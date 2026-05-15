Мощные моторы делают Hongqi Guoya быстрым и выгодным для водителей

Hongqi Guoya выходит в Россию: раскрыты характеристики новых моторов

Флагманский седан Hongqi Guoya готовится к старту продаж в России, и производитель впервые подробно рассказал о его силовых установках. Мало кто знает, что в основе лежит технология, ранее применявшаяся только у премиальных брендов. Какие моторы предложат и что это значит для рынка - объясняем, почему новинка может изменить привычные представления о динамике и статусе.

Российские автолюбители в ближайшее время получат возможность познакомиться с новым флагманом - Hongqi Golden Sunflower Guoya. Эта новость важна для всех, кто следит за тенденциями на рынке премиальных автомобилей: производитель впервые официально раскрыл технические детали моторов, которые станут доступны в России. Речь идет о двух мощных бензиновых агрегатах, каждый из которых способен удивить даже искушенных водителей.

В линейке Guoya появятся два варианта: V-образный шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 литра и V8 на 4,0 литра. Оба мотора построены на инновационной архитектуре biturbo HOT-V, где две турбины размещены в развале блока цилиндров. Такая схема не только ускоряет отклик на газ, но и обеспечивает более эффективную работу системы наддува. Подобные решения ранее встречались только у топовых моделей BMW, что подчеркивает уровень технологичности новинки.

Базовая версия Hongqi Golden Sunflower Guoya оснащается 3,0-литровым V6 мощностью 380 лошадиных сил. С этим мотором седан разгоняется до 100 км/ч всего за 5,5 секунды - результат, который редко встречается в классе представительских автомобилей. Для тех, кто ищет максимальную динамику, предусмотрен 4,0-литровый V8 biturbo на 476 л.с., позволяющий достичь «сотни» за 4,5 секунды. Это делает Guoya одним из самых быстрых автомобилей среди конкурентов из Поднебесной.

Продажи Hongqi Golden Sunflower Guoya в России стартуют в первом полугодии 2026 года. Ожидается, что новинка привлечет внимание не только поклонников премиальных авто, но и тех, кто ищет сочетание мощности, статуса и современных технологий. В условиях, когда рынок активно меняется, появление такого игрока может стать новым ориентиром для всего сегмента представительских седанов.