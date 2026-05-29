Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 08:22

Чем удивил китайский Hongqi Guoya за 30 млн рублей

Китайский флагман оказался дороже Aurus и Maybach: какие необычные опции он предлагает

В Россию официально привезли Hongqi Guoya - роскошный седан, который может изменить представление о премиальных авто. Модель ограничена всего пятью экземплярами, а цена стартует от 27,7 млн рублей. Почему этот автомобиль уже называют конкурентом Aurus и Maybach, какие необычные технологии в нем реализованы и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Появление Hongqi Guoya на российском рынке - событие, которое не останется незамеченным среди ценителей премиальных автомобилей. Для отечественных покупателей это не просто очередная новинка из Китая, а реальный вызов привычным лидерам сегмента представительских седанов. Ограниченный тираж - всего пять машин на всю страну - подчеркивает эксклюзивность модели и формирует вокруг нее особый интерес.

Как сообщает Autonews, Hongqi Guoya - это не просто роскошный седан, а новый флагман бренда, который в Китае используют для перевозки первых лиц государства. В России автомобиль сразу позиционируется как альтернатива Aurus Senat и Mercedes-Maybach, причем по цене он даже превосходит конкурентов: стартовая стоимость составляет 27 700 000 рублей, за топовую комплектацию просят 31 700 000 рублей. Такой подход явно рассчитан на тех, кто ищет не только комфорт, но и статус, а также готов платить за уникальность.

Фото: Hongqi

Техническая начинка Guoya заслуживает отдельного внимания. Вопреки распространенному мнению о китайских автомобилях, здесь установлен редкий для Поднебесной V8, что само по себе уже выделяет модель на фоне большинства конкурентов. Кроме того, автомобиль оснащен полным приводом, интеллектуальной подвеской и системой управления всеми колесами. Последняя позволяет не только улучшить маневренность, но и обеспечивает возможность самостоятельного заклеивания шин при проколе прямо на ходу - решение, которое редко встречается даже в топовом сегменте.

Фото: Hongqi

Салон Hongqi Guoya - отдельная история. Здесь реализованы опции, которые еще недавно казались фантастикой: Face-ID для доступа и запуска, «летающий» экран, а также кресла с функцией «танца», способные менять положение в зависимости от настроек пассажира. В отделке используются премиальные материалы, а уровень шумоизоляции и комфорта соответствует самым высоким стандартам. По информации Autonews, каждая из пяти машин для России получила индивидуальную комплектацию, что еще больше подчеркивает эксклюзивность предложения.

Фото: Hongqi

Интересно, что появление Guoya в России совпало с активным выходом на рынок новых брендов и моделей, что уже меняет расстановку сил в премиальном сегменте. Например, недавно эксперты подробно разобрали, как новые марки способны повлиять на привычные правила игры и какие перемены ждут покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о старте пяти новых автобрендов в России.

Стоит добавить, что Hongqi - марка с богатой историей, и ее автомобили традиционно ассоциируются с государственным статусом и представительским классом. В Китае бренд известен как официальный поставщик для высших чиновников, а теперь его флагманская модель доступна и российским клиентам. Судя по имеющимся данным, спрос на такие автомобили может быть выше предложения, учитывая ограниченный тираж и уникальные опции. Для тех, кто ищет не просто транспорт, а символ статуса и технологического прогресса, Hongqi Guoya выглядит как один из самых интересных вариантов на рынке 2026 года.

