230 км/ч, 7,8 секунды до сотни и премиальный комфорт: почему еще стоит присмотреться к новому Hongqi H5

Hongqi H5 с новым интерьером выходит в России: старт продаж и детали модели

Осенью 2026 года на российском рынке появится обновленный бизнес-седан Hongqi H5. Модель сохранит прежнюю техническую платформу, но получит полностью переработанный интерьер. Почему это событие может повлиять на выбор покупателей и какие еще новинки готовит бренд - разбираемся подробно. Мало кто знает, что спрос на китайские автомобили в России продолжает расти, а новые решения в салоне могут стать решающим фактором для многих.

Осенью 2026 года на российском рынке появится обновленный бизнес-седан Hongqi H5. Модель сохранит прежнюю техническую платформу, но получит полностью переработанный интерьер. Почему это событие может повлиять на выбор покупателей и какие еще новинки готовит бренд - разбираемся подробно. Мало кто знает, что спрос на китайские автомобили в России продолжает расти, а новые решения в салоне могут стать решающим фактором для многих.

Для российских автолюбителей появление обновленного Hongqi H5 осенью 2026 года - не просто очередная премьера, а важный сигнал о том, как быстро меняется рынок и какие приоритеты становятся ключевыми для покупателей бизнес-седанов. В условиях, когда многие бренды уходят или сокращают модельные ряды, каждая новинка с заметными изменениями в интерьере и сохранением проверенной техники становится особенно ценной.

Как сообщает Autonews, Hongqi готовит к выходу на российский рынок обновленную версию своего популярного седана H5. В компании подчеркивают, что техническая база останется прежней: под капотом - 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 218 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Такой тандем обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды и максимальную скорость 230 км/ч. Это позволяет модели конкурировать с другими представителями сегмента, сохраняя при этом узнаваемый характер и надежность.

Главные перемены коснулись салона. Теперь мультимедийная система оснащена отдельным дисплеем, который больше не встроен в центральную консоль, а вынесен отдельно - это решение уже оценили покупатели в Китае. Кроме того, полностью обновлена цифровая приборная панель, а центральный тоннель получил новую архитектуру с подстаканниками и беспроводной зарядкой для гаджетов. Такие детали часто оказываются решающими для тех, кто выбирает автомобиль не только по техническим характеристикам, но и по уровню комфорта и современности.

Фото: Hongqi

В пресс-службе Hongqi отмечают, что автомобиль уже проходит сертификацию для российского рынка. Ожидается, что старт продаж состоится осенью, а цена на версию «Делюкс Плюс» останется на уровне от 4 280 000 рублей. Это предложение может заинтересовать тех, кто ищет сочетание премиального оснащения и доступной стоимости среди новых бизнес-седанов.

Стоит отметить, что Hongqi не ограничивается одной моделью. В ближайшее время бренд планирует вывести на российский рынок рестайлинговые версии HS3 и HS5, а также представить гибридный кроссовер HS6 PHEV. Такой подход говорит о серьезных намерениях компании укрепить свои позиции в России и расширить аудиторию за счет разнообразия модельного ряда.

Интересно, что в июне 2026 года продажи Hongqi в России выросли на 32% по сравнению с прошлым годом: реализовано 683 автомобиля против 518 годом ранее. Самыми востребованными стали HS3 (322 шт.), HS5 (140 шт.) и H5 (77 шт.). Эти цифры подтверждают, что интерес к марке стабильно растет, а обновления моделей находят отклик у покупателей. Важно учитывать, что на фоне ухода ряда западных брендов китайские производители, такие как Hongqi, активно занимают освободившиеся ниши.

Для тех, кто следит за тенденциями рынка, стоит обратить внимание и на другие значимые события. Например, недавно российская компания представила пакеты баллистической защиты для новых моделей Volga и Hongqi - подробнее об этом можно узнать в материале о новых стандартах защиты на рынке. Это еще раз подчеркивает, что интерес к марке выходит за рамки стандартных решений и охватывает даже сегмент защищенных автомобилей.

В целом, запуск обновленного Hongqi H5 с новым интерьером и сохранением проверенной техники может стать одним из ключевых событий осени для российского рынка бизнес-седанов. На фоне роста продаж и расширения модельного ряда бренд укрепляет свои позиции, а покупатели получают больше вариантов для выбора в условиях меняющейся автомобильной среды. Судя по динамике, интерес к китайским автомобилям в России будет только усиливаться, а новые решения в оснащении и дизайне способны привлечь дополнительное внимание к марке.