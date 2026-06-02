Китайский лимузин стоит как Rolls-Royce но покупают его не все

2 июня 2026, 14:48
Hongqi Guoya за 30 млн: кто и зачем выбирает китайский люкс вместо Rolls-Royce
Hongqi Guoya за 30 млн: кто и зачем выбирает китайский люкс вместо Rolls-Royce
На российском рынке появился лимузин Hongqi Guoya по цене, сравнимой с топовыми европейскими брендами. Эксперты объяснили, кто реально готов купить такой автомобиль, почему массового спроса ждать не стоит и как изменится рынок. Что грозит привычным маркам и кто уже пересел на китайский люкс - разбираемся подробно.
Появление на российском рынке лимузина Hongqi Guoya по цене около 30 миллионов рублей стало настоящим событием для автолюбителей. Эта новинка из Китая стоит наравне с такими легендами, как Rolls-Royce и Bentley, и сразу вызвала вопросы: кто готов платить такие деньги за китайский автомобиль, и изменит ли это баланс сил в сегменте премиальных машин?
Эксперты отмечают, что китайские производители не боятся поднимать ставки. Если раньше они предлагали в основном доступные модели, то теперь уверенно заходят в сегмент ультра-люкса, пишут Китайские автомобили. По словам Сергея Пиголкина, основателя CarClick, китайцы грамотно используют ситуацию с санкциями и отсутствием конкуренции, чтобы занять новые ниши. Он считает, что развитие мега-премиальных линеек - логичный шаг, ведь в Китае огромный внутренний рынок, а внешние поставки только расширяются.
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, подчеркивает: в Москве и других крупных городах уже есть спрос на дорогие машины, и Hongqi внимательно следит за успехами Zeekr 9X. Однако, по его мнению, далеко не все состоятельные россияне готовы пересесть с привычных Maybach или Mercedes-Benz на китайский люкс. Тем не менее, он знает примеры, когда владельцы европейских брендов уже сделали такой выбор.
Пиголкин уверен: покупка дорогих китайских автомобилей - всегда индивидуальная история. Среди клиентов встречаются люди, у которых в гараже уже стоят Porsche Cayenne, Bentley Continental GT и другие серьезные машины. Для них Hongqi Guoya - скорее игрушка, способ попробовать что-то новое. Но массового перехода на китайский люкс не будет: даже в VIP-сегменте не наберется и 10% тех, кто готов рассматривать такие варианты.
Большая часть продаж, по оценке экспертов, придется на корпоративных заказчиков и государственные структуры. Около 70% лимузинов Hongqi Guoya, скорее всего, уйдут именно туда, а частные лица составят не более трети покупателей. Представитель одного из дилеров Tank отмечает, что министерства и крупные компании могут рекомендовать закупку таких машин, как это уже происходит с внедорожниками Tank 500.
Интересно, что китайский подход к роскоши отличается от европейского. Если Rolls-Royce и Bentley делают ставку на управляемость и жесткую подвеску, то Hongqi ориентируется на максимальный комфорт и изоляцию от внешнего мира. Такая философия может оказаться ближе российским покупателям, но пока речь идет о нишевом сегменте с ограниченным числом клиентов.
Цена в 30 миллионов рублей за китайский автомобиль уже не выглядит столь пугающей, как несколько лет назад. Однако, как отмечает Пиголкин, это не приведет к массовому отказу от привычных брендов. Богатые россияне по-прежнему следят за новинками Rolls-Royce, Bentley и Maybach, готовы ждать эксклюзивные версии и не спешат менять свои предпочтения. Например, сейчас есть заказ на редкую спецверсию Range Rover с ожиданием в пять месяцев - и клиент спокойно ждет, не рассматривая альтернативы из Китая.
Для сравнения, на рынке уже были случаи, когда клиенты после года владения дорогим китайским автомобилем возвращались к европейским или американским маркам из-за потери остаточной стоимости или просто потому, что машина надоедала. Это подтверждает, что китайский люкс пока остается экзотикой для избранных.
Стоит отметить, что интерес к необычным и дорогим автомобилям в России растет. Например, недавно мы подробно разбирали, как новые пикапы из Китая конкурируют с американскими моделями - подробнее об этом можно узнать в материале о сравнении Foton Tunland V9 и Ram 1500. Это показывает, что российский рынок открыт для экспериментов, но в сегменте люкса традиции пока сильнее.
В заключение важно добавить несколько фактов: Hongqi - бренд, который в Китае считается символом статуса. В России официальные продажи начались недавно, и пока объемы остаются скромными. По данным аналитиков, доля китайских премиальных автомобилей в общем объеме продаж не превышает 2-3%. Это позволяет предположить, что Hongqi Guoya займет свою нишу, но не станет массовым явлением. Для большинства состоятельных россиян выбор по-прежнему делается в пользу проверенных европейских и американских марок, а китайский люкс - это скорее способ выделиться и попробовать что-то необычное.
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