Мощные моторы делают Hongqi Guoya быстрым и выгодным для водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 13:47

Hongqi Guoya выходит в Россию: раскрыты характеристики новых моторов

Hongqi Guoya выходит в Россию: раскрыты характеристики новых моторов

Мощные моторы делают Hongqi Guoya быстрым и выгодным для водителей

Hongqi Guoya выходит в Россию: раскрыты характеристики новых моторов

Флагманский седан Hongqi Guoya готовится к старту продаж в России, и производитель впервые подробно рассказал о его силовых установках. Мало кто знает, что в основе лежит технология, ранее применявшаяся только у премиальных брендов. Какие моторы предложат и что это значит для рынка - объясняем, почему новинка может изменить привычные представления о динамике и статусе.

Флагманский седан Hongqi Guoya готовится к старту продаж в России, и производитель впервые подробно рассказал о его силовых установках. Мало кто знает, что в основе лежит технология, ранее применявшаяся только у премиальных брендов. Какие моторы предложат и что это значит для рынка - объясняем, почему новинка может изменить привычные представления о динамике и статусе.

Российские автолюбители в ближайшее время получат возможность познакомиться с новым флагманом - Hongqi Golden Sunflower Guoya. Эта новость важна для всех, кто следит за тенденциями на рынке премиальных автомобилей: производитель впервые официально раскрыл технические детали моторов, которые станут доступны в России. Речь идет о двух мощных бензиновых агрегатах, каждый из которых способен удивить даже искушенных водителей.

Фото: Hongqi

В линейке Guoya появятся два варианта: V-образный шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 литра и V8 на 4,0 литра. Оба мотора построены на инновационной архитектуре biturbo HOT-V, где две турбины размещены в развале блока цилиндров. Такая схема не только ускоряет отклик на газ, но и обеспечивает более эффективную работу системы наддува. Подобные решения ранее встречались только у топовых моделей BMW, что подчеркивает уровень технологичности новинки.

Базовая версия Hongqi Golden Sunflower Guoya оснащается 3,0-литровым V6 мощностью 380 лошадиных сил. С этим мотором седан разгоняется до 100 км/ч всего за 5,5 секунды - результат, который редко встречается в классе представительских автомобилей. Для тех, кто ищет максимальную динамику, предусмотрен 4,0-литровый V8 biturbo на 476 л.с., позволяющий достичь «сотни» за 4,5 секунды. Это делает Guoya одним из самых быстрых автомобилей среди конкурентов из Поднебесной.

Фото: Hongqi

Интересно, что китайские производители все чаще внедряют передовые технологии в свои модели. Например, недавно Geely представила собственный V6 с гибридной системой, который вызвал большой интерес у экспертов. Подробнее о том, как новые моторы меняют рынок, можно узнать в материале о премьере инновационного двигателя Geely.

Продажи Hongqi Golden Sunflower Guoya в России стартуют в первом полугодии 2026 года. Ожидается, что новинка привлечет внимание не только поклонников премиальных авто, но и тех, кто ищет сочетание мощности, статуса и современных технологий. В условиях, когда рынок активно меняется, появление такого игрока может стать новым ориентиром для всего сегмента представительских седанов.

Упомянутые марки: Hongqi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хончи

Похожие материалы Хончи

Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Екатеринбург Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться