая марка Esteo: премиальный внедорожник с турбомотором и тремя экранами
Российский рынок пополнился новым игроком: Esteo MX от холдинга «АГР» сочетает мощный турбодвигатель, полный привод и современное оснащение. Модель обещает изменить представление о премиальных внедорожниках отечественного производства.Читать далее
-
25.05.2026, 19:01
Ил-114-300 прошел арктические испытания: новый этап для российских региональных самолетов
Ил-114-300 завершил сложнейшие испытания в Арктике, подтвердив свою пригодность для эксплуатации в экстремальных широтах. Это важный шаг для обновления парка региональных самолетов России и повышения транспортной доступности северных территорий.Читать далее
-
25.05.2026, 18:56
Haval H6 спустя шесть лет: реальные проблемы, расходы и плюсы эксплуатации
Владелец Haval H6 делится опытом эксплуатации за шесть лет: как ведет себя двигатель, с какими трудностями сталкивается коробка DCT в морозы, сколько стоит обслуживание и что удивило в надежности кузова. Почему эти детали важны для российских автолюбителей - в материале.Читать далее
-
25.05.2026, 18:51
Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: сравнение платформ, оснащения и практичности
В 2026 году АВТОВАЗ вывел на рынок Lada Iskra SW Cross, которая по цене и характеристикам близка к Vesta SW Cross. Мы разобрали, чем отличаются эти модели, и выяснили, смогут ли они занять разные ниши или одна вытеснит другую.Читать далее
-
25.05.2026, 18:45
Kia Sportage 2026: обновление, которое бросает вызов Toyota RAV4 на рынке кроссоверов
Kia Sportage 2026 года после рестайлинга удивил экспертов США: корейский кроссовер оказался интереснее Toyota RAV4 по дизайну, оснащению и стоимости. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:34
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.Читать далее
-
25.05.2026, 17:24
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:19
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж и первые впечатления
Не прошли мимо: Sollers SF5 получил свежий облик, автоматическую коробку и новые опции. Почему это важно для бизнеса и частных перевозчиков, какие плюсы и подводные камни выявил тест-драйв, а также что изменилось в линейке - объяснил эксперт.Читать далее
-
25.05.2026, 14:12
Alfa Romeo теряет статус: Stellantis ограничил развитие бренда только Европой
Stellantis неожиданно изменил стратегию для Alfa Romeo: теперь бренд сосредоточится только на Европе, а число новых моделей резко сократится. Эксперты уже обсуждают, что это значит для рынка и поклонников марки. Какие перемены ждут легенду автопрома - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее