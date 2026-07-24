270 000 км без особых проблем: Hongqi бросает вызов скепсису о китайских авто

Hongqi H5 и HS5: автомобили с пробегом 270 000 и 150 000 км прошли экспертную проверку

Не прошли мимо: Hongqi H5 и HS5 с огромным пробегом подверглись детальной экспертизе после работы в такси и у частника. Что грозит таким авто, какие проблемы выявили специалисты и почему это важно для рынка подержанных машин - объяснил эксперт. Мало кто знает, как на самом деле ведут себя эти модели после сотен тысяч километров.

Не прошли мимо: Hongqi H5 и HS5 с огромным пробегом подверглись детальной экспертизе после работы в такси и у частника. Что грозит таким авто, какие проблемы выявили специалисты и почему это важно для рынка подержанных машин - объяснил эксперт. Мало кто знает, как на самом деле ведут себя эти модели после сотен тысяч километров.

Для российских автомобилистов вопрос надежности и остаточной стоимости новых китайских моделей становится все актуальнее. На фоне роста числа Hongqi на дорогах страны, компания впервые открыто продемонстрировала журналистам седан H5 и кроссовер HS5, которые прошли 270 000 и 150 000 км соответственно. Такой шаг - не просто маркетинговый ход, а попытка развеять сомнения по поводу ресурса и реальной износостойкости этих машин, особенно после интенсивной эксплуатации в такси и у частных владельцев.

Как сообщает «Российская Газета», оба автомобиля были представлены на территории одного из московских дилерских центров, где их тщательно осмотрели эксперты. Особое внимание уделили самым нагруженным узлам: двигателю, коробке передач, подвеске, рулевому управлению, кузову и электронике. Официальные продажи Hongqi H5 и HS5 стартовали в России в июле 2023 года, и уже тогда производитель начал собирать данные о состоянии подержанных машин, чтобы подтвердить их ликвидность и остаточную стоимость.

Седан H5, оснащенный 2-литровым мотором мощностью 218 л.с. и 8-ступенчатым автоматом Aisin, не просто сохранил работоспособность - он продолжает ежедневно выходить на линию. По словам менеджера по продукту Андрея Чаплыгина, эта версия отличается экономичностью (расход - 6,6 л/100 км) и высоким ресурсом. Кузов, кроме крыши, полностью оцинкован, что минимизирует риск коррозии даже после нескольких зим на российских дорогах.

HS5 - кроссовер с 2-литровым 245-сильным мотором и аналогичной коробкой передач - прошел более 150 000 км. За это время, как отмечает Чаплыгин, были лишь единичные гарантийные ремонты, причем не по двигателю или трансмиссии. Кузов также имеет двустороннюю оцинковку, что подтверждает устойчивость к реагентам и погодным условиям.

Руководитель компании «АА Групп» Антон Михайлов, управляющий автопарком из более чем 120 Hongqi H5 и H9, поделился опытом эксплуатации в такси и корпоративных перевозках. Он отметил, что реальный расход топлива держится на уровне 8 л/100 км, а стоимость обслуживания остается доступной. За все время с 2023 года из 125 машин только одна столкнулась с гарантийной проблемой - вышел из строя экран медиацентра. По его словам, автомобили Hongqi сохраняют высокую ликвидность, а водители не опасаются больших пробегов.

В ходе технической проверки эксперты провели детальный разбор кузова и аудит всех ключевых агрегатов. При осмотре скрытых полостей и элементов кузова не обнаружили следов ржавчины, что говорит о хорошей адаптации лакокрасочного покрытия и металла к российским условиям. Двигатель и трансмиссия обеих моделей сохранили работоспособность и минимальный износ для такого пробега. В частности, у седана с пробегом 270 000 км компрессия осталась в норме, видимых течей нет, а коробка передач переключается плавно. Интерьер и экстерьер также показали высокую износостойкость - критических люфтов и посторонних шумов не выявлено.

Интересно, что подобные проверки становятся все более востребованными на российском рынке, где покупатели подержанных автомобилей ищут подтверждение реального ресурса новых брендов. В этом контексте опыт Hongqi может стать ориентиром для других китайских производителей. Кстати, недавно на рынке появились и другие интересные новинки: например, компания Xiaomi представила гибридный кроссовер под новым брендом, который уже вызвал обсуждение среди экспертов - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Sky Nomad.

Для справки: оцинкованный кузов - важное преимущество для эксплуатации в российских условиях, где агрессивные реагенты и перепады температур быстро выводят из строя незащищенные автомобили. Кроме того, использование проверенных японских коробок передач Aisin снижает риск дорогостоящих ремонтов. Судя по результатам экспертизы, Hongqi H5 и HS5 способны выдерживать интенсивную эксплуатацию без серьезных вложений, что может повлиять на их позиции на вторичном рынке и повысить доверие к китайским маркам в целом.