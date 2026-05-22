Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 16:28

Hongqi Guoya выходит на российский рынок: детали о двигателях и старте продаж

Два мощных мотора, архитектура HOT-V и премиальный дизайн - что ждет покупателей Hongqi Guoya

В России готовится к старту продаж премиальный седан Hongqi Guoya, который внешне напоминает Rolls-Royce и Maybach. Новинка выделяется не только роскошным обликом, но и техническими решениями, разработанными без участия зарубежных партнеров.

Появление Hongqi Guoya на российском рынке может изменить расстановку сил в сегменте премиальных седанов. Китайский бренд представляет собой сочетание современного дизайна и передовых технологий, что особенно актуально на фоне ухода западных марок.

Hongqi Guoya — это 5,3-метровый седан, внешне вызывающий ассоциации с Rolls-Royce и Maybach. Однако главная интрига скрывается под капотом: официальные представители бренда в России раскрыли технические подробности о двух новых двигателях, которые полностью разработаны инженерами Hongqi без привлечения иностранных специалистов. Оба мотора — битурбированные, с фирменной архитектурой HOT-V, где две турбины расположены в развале цилиндров.

Покупателям предложат два двигателя: 3,0-литровый V6 мощностью 380 л.с. и 570 Н·м, который разгоняет седан до 100 км/ч за 5,5 секунды при расходе топлива 8,5 л/100 км, и 4,0-литровый V8 на 476 л.с. и 680 Н·м, обеспечивающий разгон до «сотни» всего за 4,5 секунды при расходе 9,0 л/100 км. Оба двигателя — собственная разработка Hongqi, обеспечивающая технологическую независимость бренда.

В компании отмечают, что архитектура HOT-V позволяет добиться высокой отдачи и компактности силовых агрегатов. Это решение уже применяют ведущие мировые производители, но для китайского премиум-сегмента такой подход пока редкость. Важно, что даже базовая версия Guoya по динамике не уступает многим конкурентам.

Продажи Hongqi Guoya в России стартуют до конца первого полугодия 2026 года — ждать осталось совсем недолго. Комплектации и цены пока держатся в секрете, но эксперты ожидают, что новинка будет позиционироваться как альтернатива не только Rolls-Royce и Maybach, но и другим люксовым моделям, которые стали менее доступными на российском рынке.

Hongqi — один из старейших автопроизводителей Китая, специализирующийся на представительских и люксовых автомобилях. В последние годы компания активно расширяет модельный ряд и выходит на новые рынки, делая ставку на собственные разработки и современные технологии. Появление Guoya в России может стать поворотным моментом для всего сегмента премиальных авто, особенно с учётом ограниченного выбора среди западных брендов.

Интересно, что китайские автомобили в последние годы всё чаще удивляют российских покупателей не только ценой, но и уровнем надёжности. Например, в свежем обзоре наиболее надежных китайских моделей отмечается, что четыре из пяти лидеров уже доступны в России. Это подтверждает, что тенденция в международных отношениях мировых брендов продолжается и в премиальном сегменте.

Упомянутые марки: Hongqi, Rolls-Royce, Maybach
