Мощные моторы делают Hongqi Guoya быстрым и выгодным для водителей

15 мая 2026, 13:47
Hongqi Guoya выходит в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Флагманский седан Hongqi Guoya готовится к старту продаж в России, и производитель впервые подробно рассказал о его силовых установках. Мало кто знает, что в основе лежит технология, ранее применявшаяся только у премиальных брендов. Какие моторы предложат и что это значит для рынка - объясняем, почему новинка может изменить привычные представления о динамике и статусе.
Российские автолюбители в ближайшее время получат возможность познакомиться с новым флагманом - Hongqi Golden Sunflower Guoya. Эта новость важна для всех, кто следит за тенденциями на рынке премиальных автомобилей: производитель впервые официально раскрыл технические детали моторов, которые станут доступны в России. Речь идет о двух мощных бензиновых агрегатах, каждый из которых способен удивить даже искушенных водителей.
В линейке Guoya появятся два варианта: V-образный шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 литра и V8 на 4,0 литра. Оба мотора построены на инновационной архитектуре biturbo HOT-V, где две турбины размещены в развале блока цилиндров. Такая схема не только ускоряет отклик на газ, но и обеспечивает более эффективную работу системы наддува. Подобные решения ранее встречались только у топовых моделей BMW, что подчеркивает уровень технологичности новинки.
Базовая версия Hongqi Golden Sunflower Guoya оснащается 3,0-литровым V6 мощностью 380 лошадиных сил. С этим мотором седан разгоняется до 100 км/ч всего за 5,5 секунды - результат, который редко встречается в классе представительских автомобилей. Для тех, кто ищет максимальную динамику, предусмотрен 4,0-литровый V8 biturbo на 476 л.с., позволяющий достичь «сотни» за 4,5 секунды. Это делает Guoya одним из самых быстрых автомобилей среди конкурентов из Поднебесной.
Интересно, что китайские производители все чаще внедряют передовые технологии в свои модели. Например, недавно Geely представила собственный V6 с гибридной системой, который вызвал большой интерес у экспертов. Подробнее о том, как новые моторы меняют рынок, можно узнать в материале о премьере инновационного двигателя Geely.
Продажи Hongqi Golden Sunflower Guoya в России стартуют в первом полугодии 2026 года. Ожидается, что новинка привлечет внимание не только поклонников премиальных авто, но и тех, кто ищет сочетание мощности, статуса и современных технологий. В условиях, когда рынок активно меняется, появление такого игрока может стать новым ориентиром для всего сегмента представительских седанов.
